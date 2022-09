Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và trợ lý Phó thủ tướng

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (trái) và Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Quang Linh. Ảnh: Thế giới & Việt Nam.

Ngày 27/9, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1142 thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Quyết định số 1141 cũng được ban hành cùng ngày với nội dung thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh (Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực). Với những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, ông Linh cũng nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Trước đó, Ban Bí thư đã họp, quyết định thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh với hình thức khai trừ Đảng. Trong diễn biến ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974, Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh), về tội Nhận hối lộ.

Ông Tô Anh Dũng cũng bị khởi tố, bắt giam về tội danh này hồi tháng 4, khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, liên quan việc tổ chức các chuyến bay giải cứu.

Theo cơ quan chức năng, năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành liên quan tổ chức gần 600 chuyến bay giải cứu và đưa khoảng 120.000 người về nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Qua điều tra, Bộ Công an chứng minh các bị can liên quan đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD trong các chuyến bay giải cứu.

Đến nay, nhiều cán bộ thuộc các cơ quan liên quan đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án này, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng), ông Trần Văn Dự (cựu Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Hải (Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) cùng hai chuyên viên của Vụ này là Nguyễn Mai Anh và Nguyễn Tiến Thân…