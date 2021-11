Bước ngoặt trong năm 2021 của Paris Hilton, Britney Spears

Khoảnh khắc gượng gạo năm 2006 khiến Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan thường được nhắc đến cùng nhau. Sau 15 năm, họ có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống.

Chỉ trong 3 ngày, Hollywood lần lượt đón nhận tin vui: Paris Hilton tổ chức lễ cưới, Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ của cha đẻ và Lindsay Lohan chính thức trở lại dòng phim rom-com.

Theo New York Post, bước ngoặt mới của bộ ba ngôi sao khiến khán giả đặc biệt quan tâm bởi đây là những nhân vật trong bức ảnh paparazzi ồn ào một thời.

Cách đây 15 năm, tay săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Hilton ngồi ghế lái trong xe hơi, bên cạnh là Spears và Lohan sau cuộc vui ở Beverly Hills, Mỹ. Khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng đã trở thành meme trên mạng xã hội bởi câu chuyện đằng sau đó.

Bức ảnh ồn ào một thời

Theo New York Post, Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan là biểu tượng của văn hóa đại chúng. Bởi vậy, việc họ chung khung hình có ý nghĩa đặc biệt trong mắt người hâm mộ.

Thời điểm bức ảnh ra đời ngày 27/11/2006, Hilton đang ở đỉnh cao danh vọng. Cô là người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế được săn đón kiêm bà chủ đỏng đảnh của Kim Kardashian. Trong khi Britney Spears được mệnh danh "công chúa nhạc pop" với lượng đĩa tiêu thụ đến vài triệu bản.

Lindsay Lohan không kém cạnh với tài năng diễn xuất đầy triển vọng, nhưng lúc ấy, sự nghiệp của cô đã tuột dốc vì thói ăn chơi và nghiện ngập.

Vì mâu thuẫn với Hilton từ trước nên việc ngôi sao Mean Girls ngồi chung xe với người đẹp tiệc tùng gây tò mò. Ngay cả Hilton, sau nhiều năm, cô vẫn hậm hực vụ bị Lohan nhận vơ là "bạn thân".

Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan gượng gạo trong bức ảnh do paparazzi chụp năm 2006. Truyền thông gọi khoảnh khắc này là "Bimbo Summit" (tạm hiểu là cuộc gặp thượng đỉnh của 3 ngôi sao phù phiếm). Ảnh: X17online.

Trong podcast This Is Paris hồi tháng 3, Hilton cho biết cô cảm thấy kỳ cục và căng thẳng trước sự xuất hiện của Lohan - vị khách không mời nhưng nghiễm nhiên bước vào xe hơi của cô cùng với Spears.

Người đẹp 40 tuổi hồi tưởng: "Đó là đêm Britney và tôi tham gia tiệc của một người bạn ở khách sạn Beverly Hills. Khi ra xe về nhà, đột nhiên cánh săn ảnh xuất hiện và vây lấy chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng vào bên trong xe, và Lindsay cũng bước lên".

Paparazzi liên tục gặng hỏi Hilton có thực sự đã tát Lohan như lời đồn hay không. Khi đó, Lohan ngồi cạnh Spears và trả lời: "Không, Paris sẽ không bao giờ đánh tôi, tôi quen biết và thân thiết với cô ấy từ năm 15 tuổi'".

Hilton đoán được rằng sau câu trả lời này, báo lá cải có cớ thêu dệt và "thêm mắm dặm muối" vào mối quan hệ giữa ba người họ. "Truyền thông đâu biết rằng chỉ tôi và Britney vui vẻ với nhau đêm đó", Hilton nhấn mạnh.

Newsweek đã tiến hành cuộc khảo sát cho biết 77% người Mỹ trưởng thành nói rằng bộ ba Hilton, Spears và Lohan có ảnh hưởng lớn đến lối sống, suy nghĩ của thanh thiếu niên. Bức ảnh họ ngồi chung xe với thái độ gượng gạo đã trở thành meme thịnh hành trong giới trẻ Mỹ từ đó đến nay.

Thời thế thay đổi

Theo New York Post, dù không phải được sắp đặt sẵn, bức ảnh năm xưa đã thực sự như cột mốc đánh dấu những thay đổi trong cuộc đời và sự nghiệp của cả ba.

Sau năm 2006, danh tiếng Hilton giảm sức hút và bị soán ngôi bởi chính trợ lý Kim Kardashian. Cháu gái tập đoàn Hilton vẫn kiếm tiền bằng nghệ thuật nhưng không thăng hoa như trước. Cô mở quán bar, trổ tài làm DJ, tìm mọi cách câu kéo truyền thông. Tuy nhiên, "spotlight" chỉ còn dành cho vợ Kanye West.

People cho biết trong diễn biến khác, Lindsay Lohan bị paparazzi đeo bám không thương tiếc vì phát ngôn gây sốc, sa lầy vào tệ nạn xã hội. Vào những lúc tỉnh táo hiếm hoi, Lohan muốn cứu rỗi sự nghiệp nhưng bất thành. Cô xuống sắc đến độ bị chê già như bà cụ dù tuổi đời còn trẻ.

Năm 2008, đến lượt Britney Spears gặp biến cố. Cô bỗng chốc trở nên bất cần, bộc lộ khía cạnh nổi loạn vì bị mất quyền nuôi con. Gia đình Spears vịn vào cớ này để quản thúc nữ ca sĩ trong 13 năm, làm dấy lên phong trào #FreeBritney (Trả tự do cho Britney).

Những thăng trầm trong cuộc sống đã chia cắt tình bạn của Hilton và Spears, khiến mối quan hệ giữa Hilton và Lohan ngày càng khó hàn gắn.

Trong podcast This Is Paris hồi tháng 3, Hilton bất ngờ nhắc về chuyện xưa. Cô cho biết hiện tại không còn liên lạc nhưng cô vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến Lohan. Đồng thời, người mẫu Mỹ còn lên tiếng ủng hộ Spears đòi lại tự do.

Paris Hilton lấy chồng, Britney Spears được tự do và Lindsay Lohan trở lại với phim ảnh là những tin vui của Hollywood tuần qua. Ảnh: Variety/People/Elle.

Trải qua biến động cuộc sống, Hilton, Spears và Lohan đã cũng chạm đến cái gọi là hạnh phúc và mãn nguyện. Điều bất ngờ là, khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt mới của họ lại đến gần như cùng một thời điểm.

Ngày 11/11, People đưa tin về lễ cưới xa hoa của Hilton và doanh nhân công nghệ Carter Reum ở Bel-Air, Los Angeles. Hilton diện 4 mẫu váy trong hôn lễ, cô cười rất nhiều nhưng cũng không giấu nổi hạnh phúc thông qua những giọt nước mắt. Nguồn tin cho biết vợ chồng Hilton tổ chức tiệc cưới liên tục đến hết tuần này.

Ngày 12/11, Variety công bố hình ảnh đầu tiên của Lindsay Lohan trong bộ phim lấy chủ đề Giáng sinh do Netflix sản xuất. Tác phẩm rom-com đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm vắng bóng. Thấy Lohan trẻ đẹp và tươi tắn khi sánh vai Chord Overstreet trong phim, người hâm mộ không khỏi vui mừng.

Đến ngày 13/11, thẩm phán Brenda Penny của toà án thượng thẩm Los Angeles đã quyết định hủy quyền giám hộ của ông Jamie đối với con gái Britney Spears. Điều này đồng nghĩa giọng ca Baby One More Time đã được trả tự do sau 13 năm bị quản thúc, ép buộc làm những điều cô không muốn.

Vào khoảnh khắc Hilton, Lohan và Spears hạnh phúc trước chọn lựa mới, trên Twitter, dân mạng đăng lại bức ảnh năm xưa cùng dòng trạng thái chúc mừng cho cả ba. Một khán giả viết: "Ba cô gái sóng gió năm nào rồi cũng được bình yên".