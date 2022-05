Bước ngoặt giúp AC Milan vô địch Serie A

AC Milan vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm. Đây là chức vô địch đầy cảm xúc của đội bóng sọc đỏ đen thành Milan.

Trả lời Zing, nhà báo CBS Sports Francesco Porzio, người đang sống tại Italy, đánh giá đây là chức vô địch đặc biệt trong lịch sử đội bóng có biệt danh "Rossoneri". AC Milan chịu lép vế trước Juventus và Inter Milan trong một thập niên qua. Nhưng bây giờ với chức vô địch Italy lần đầu tiên sau 11 năm, đội bóng sọc đỏ đen thành Milan đã trở lại.

Nhà báo CBS Sports Francesco Porzio tin rằng Milan xứng đáng giành Scudetto mùa 2021/22. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mùa giải khó quên của AC Milan

- Trước mùa giải này, lần gần nhất AC Milan giành Scudetto cách đây 11 năm. Ở mùa giải 2010/11, HLV Massimiliano Allegri giúp "Rossoneri" vô địch với những ngôi sao như Alexandre Pato, Robinho hay Zlatan Ibrahimovic trong đội hình. Giới chuyên môn đánh giá tập thể của Stefano Pioli hiện tại yếu hơn nhiều so với đội bóng từng đăng quang năm 2011. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

- HLV Pioli hoàn thành một công việc tuyệt vời cho Milan, khi thay đổi bầu văn hóa và sức mạnh của CLB trong hai năm qua. Chúng ta đều biết Milan ở vị thế ra sao trước khi Pioli đến. Ông ấy thuyết phục nhiều trụ cột ở lại và giúp nhiều cầu thủ khác bước lên tầm cao mới.

Ở mùa giải năm nay, sự cạnh tranh từ các đội như Inter Milan, Napoli hay Juventus cũng rất đáng gờm. Chúng ta cần nhớ rằng Inter Milan vừa mới vô địch Italy mùa trước, trong khi Napoli hay Juventus cũng có đội hình tôi đánh giá chất lượng không hề thua kém AC Milan.

- Phải chăng chức vô địch Serie A mùa này của AC Milan ấn tượng hơn so với 11 năm trước?

- Đúng là như vậy. Khi nhìn lại chức vô địch Serie A 2010/11 của AC Milan, chúng ta có thể thấy đội hình do HLV Allegri dẫn dắt khi đó mạnh hơn nhiều so với hiện tại. 11 năm trước, đội hình "Rossoneri" có nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình hơn so với hiện tại.

Đây cũng là chức vô địch có nhiều ý nghĩa với cổ động viên Milan. Cần nhớ rằng trong hơn hai thập niên qua, "Rossoneri" chỉ mới 3 lần lên ngôi vô địch Italy, trong khi Juventus hay Inter đều có giai đoạn thống trị giải đấu nhiều năm liên tiếp.

- Trong đội hình Milan hiện tại, chúng ta có thể thấy chỉ Zlatan Ibrahimovic hay Olivier Giroud là những chân sút kỳ cựu và từng chinh phục nhiều danh hiệu ở châu Âu. Vai trò của họ như thế nào trong thành công của Milan ở Serie A mùa này?

- Ibrahimovic là cái tên giàu kinh nghiệm và mang tính biểu tượng của CLB thời gian qua. Tất nhiên anh ấy đã luống tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng chân sút người Thụy Điển cũng có 8 bàn và 3 kiến tạo ở Serie A sau 22 lần ra sân mùa này.

Giroud thì để lại dấu ấn quan trọng trong hành trình chinh phục Serie A mùa này của Milan. Trung phong người Pháp lập cú đúp ở trận đấu quyết định với Sassuolo vừa qua. Nhưng cựu sao Arsenal gây ấn tượng nhất khi giúp Milan lội ngược dòng đánh bại Inter 2-1 ở vòng 24.

Đó là bước ngoặt lớn với AC Milan trong cuộc đua Serie A mùa này, bởi trước đó, Inter vẫn đang dẫn đầu trên BXH. Chính 3 điểm trong trận derby đó giúp "Rossoneri" duy trì bám đuổi và cuối vượt mặt. Nếu Inter thắng trong trận derby hồi tháng 2, mọi thứ có thể kết thúc sớm với AC Milan.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm việc Milan đặt niềm tin vào HLV Pioli, thay vì Ralf Rangnick, người đã thất bại ở Manchester United, giúp đội bóng gặt hái được trái ngọt.

HLV Stefano Pioli đưa Milan từ một đội bóng sa sút trở lại vị thế vô địch Italy. Ảnh: Reuters.

Những trụ cột cho thành công

- Vậy đâu là những nhân tố quan trọng trong chức vô địch Serie A mùa này của AC Milan?

- Theo quan điểm của tôi, những cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Serie A mùa này của AC Milan chính là thủ môn Mike Maignan, trung vệ Fikayo Tomori và tiền đạo Rafael Leao. Ngoài ra cũng có thể kể đến tiền vệ Sandro Tonali. Họ là những cầu thủ tạo ra "xương sống" trong lối chơi của AC Milan, giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường trường Serie A.

Maignan nhiều lần cứu thua quan trọng cho AC Milan mùa này. Sau sự rời đi của Gianluigi Donnarumma, người ta lo ngại Milan không thể tìm kiếm người thay thế xứng đáng, nhưng Maignan đã làm tốt. Trong khi đó, Tomori là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ.

Trên hàng công, Leao là cái tên thường tạo ra sự khác biệt nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Nhiều trận đấu, Milan chơi bế tắc và họ phải nhờ đến tài năng của Leao để giải quyết trận đấu. Chân sút người Bồ Đào Nha ghi 11 bàn và có 7 kiến tạo sau 33 trận ra sân ở Serie A mùa này. Đó là một hiệu suất ấn tượng.

- Chúng ta hãy nói một chút về tương lai của Milan sau danh hiệu vô địch Serie A 2021/22. Mùa tới, Ibrahimovic và Giroud sẽ già thêm một tuổi và họ cũng không còn trẻ nữa. Để hướng tới đấu trường châu Âu, Milan cũng cần một số cầu thủ mới. Theo ông, "Rossoneri" cần mua sắm thế nào trong mùa hè để tiếp tục duy trì vị thế?

- Rõ ràng Milan cần mua thêm một trung phong giỏi để thay thế Ibrahimovic lẫn Giroud, nếu cả hai rời đi. Ngay cả khi hai chân sút kỳ cựu nói trên tiếp tục gắn bó với đội bóng, phong độ của họ cũng có thể sa sút vì tuổi tác.

Ngoài ra, HLV Pioli cũng cần bổ sung hàng tiền vệ, sau khi Franck Kessie chuyển sang Barcelona. Ban lãnh đạo Milan sẽ có nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng bởi chắc chắn mùa sau, Inter hay Juventus sẽ trở lại mạnh mẽ.