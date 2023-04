Nhà phê bình âm nhạc nhận định phần trình diễn ở Coachella là bước tụt lùi của BlackPink so với năm 2019. Nhóm nhạc bị chê hát tệ và nhảy thua cả vũ công phụ họa.

Ngày 17/4, tờ Sports Khan đưa tin nhóm BlackPink vướng tranh cãi vì màn trình diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ Coachella. Một ngày trước đó, Kim Do Heon - nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng, thành viên của Ủy ban tuyển chọn Giải thưởng Âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc (KMA) - bình luận về sân khấu Coachella của BlackPink.

Theo nhà phê bình âm nhạc, BlackPink đã bỏ phí cơ hội ở Coachella bởi phần trình diễn mờ nhạt, không có câu chuyện, bản sắc riêng. Kim Do Heon thậm chí nhận định họ tụt lùi so với phần trình diễn ở sân khấu phụ của Coachella năm 2019.





BlackPink lãng phí cơ hội bằng phần trình diễn tệ

Kim Do Heon mở đầu bài viết về: "Nếu coi trọng ý nghĩa của Coachella, chúng ta đã không để một sân khấu hời hợt và nhạt nhòa như thế xảy ra. Đáng lẽ đây không phải sân khấu để chứng tỏ BlackPink xinh đẹp và nổi tiếng như thế nào. Với tư cách nhóm nhạc Kpop đầu tiên, đặc biệt là nhóm nữ châu Á dẫn đầu tại lễ hội của Mỹ, họ có thể kể biết bao câu chuyện trên sân khấu đó”.

Kim Do Heon đã so sánh sân khấu của BlackPink với phần trình diễn trước đó của Bad Bunny. Theo nhà phê bình âm nhạc, Bad Bunny xuất hiện ở Coachella với tư cách nghệ sĩ Mỹ Latinh đầu tiên đảm nhận vị trí “headliner”.

Nghệ sĩ mang đến danh sách tiết mục biểu diễn gồm 25 ca khúc. Toàn bộ phần trình diễn của anh như bài giảng về lịch sử âm nhạc Latinh, đồng thời phản ánh tình hình nghèo khó ở Puerto Rico và một câu chuyện kể của sự phát triển của nhạc sĩ tài năng. Thế giới đã nhận ra chiều sâu, phẩm chất và sự tồn tại của các siêu sao Latinh qua phần trình diễn của Bad Bunny.

BlackPink trình diễn tại Coachella. Ảnh: Yonhap News.

“Sân khấu của BlackPink đã để lại điều gì? Một biểu tượng của sự bùng nổ châu Á ở Mỹ? Sự đoàn kết của phụ nữ vốn được Voynius thể hiện từ trước đó? Hay hệ thống Kpop đã làm được gì và tiềm năng của thể loại này ra sao? Không có gì hết. Nhóm chỉ đang thực hiện một buổi biểu diễn trong những lịch trình cực kỳ bận rộn của họ mà thôi”, nhà phê bình nhận định.

Ông tiếp tục: “Cuối cùng chúng ta thảo luận về các kỹ năng. So với nhiều ca sĩ từng bùng nổ trên sân khấu Coachella, BlackPink chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của một nghệ sĩ biểu diễn ở vị trí headliner. Nhóm trình diễn tốt hơn ở nửa sau, nhưng giọng hát của những thành viên thật tệ. Họ thậm chí không nhảy cuồng nhiệt như vũ công phụ họa”.

Theo nhà phê bình, điểm nhấn của chương trình nằm ở quy mô khán giả, thiết bị hoành tráng. Tuy nhiên, tổng thể phần trình diễn của BlackPink không quá đặc sắc so với mặt bằng chung Kpop. Nó phù hợp để sản xuất DVD và phát hành cho người hâm mộ. “So với năm 2019, họ thụt lùi về mọi mặt”, Kim Do Heon nhấn mạnh.

“Sân khấu Coachella của BlackPink đã kết thúc bằng màn pháo hoa lộng lẫy. Nó khiến chúng ta mở to mắt trong giây lát, nhưng cuối cùng mọi thứ biến mất vào một khoảng tối, để lại làn khói cay xè. Một sân khấu vinh quang mà nghệ sĩ nào cũng mơ ước đã bị bỏ phí. Kpop đã bỏ lỡ cơ hội để được coi trọng trên thị trường toàn cầu”, nhà phê bình nghệ thuật kết thúc bài viết.

Tiết mục gây tranh luận

Bài đăng của Kim Do Heon đã trở thành chủ đề nóng trên các mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng đưa ra hai luồng ý kiến ​​hoàn toàn khác nhau. Chất lượng phần trình diễn và kỹ năng của các thành viên BlackPink đang tiếp tục là chủ đề gây bàn tán.

Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông nước ngoài đang đánh giá cao phần trình diễn của BlackPink bởi sự hoành tráng, công phu về dàn dựng, vũ đạo.

Tờ Vulture viết: “BlackPink tham dự Coachella vào năm 2019 nhưng ở vị thế khác hẳn hiện tại. Thứ nhất, thời điểm đó, họ không được biểu diễn trên sân khấu chính. Thứ hai, chỉ một người trong số họ (Jennie) biểu diễn bài hát solo. Vào tối 15/4 (giờ địa phương), nhóm không chỉ làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn ở vị trí headliner của Coachella mà cả 4 thành viên mang ca khúc solo lên sân khấu”.

Ngược lại, The Guardian có quan điểm khá tương đồng với Kim Do Heon khi so sánh BlackPink và Bad Bunny. Tờ này viết: “BlackPink chắc chắn có khả năng để đảm đương vị trí headliner. Đương nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào sở thích của bạn đối với nhạc pop thiên về tính giải trí, trình diễn và những đoạn điệp khúc, hòa âm, vũ đạo chính xác, cũng như tia laze, pháo hoa, màn trình diễn ánh sáng quay cuồng. Tuy nhiên, so với Bad Bunny của buổi tối hôm trước, BlackPink có ít điều để nói hơn".

Tiết mục của BlackPink gây tranh cãi. Chuyên gia âm nhạc cho rằng phần trình diễn nhạt nhòa, thiếu dấu ấn. Ảnh: YG Entertainment.

Ngoài ra, về các phần trình diễn solo, The Guardian nhận định 4 thành viên vẫn bắt kịp nhịp độ, vũ đạo linh hoạt nhưng lại thiếu đi sự sôi động như khi hoạt động nhóm. “Với tư cách nhóm, BlackPink là một thế lực. Nhưng về mặt cá nhân, tiết mục của các thành viên chỉ là những bài hát pop để lại dấu ấn ngắn ngủi và những câu luyến láy tầm thường”, trang này viết.

Theo đó, Jennie biểu diễn You&Me, đĩa đơn thứ hai của cô sau Solo, trong khi Jisoo thể hiện ca khúc mới ra mắt mang tên Flower. Tiếp theo, Rosé và Lisa làm bùng nổ sân khấu với Gone, On The Ground và Money.

Với phần trình diễn nhóm, BlackPink biểu diễn nhiều bài hát nổi tiếng như Pink Venom, Whistle, Kill This Love, How You Like That và Pretty Savage...

“Đây là một giấc mơ và nó đã trở thành hiện thực khi chúng tôi được biểu diễn đầu tiên ở một trong những lễ hội được yêu thích nhất trên thế giới. Lý do cả 4 chúng tôi ở đây là các bạn”, Rosé nói với đám đông.

Khán giả đã vẫy lighstick cổ vũ màu hồng tượng trưng cho BlackPink để ủng hộ nhóm nhạc Hàn Quốc. Họ hát theo những ca khúc tiếng Hàn của 4 cô gái.

Jennie nói thêm: "Chúng tôi rất vui khi được trở lại đây. Thật điên rồ khi chỉ trong vòng 4 năm, chúng tôi đã từ Sahara (PV: sân khấu phụ) lên sân khấu chính".

Sau màn trình diễn ở Coachella, BlackPink tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink. Qua đó, nhóm nhạc 4 thành viên gặp gỡ hơn 1,5 triệu người hâm mộ.