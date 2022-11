Bước ngoặt với người đồng tính ở Tokyo

Các cặp đồng tính sẽ được công nhận quan hệ vợ chồng, cũng như thụ hưởng nhiều dịch vụ công về y tế, nhà ở và phúc lợi xã hội.

Mamiko Moda (trái), Satoko Nagamura và con trai của họ, với giấy chứng nhận quan hệ đồng giới. Ảnh: AFP.

Từ 1/11, chính quyền Tokyo (Nhật Bản) bắt đầu cấp giấy chứng nhận quan hệ cho các cặp đồng tính đang sống và làm việc tại thành phố này. Đây được xem là một động thái đã được chờ đợi từ lâu tại một quốc gia vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới.

Quy chế này không mang các quyền như hôn nhân, song vẫn cho phép cộng đồng LGBT được hưởng quyền lợi như vợ chồng, áp dụng với một số dịch vụ như y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội, Guardian đưa tin.

Theo ông Yuriko Koike, thống đốc Tokyo, từ 28/10, danh sách chờ ghi nhận 137 đôi vợ chồng nộp đơn xin giấy chứng nhận.

Nhiều nhà hoạt động xã hội tin rằng quyết định này sẽ sẽ giúp chống lại sự phân biệt đối xử chống LGBT tại xứ sở mặt trời mọc.

Trước giờ sở hữu chứng nhận, Miki và Katie hồi hộp khi nghĩ về những khó khăn từng xảy ra trước đây.

“Thú thật, chúng tôi luôn lo sợ sẽ bị phân biệt đối xử trong trường hợp khẩn cấp. Cả hai từng phải giữ một danh sách liên lạc đặc biệt trong ví, phòng khi có chuyện bất trắc. Do đó, giấy chứng nhận mối quan hệ thực sự là điều tuyệt vời với chúng tôi”, Miki chia sẻ với AFP.

Ảnh cưới của Katie và Miko. Ảnh: AFP.

Cô khẳng định hình thức này có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy nhận thức về LGBT. Đồng thời, các đôi đồng tính sẽ tự tin hơn khi come out với gia đình, bạn bè, thay vì tiếp tục che giấu con người thật.

Những năm gần đây, Nhật Bản đã có những bước tiến nhỏ hướng tới sự đa dạng về giới tính.

Cụ thể, nhiều công ty tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng giới. Bên cạnh đó, nhân vật thuộc cộng đồng LGBT cũng xuất hiện trên các chương trình TV.

Cuộc khảo sát hồi 2021 của đài truyền hình công cộng NHK cho thấy 57% công chúng ủng hộ hôn nhân đồng tính. Trong khi đó, tỷ lệ phản đối là 37%.

Dù đây thực sự là tín hiệu tốt, người đồng tính tại Nhật Bản vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua.

Hồi tháng 6 năm nay, một tòa án ở Osaka khẳng định rằng quốc gia này vẫn không công nhận các cộng đồng đồng giới về mặt luật pháp. Hiện tại, thủ tướng Fumio Kishida vẫn đang trong quá trình cân nhắc thận trọng về việc công nhận quan hệ đồng giới ở cấp quốc gia.

“Suốt thời gian qua, vài chính trị gia đưa ra những bình luận cực đoan về cộng đồng LGBT. Thực tế, gia đình hoàn chỉnh không nhất thiết phải có một cha, một mẹ. Tôi vẫn vui vì mức độ hiểu biết của người Nhật đối với hôn nhân đồng giới hiện đã đủ cao. Tất cả những gì cần làm hiện tại là chờ các nhà hoạch định chính sách thực hiện thay đổi”, Katie nói thêm.