Bước tiến của Tóc Tiên và sự gượng gạo từ Đen Vâu

3 tháng cuối năm 2022 đánh dấu sự sôi động của thị trường nhạc Việt với nhiều sản phẩm đa dạng. Với những dự án đã ra mắt, ai tiến ai lùi cũng rất rõ.

2022 là một năm khá đặc biệt, bởi nó đánh dấu thời điểm các sân khấu biểu diễn được mở cửa thoải mái trở lại sau đại dịch. Quãng thời gian đầu năm, người nghe nhạc cũng đã được thưởng thức nhiều album có chất lượng tốt, có những sản phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng với đại chúng: Album Link của Hoàng Thùy Linh với hit See tình vươn tầm quốc tế, tân binh khủng long Mono với album 22 cùng bản hit viral top đầu Vpop Waiting for you,... Song, cũng có những pha ngã ngựa thấy rõ trên đường đua.

Thời điểm cuối năm tiếp tục là một bữa tiệc âm nhạc nhộn nhịp đa màu sắc. Không còn cố định bản thân trong một vài thể loại an toàn, các nghệ sĩ Việt thử sức mình ở những phong cách khác biệt, đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Nhạc pop đại chúng có sự đa dạng, nghệ sĩ lột xác

Một trong những nghệ sĩ có bước tiến dài về mặt âm nhạc thời gian gần đây, chính là Tóc Tiên. Sau nhiều năm quay trở lại hoạt động tại thị trường trong nước, Tóc Tiên đã chính thức có cho mình album đầu tay chuẩn chỉ về cả hình thức lẫn nội dung. Album phát hành cả bản vật lý (đi kèm với photobook, sticker, photocard rất đầy đủ) lẫn bản digital, cùng một minishow ra mắt hoành tráng - theo rất sát phương thức quảng bá trên thế giới. Album cũng sở hữu một concept rõ ràng khi thể hiện một tinh thần mạnh mẽ, tự yêu thương những điều không hoàn hảo, là “cong” chứ chưa “tròn”.

Âm nhạc trong album Cong của Tóc Tiên cũng không còn bó mình trong hoặc là dance/electronic bùng nổ hay ballad nhẹ nhàng nữa, mà Tóc Tiên cùng ekip đan xen vào những ca khúc ở khoảng giữa 2 thái cực: dance pop vui nhộn trong Khá khen, contemporary R&B trong Like this like that và Bồng bềnh. Đây là một bước tiến cũng như sự tự thử thách rất đáng hoan nghênh của một ca sĩ đã đi hát nhiều năm như Tóc Tiên.

Tóc Tiên khai thác nhiều yếu tố mới mẻ so với chính bản thân mình trong album Cong. Ảnh: NVCC.

Tiếp nối đàn chị, Phùng Khánh Linh cũng ra mắt một album đậm chất pop Citopia chỉ sau Tóc Tiên chưa đầy 2 tuần. Cô cho thấy pop là một vùng đất cực kì đa dạng khi xây dựng một không gian city pop riêng biệt cho bản thân, không giống với Tóc Tiên mà cũng không phải thỏa hiệp với những thể loại quen thuộc khác trên thị trường. 10 ca khúc trong Citopia có chất lượng âm nhạc rất tốt nhờ được thu âm và hậu kỳ bởi các kỹ sư quốc tế, khả năng sáng tác ổn định và tầm nhìn xây dựng concept chắc tay của ê-kíp Phùng Khánh Linh, cho thấy mức độ chuyên nghiệp ngày càng tăng cao ở các sản phẩm âm nhạc Vpop.

SpaceSpeakers cũng gia nhập đường đua Vpop với một album tổng hợp và một album cá nhân của Cường Seven. Cả 2 album đều theo phong cách hiphop và EDM là sở trường của nhóm bao lâu nay. Album tổng hợp của SpaceSpeakers đảm bảo về chất lượng âm nhạc, thêm điểm cộng về hình ảnh MV đầu tư chỉn chu, khác lạ và sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Trong khi đó, album của Cường Seven khá trung bình, mờ nhạt về sáng tạo và không có nhiều điểm để bàn.

Ngoài các dự án dài hơi kể trên, Vpop chưa bao giờ vắng bóng những single đơn lẻ, có thể kể đến như Trung Quân với Anh tự do nhưng cô đơn (sản phẩm tiếp nối Tình nào không như tình đầu ra mắt vào năm 2020), Mai Tiến Dũng với single trở lại sau một thời gian dài Người như anh, Hà Nhi mở đầu EP ExLover với ca khúc Hồi kết, Hari Won thể hiện tham vọng hoạt động song song tại Việt - Hàn với single Như anh đã mong chờ,... Chưa phải những sản phẩm có sự lột xác hay quá mới mẻ, nhưng các ca khúc này vẫn đảm bảo được chất lượng ở mức ổn, dễ gần với đại chúng.

Khai phá những âm thanh trong quá khứ

Bên cạnh nhóm nghệ sĩ theo đuổi âm thanh pop thịnh hành, mới mẻ, thị trường nhạc Việt những tháng cuối năm còn chứng kiến trào lưu quay về quá khứ với những dự án cũng được đầu tư mạnh mẽ không kém. Đen là nhân vật nổi bật nhất khi dự án dongvui harmony của anh đang rất được công chúng chú ý khi anh phối lại các bản hit rap/hiphop làm nên tên tuổi của mình với dàn nhạc giao hưởng và dàn đồng ca đông đảo.

dongvui harmony là dự án nhiều tham vọng không chỉ của Đen mà là của cả nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là người phối khí cho toàn bộ 8 bài hát, cũng như nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Thậm chí, các nhạc công cũng không mặc vest lịch lãm như những gì ta thường thấy trong các buổi hòa nhạc, mà chuyển sang mặc hoodie đen - trắng đậm chất hiphop/underground.

Không thể phủ nhận đây vẫn là một hướng đi mới mẻ tại Vpop và có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của rap/hiphop tại nhạc Việt trong thời gian tới. Tuy nhiên, điểm khiến Đen Vâu nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhất là từ giới âm nhạc xuất phát từ việc lời của một số ca khúc bị lạc hoàn toàn khỏi bầu không khí cổ điển. Do đó, sản phẩm tạo ra sự gượng gạo và chưa thực sự khiến khán giả thỏa mãn. Những ngôn ngữ có phần không phù hợp trong bài Anh đếch cần gì nhiều ngoài em khi được phối với dàn giao hưởng khiến nhiều người phải nhíu mày về sự lạc quẻ. dongvui harmony đúng ra có thể là một bước tiến nếu như được chắt lọc bài, hoặc nghệ sĩ chịu khó giới thiệu tác phẩm mới để phù hợp với dàn giao hưởng.

Juky San làm mới các bản hit bằng việc dùng sample các bản nhạc cổ điển rất mượt mà. Ảnh: NVCC.

Gần như ra cùng thời điểm với Đen Vâu, Juky San cũng lựa chọn một hướng đi tương đồng: phối lại các ca khúc cũ, sử dụng sample của các bản nhạc cổ điển kinh điển của Mozart hay Chopin trong project Symphonies Juky San No.22. Tuy nhiên, các ca khúc của Juky San nhẹ nhàng, thuần pop hơn của Đen, khiến người nghe liên tưởng nhiều tới single Feel my Rhythm của nhóm nhạc Kpop Red Velvet hồi đầu năm. Không quá khó nghe hay lạc quẻ, Juky San hát khá thoải mái, nhẹ nhàng, tuy không có nhiều ca khúc mới mà vẫn là những sáng tác đã quen thuộc, nhưng đây vẫn là một dự án khá đáng khen tại Vpop cuối năm.

Không lựa chọn âm hưởng cổ điển, Đinh Mạnh Ninh cũng khai thác các yếu tố xưa cũ nhưng lại thuộc về nhánh R&B/funk cho album Make it Together của anh. Các bài hát gợi nhắc trực tiếp về thời hoàng kim của funk tại Việt Nam, khi Mỹ Linh bùng nổ truyền thông với siêu hit Tóc Ngắn cách đây hơn 2 thập kỷ. Không phải là những âm thanh thời thượng, Đinh Mạnh Ninh vẫn thu hút người nghe nhờ sự làm việc chỉn chu, các sáng tác chắc tay, giọng hát ấn tượng, xử lý thông minh.

Nhiều nghệ sĩ "không ngồi yên"

Các nghệ sĩ có kinh nghiệm, chỗ đứng vững chắc cũng đang có những hoạt động sôi nổi trong những tháng cuối năm để khẳng định vị trí của mình. Vừa qua, người hâm mộ đã được chứng kiến một Concert Tri Âm bùng nổ của Mỹ Tâm khi thu hút tới 30.000 khán giả. Hồ Ngọc Hà cũng tiếp diễn chuỗi Love Song từng thành công vang dội của mình với một concert tại Đà Lạt. Sắp tới, người yêu nhạc vẫn còn concert kỷ niệm 20 năm ca hát của Tùng Dương, hứa hẹn cũng rất hấp dẫn.

Hồ Ngọc Hà có live show Love Songs ở Đà Lạt. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh nhóm nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trong mảng live show, Thu Minh và Phương Thanh lại khai thác hướng đi trẻ trung hơn: Cover lại các bản hit nổi bật trong năm. Tuy nhiên, cả hai đều rất biết cách đặt cá tính âm nhạc vào từng bản cover, với Phương Thanh là chất rock máu lửa, còn Thu Minh lại khiến khán giả thích thú với màu sắc dance không lẫn đi đâu được. Các bản cover đều đạt lượt xem cao, góp phần hâm nóng tên tuổi của 2 nghệ sĩ đã lâu không có hoạt động âm nhạc.

Thời điểm cuối năm, các nghệ sĩ vẫn đang hoạt động rất tích cực. Một điểm đáng khen là có phần lớn đều là dự án dài hơi, từ EP đến full album, và thậm chí là cả live show, rất nhiều hình thức cho người yêu nhạc lựa chọn thay vì chỉ là những single đơn lẻ. Điều đó một phần chứng minh được sự chuyên nghiệp, chỉn chu tại Vpop ngày càng tăng và nghệ sĩ cũng có dịp để cho thấy tư duy âm nhạc một cách rõ ràng nhất. Một phần khác, quan trọng hơn, ấy chính là việc khán giả sẽ có nhiều lựa chọn âm nhạc hơn từ hình thức đến nội dung để thưởng thức thay vì chỉ xoay quanh những single đơn lẻ với những thể loại quen thuộc. Đến cuối cùng, người được hưởng lợi sẽ chính là khán giả.