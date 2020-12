Buộc thôi việc thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 4 ở Kiên Giang

Cho rằng hành vi của ông C. vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm thân thể nữ sinh dưới 13 tuổi nên Phòng GD&ĐT đã áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.

Ngày 1/12, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết đã nhận được báo cáo từ Ban giám hiệu trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bình Nam, về việc kỷ luật thầy N.V.C. bằng hình thức buộc thôi việc do vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm thân thể học sinh nữ.

Theo đó, hôm 9/11, thầy C. cho học sinh lớp 4 ra sân tập luyện thể dục. Lúc này, có một nữ sinh còn ở trong phòng học nên thầy C. vào gọi và dùng tay vò đầu, vỗ vai, bóp eo để yêu cầu ra sân tập luyện cùng với lớp.

Nữ sinh cho rằng thầy giáo đã dùng tay sờ vào vùng kín.

Nữ sinh không đồng ý với cách làm của thầy C. nên bỏ ra về. Thầy C. còn thừa nhận trước đó cũng đã có hành động tương tự với một nữ sinh khác. Cả hai em đều cho rằng ông C. có dùng tay sờ vào vùng kín của mình nên đẩy tay thầy ra rồi chạy về.

Do chưa có sự thống nhất trong lời khai giữa các bên nên hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS Vĩnh Bình Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông C. để nhà trường tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong thời gian này, nhà trường làm việc với ông C. và yêu cầu đến gia đình các học sinh có liên quan nhận lỗi, đồng thời làm bản tường trình lại đúng sự thật cùng với bản kiểm điểm để nhà trường xử lý.

Ngày 25/11, hội đồng nhà trường tổ chức cuộc họp kiểm điểm hành vi vi phạm của ông C.

Cho rằng hành vi của ông C. vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng đối với học sinh nữ dưới 13 tuổi nên hội đồng thống nhất hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.