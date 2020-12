Buộc thôi việc thầy giáo sàm sỡ hai nữ sinh lớp 4

Trường Vĩnh Bình Nam (Kiên Giang) quyết định buộc thôi việc đối với thầy giáo 43 tuổi vì đã xúc phạm thân thể nữ sinh dưới 13 ở mức độ nghiêm trọng.

Chiều 14/12, bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết phòng đã có báo cáo gửi sở GD&ĐT, huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Thuận về kết quả xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo đối với một giáo viên thể dục 43 tuổi của trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam.

Hội đồng kỷ luật của nhà trường kết luận nam giáo viên đã xúc phạm thân thể nữ sinh dưới 13 ở mức độ nghiêm trọng, thống nhất kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Đồng thời, Chi bộ trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam đã thống nhất xử lý về mặt Đảng đối với thầy giáo này bằng hình thức cảnh cáo.

Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tạp chí Giáo dục Việt Nam.

Báo cáo từ trường Vĩnh Bình Nam cho biết ngày 9/11, thầy C. cho các học sinh lớp 4 của trường ra sân tập luyện thể dục. Lúc này, một nữ sinh còn trong phòng học nên thầy C. gọi em ra sân. Thầy giáo dùng tay và những bộ phận khác xâm phạm thân thể nữ sinh này. Do không đồng ý với cách làm của nam giáo viên nên nữ sinh đã bỏ ra về.

Ngay sau đó, phía nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của thầy C. để tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ. Trong các bản tường trình và sau khi làm việc với công an, thầy giáo này cũng thừa nhận hành vi sàm sỡ học sinh. Thậm chí, thầy giáo này còn thừa nhận trước đây đã có hành động xâm phạm thân thể với một nữ sinh khác.

Trong thời gian này, nam giáo viên đã được trường yêu cầu làm tường trình, kiểm điểm, đến gia đình của các học sinh có liên quan để nhận lỗi mà mình gây ra.