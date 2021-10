Bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Mỹ

Việc Mỹ mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng cho thấy nước này đang bước sang giai đoạn chống dịch mới đầy hy vọng, sau khi trải qua làn sóng lây nhiễm hồi tháng 8.

Biên giới Mỹ bắt đầu mở cửa đón du khách nước ngoài đã tiêm phòng vào ngày 8/11, bằng cả đường hàng không và đường bộ, theo thông báo của Nhà Trắng.

Việc quốc gia này dỡ bỏ hạn chế áp đặt cách đây 19 tháng cho thấy xứ sở cờ hoa bước sang một giai đoạn lạc quan mới trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Wall Street Journal nhận định.

Khi số ca nhiễm biến chủng Delta bắt đầu giảm, cùng với việc tiêm vaccine mở rộng thêm các nhóm tuổi, nhiều nơi đang bỏ quy định đeo khẩu trang và các hạn chế khác cho những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Trường học hoạt động trở lại. Nhà hàng mở cửa đón khách. Giao thông công cộng chạy giờ thông thường. Sân bay đông đúc, hành khách ngồi kín máy bay. Sân vận động thể thao chật cứng người hâm mộ. Và chủ ruộng bí ngô có một năm ăn nên làm ra.

Sự tự do một lần nữa quay trở lại khiến nhiều người đánh cược đợt bùng phát vừa qua sẽ là lần cuối cùng Mỹ phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19.

"Đại dịch như thể chưa từng tồn tại"

“Đây là niềm phấn khích chung khi biên giới sẽ được mở lại, một dấu hiệu thật sự cho thấy cuộc sống đã trở lại bình thường", Dottie Gallagher - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Buffalo Niagara Partnership, phòng thương mại khu vực ở Buffalo, New York - cho biết.

Marissa Bona, chủ cửa hàng quần áo Paloma Exchange ở Buffalo, tiết lộ doanh nghiệp của cô đang trải qua tháng tuyệt vời nhất kể từ đầu dịch.

Tuy nhiên, "vẫn còn đó sự không chắc chắn. Tôi không biết khi nào điều đó thực sự biến mất, khi vẫn có nơi phải cách ly hoặc ngưng hoạt động, hay mọi thứ thay đổi hoàn toàn vì một biến chủng khác xuất hiện", cô nói. "Giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng là điều tôi luôn nghĩ đến”.

Khi các trường hợp Covid-19 bắt đầu giảm xuống, Mỹ dường như rẽ sang một con đường khác trong cuộc chiến chống dịch. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc trung bình bảy ngày giảm xuống còn khoảng 75.800, chưa bằng một nửa mức đỉnh vào tháng 9.

Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến chủng Delta cũng đang dần thoát khỏi "cơn ác mộng". Tỷ lệ nhập viện trên toàn quốc cũng giảm, đánh dấu một niềm hy vọng khác.

Việc kinh doanh của trang trại bí ngô đang "phất" lên nhanh chóng sau khi phải đối mặt khó khăn vào năm 2020. Ảnh: AP.

San Francisco gần đây đã nới lỏng quy định về khẩu trang đối với văn phòng, phòng tập thể dục và những nơi có ít hơn 100 người đã tiêm phòng tụ tập.

Hawaii bắt đầu chào đón du khách vào ngày 1/11 sau khi yêu cầu họ tự nguyện trì hoãn các chuyến đi vào tháng 8. Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker cho biết ông hy vọng sẽ giảm bớt một số yêu cầu về khẩu trang trong những ngày lễ, miễn là số trường hợp tiếp tục giảm.

“Năm ngoái, chúng tôi có một Lễ tạ ơn không thể giống các Lễ tạ ơn khác. Trong năm nay, chúng tôi sẽ không phải trải qua điều này nữa", Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot cho biết tuần trước. “Vaccine đã tạo nên một thế giới khác biệt".

Việc kinh doanh của các trang trại bí ngô đang "phất" lên nhanh chóng sau khi phải đối mặt khó khăn gây ra bởi những hạn chế phòng dịch Covid-19 năm 2020.

"Như thể đại dịch chưa từng tồn tại vào ngày hôm qua", Jean Hannemann - một trong những chủ sở hữu vườn táo và bí ngô Linvilla Orchards gần Philadelphia - cho biết. Cô nói rằng thời tiết đẹp đã khiến cả trang trại trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người vào cuối tuần qua.

Paul Hellerick, chủ sở hữu trang trại Hellerick’s Family Farm ở Doylestown, Pennsylvania, hy vọng năm tới công việc kinh doanh sẽ suôn sẻ khi nhiều hạn chế được dỡ bỏ. Hellerick đã có một ngày rất bận rộn vào cuối tuần vừa rồi.

Vẫn chưa "bình thường" như trước đại dịch

Có những dấu hiệu cho thấy cuộc sống bình thường có thể còn lâu mới quay trở lại.

Mức trung bình bảy ngày của số ca tử vong do Covid-19 gần đây ở khoảng 1.500. Khi mùa đông đang đến, mọi người sẽ vào trong không gian kín, nơi virus dễ dàng lây truyền.

Tại Vương quốc Anh, nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn Mỹ, các trường hợp mắc và tử vong do Covid-19 gia tăng trong những tuần gần đây. Theo Our World in Data, 67,8% dân số Anh đã tiêm chủng đầy đủ, trong khi con số này ở Mỹ là 57,9%.

Điều này là dấu hiệu cảnh báo cho thấy việc Vương quốc Anh đặt cược vào khả năng miễn dịch cộng đồng khi dỡ bỏ hầu hết hạn chế vào mùa hè đang chững lại. Nhìn chung, các nhà dịch tễ học nói rằng những bước như đeo khẩu trang và tránh không gian đông đúc trong nhà, ngoài việc tiêm phòng, là chìa khóa để làm chậm quá trình lây truyền virus.

Những vật cản lớn đối với nền kinh tế, từ vấn đề về chuỗi cung ứng đến tình trạng thiếu lao động, vẫn tồn tại. Nhiều người không quay lại văn phòng, với lý do từ thiếu người chăm sóc con cái đến quyết định làm việc tại nhà, gây tổn hại đến nền kinh tế ở nhiều thành phố. Các quan chức y tế công cộng cảnh báo các biến chủng mới có thể xuất hiện nếu nhiều người không tiêm chủng.

Thực khách thưởng thức tại quán JJ's Casa di Pizza trên phố Mohawk, Buffalo. Ảnh: Buffalo News.

Đầu bếp Joe McConville cho biết: “Theo nhu cầu, mọi người đến ăn tại các nhà hàng - một phần cho thấy Covid-19 đang ở lại phía sau". Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân công đang trở nên tồi tệ. "Tôi không biết bất kỳ ai có một nhà hàng đầy đủ nhân viên", ông nói.

Ông cũng phải thực hiện nhiều chuyến đi mỗi tuần đến các cửa hàng tạp hóa để mua gà viên và nhiều mặt hàng khác. Trước đây sẽ có xe tải vận chuyển tới nhà hàng của ông.

Paul Hellerick cũng phải vật lộn để bắt kịp cuộc sống mới. Anh phải nhờ vợ, con gái và chồng sắp cưới của cô giúp đỡ khi có nhiều khách hàng tới vào cuối tuần vừa rồi, nâng nhân sự trong trang trại lên 11 người. Con số này vẫn thấp hơn 15-20 người mà anh tuyển dụng được vào năm 2020.

“Chúng tôi sẽ không thể làm được” nếu không có thêm sự trợ giúp, anh Hellerick nói.

Ở St. Louis của bang Missouri, các điểm thu hút khách du lịch như Vườn quốc gia Gateway Arch tiếp tục gặp khó khăn.

Tính đến tháng 9, 928.000 người đã đến Gateway Arch, gấp gần ba lần số liệu năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với 1,9 triệu người vào năm 2019, theo dữ liệu của National Park Service.

Một phần gây ra tình trạng này là do thang máy đưa du khách lên đỉnh núi không được hoạt động hết công suất, và một lễ hội lớn đã bị hủy bỏ trong 2 năm liên tiếp.