Bước ngoặt giúp Argentina vùi dập Croatia

Tất cả đến trong ngày mà lần đầu tiên, vị chiến lược gia 44 tuổi quyết định sử dụng hàng tiền vệ gồm 4 cầu thủ đều có sở trường tiền vệ trung tâm.

Thay đổi nhân sự theo từng trận đấu vẫn là một đặc điểm quen thuộc của ông Scaloni tại World Cup lần này. Trước Croatia, Argentina quay trở lại sơ đồ 4 hậu vệ nhưng không sử dụng bất cứ tiền vệ có xu hướng đá biên nào.

Angel Di Maria ngồi trên băng ghế dự bị trong khi Leandro Paredes trở lại đội hình xuất phát. "La Albiceleste" ra sân với sơ đồ 4-4-2, Lionel Messi và Julian Alvarez chơi cao nhất trong khi hàng tiền vệ 4 người trải đều theo chiều ngang sân là Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Paredes và Rodrigo de Paul.

Ở thời điểm có bóng, Argentina gần như không thay đổi cấu trúc đội hình quen thuộc của mình. Một tiền vệ trung tâm lùi về ngang với hai trung vệ, hai hậu vệ biên đẩy cao ở từng hành lang cánh và tạo ra quân số lớn ở phạm vi trung lộ. Đây có thể được xem là phương án hợp lý của ông Scaloni khi đối đầu tuyến giữa chất lượng của đối phương.

Ý đồ của ông Scaloni thậm chí được thể hiện rõ rệt hơn khi không có bóng. Việc Messi ít khi tham gia phòng ngự ở phần sân nhà khiến Argentina cần có một giải pháp quyết liệt hơn trước khả năng kiểm soát bóng tốt của Croatia. Đó là lý do tại sao De Paul và Mac Allister trở thành các tiền vệ cánh khi Argentina phòng ngự.

Họ có thể thua thiệt về quân số ở một phạm vi nhất định nhưng luôn thể hiện sự quyết tâm của mình ở từng bước chạy để thu hẹp phạm vi chơi bóng của đối phương.

Với việc Croatia cũng không chọn phương án đẩy cao áp lực liên tục khi không có bóng ở hiệp một, trận đấu bán kết đầu tiên của World Cup 2022 được chia thành từng đợt triển khai bóng của đôi bên nơi cả hai đều cho thấy sự quy củ trong hệ thống phòng ngự của mình. Và đó cũng là nơi chỉ một sai lầm sẽ khiến bất kỳ đội nào phải trả giá.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ sai lầm của hệ thống phòng ngự bên phía Croatia.

Từ một tình huống triển khai nhanh của Argentina, phản xạ của hệ thống phòng ngự đại diện châu Âu với đường chuyền dài Enzo Fernandez tỏ ra cực kỳ nghiệp dư. Josko Gvardiola đã có một giải đấu cực kỳ thành công tính đến trước trận bán kết, nhưng lại có một đêm thảm hại tại sân Lusail. Không có bất cứ phản xạ kiểm soát sau lưng nào của trung vệ trẻ 20 tuổi này và Julian Alvarez có không gian để thoát xuống như chỗ không người.

Bàn thua cực kỳ đáng trách của Croatia và cũng khiến thế trận của họ sụp đổ.

Croatia tự đánh mất đi thế trận của mình với bàn thua nghiệp dư xuất phát từ sai số trong hệ thống phòng ngự nhưng Argentina cũng đã có một ngày thi đấu lì lợm và xuất thần. Đặc biệt với cặp đôi Julian Alvarez và Lionel Messi trên hàng công, với hai khắc ngôi sao.

Tình huống Alvarez thoát xuống một cách dũng mãnh trước hàng phòng ngự của Croatia để nâng tỉ số lên 2-0 cũng là hình ảnh của tiền đạo trẻ này trong cả World Cup lần này. Luôn khát khao với từng cơ hội nhỏ nhất của mình, bắt đầu giải đấu với tư cách một tiền đạo dự bị cho Lautaro Martinez, phẩm chất của Alvarez là hoàn toàn xứng đáng với vị trí cao nhất trên hàng công trong những lựa chọn của ông Scaloni.

Sự ăn ý giữa Alvarez và Messi được thể hiện rõ nét hơn trong từng trận đấu. Số 9 của Argentina làm thay nhiệm vụ của người đội trưởng của mình khi đội không có bóng bằng những bước chạy đầy năng lượng. Và cũng chính cầu thủ thuộc biên chế Manchester City là người tạo ra điểm đến cho những tình huống kiến thiết từ Messi.

Cặp đôi số một trên hàng công của Argentina lúc này cũng đang là những người ghi bàn nhiều nhất cho "Albiceleste" tại World Cup 2022.

Trận đấu sớm khép lại với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Alvarez ở hiệp hai, thời điểm Scaloni trở lại với những thay đổi quen thuộc của mình. Argentina thay đổi sang hệ thống 5-3-2 khi có bóng với sự có mặt của Lisandro Martinez. Đó cũng là thời điểm mà những tình huống giãn biên và tạt bóng của Croatia bị kiểm soát.

Không giống cuộc đối đầu trước Hà Lan, Argentina đã bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn của mình trong hiệp thi đấu thứ hai. HLV Lionel Scaloni đã đưa ra những quyết định hợp lý để Argentina có một trận đấu cân bằng về thế trận trước đối phương, để rồi từ đó Messi và Alvarez tạo nên sự khác biệt.

Họ chỉ còn cách danh hiệu vô địch một trận đấu cuối cùng. Một hành trình đầy khó nhọc, nhưng xứng đáng của Scaloni và các học trò.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

