Tuổi 30 là bước ngoặt của Selena Gomez trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Cô thấy hạnh phúc hơn khi thay đổi cách nhìn nhận mọi vấn đề.

Selena Gomez đang là ứng viên sáng giá trên cuộc đua trở thành Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong cuộc bầu chọn khác về sắc đẹp, sức ảnh hưởng của các tờ báo lớn nhỏ ở Mỹ.

Mặc dù chưa có kết quả nào được công bố, cựu diễn viên Disney có quyền tự hào về những điều đã làm được trong năm 2022, đặc biệt hơn là ở cột mốc tuổi 30. Với khán giả đại chúng, năm qua chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong tư duy làm nghề và cách nhìn nhận cuộc sống của Gomez.

Selena Gomez chăm chỉ đăng ảnh cười nhiều hơn trong năm 2022. Ảnh: @selenagomez.

"Diva thở" nhưng vẫn thành công

Trở lại đường đua âm nhạc từ năm 2020, Selena Gomez trình làng Rare - album được giới phê bình đánh giá là "album hay nhất cho đến nay" của cô. Rare tạo dấu ấn với Look at Her Now và đặc biệt phải kể đến Lose You to Love Me, ca khúc đứng đầu BXH Billboard Hot 100.

Tiếp nối thành công ấy, Gomez kết hợp với Coldplay trong đĩa đơn Let Somebody Go, được ra mắt hồi tháng 2. MV ghi nhận hơn 55 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, đa số khen ngợi sự tiến bộ và thông minh của Gomez khi xử lý bài hát.

Cất giọng ở phần lời hai (verse 2), tiếp lời trưởng nhóm Coldplay, cô nhớ về “mọi phong ba từng trải qua”, “mọi gian nan đã thử thách”. Sau đó, nữ ca sĩ tự hỏi: “Giờ chẳng còn anh nữa, em ở thế gian này để làm gì?”.

Sở hữu chất giọng Lirico mezzo-soprano - giọng trung trữ tình, Gomez có thể hát tốt ở phạm vi Bb2 - F # 5 - C # 6. Theo Critic of Music, chất giọng này mang tới cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, đôi khi chất chứa sự thoáng đạt nếu kết hợp với những quãng trầm khỏe khoắn.

Gomez đã giúp Let Somebody Go chạm tới cảm xúc người xem bằng quãng trữ tình da diết ấy. Billboard nhận xét cách hát của Gomez đầy thổn thức, lột tả rõ nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu. Bài hát không trưng trổ nhiều kỹ thuật và chỉ tập trung vào cảm xúc, do vậy, nữ ca sĩ thể hiện dễ dàng.

Từng bị coi là "diva thở" vì vướng tranh cãi giọng hát chênh, phô, Gomez vẫn thành công nhờ hiểu được thế mạnh riêng. Hiện tại, tuy vẫn lựa chọn những ca khúc đơn giản và dễ nhớ, Gomez đã "lột xác" khỏi hình tượng cô nàng teen pop ngọt ngào và dễ thương.

Selena Gomez vừa diễn xuất, vừa hát trong MV Let Somebody Go. Ảnh: Billboard.

Đối với lĩnh vực diễn xuất, bộ phim Only Murders in the Building có Gomez thủ vai chính đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả truyền hình. Vai Mabel Mora cá tính, mạnh mẽ của cô chứng tỏ diễn xuất tiến bộ. Theo Page Six, tác phẩm trinh thám pha hài đã trở thành series hài mở màn ấn tượng với nhiều lượt xem nhất lịch sử đài Hulu. Đây là động lực để nhà sản xuất tiếp tục bấm máy phần 2.

Tận dụng sức hút kéo dài, Gomez ra mắt show nấu ăn Selena + Chef. Vào cuối mỗi tập, nữ diễn viên sẽ trích 10.000 USD quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, cựu diễn viên Disney sở hữu hơn 95 triệu USD , chiếm kha khá trong số đó là thu nhập từ hợp đồng quảng cáo trên mạng xã hội. Cứ mỗi bài đăng trên tài khoản Instagram có 360 triệu người theo dõi, Gomez "bỏ túi" 1,735 triệu USD . Người đẹp hiện đứng thứ 4 trong danh sách 100 ngôi sao được trả lương cao nhất Instagram, xếp sau Ronaldo, Kylie Jenner và Messi.

Từ bỏ khái niệm "im lặng"

Ngày 2/11, Selena Gomez phát hành phim tài liệu My Mind & Me như câu trả lời chính thức và đầy đủ nhất cho những thắc mắc về chuyện tình cảm cũng như sức khỏe xuống cấp mà cô đã đối mặt.

"Tôi cảm thấy mình phải vượt qua cuộc chia tay này thôi. Tôi tập quên cuộc tình, không vương vấn về nó. Bất ngờ là tôi quên được thật. Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Cuộc chia tay đó là điều tuyệt vời trong đời tôi", Gomez bày tỏ trong My Mind & Me.

Nữ diễn viên cho rằng việc chấm dứt mối quan hệ với Justin Bieber khiến cô có thể dành toàn thời gian để tập trung vào bản thân, giải quyết những vấn đề của riêng mình. Cô thấy sáng suốt khi đưa ra quyết định đó.

Selena Gomez trút bỏ nỗi lòng trong bộ phim tài liệu My Mind & Me. Ảnh: Maxblizz.

Khái niệm "im lặng" đã không còn được Selena Gomez dùng đến như cách nay 2 trước. Khi bị giễu cợt bệnh tật và body shaming, cô không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Gomez cho biết đã đọc vô số bình luận tiêu cực xoay quanh ngoại hình của mình. Vì vậy, cô từng nhắc nhở bản thân ép cân để có vóc dáng thon gọn nhất. Nhưng đó chỉ là Gomez của quá khứ. Nữ diễn viên giờ đã không để tâm tới số cân bởi cô biết dù thế nào thì mọi người cũng bàn tán.

Cô cho biết: "Họ viết những câu đại loại như 'bạn quá gầy', 'bạn quá béo', 'trang phục này không vừa vặn với bạn'... Tôi đã quá quen với những lời phán xét, nhưng chắc chắn không còn buồn nữa. Dù trông như thế nào, tôi vẫn hài lòng và hoàn hảo theo cách của riêng mình".

Thay đổi tư duy và cách nhìn nhận vấn đề giúp cho cuộc sống của Gomez thêm hạnh phúc. Cô vui vì được kết nối với người ngoài nhiều hơn những nhân vật ảo. Hiểu rõ sức mạnh và những điều tốt Internet mang lại cho thế giới, song Gomez tin rằng việc trò chuyện trực tiếp ngoài đời mới thực sự quan trọng.

Sau những sóng gió lớn về sức khoẻ và tình cảm, hiện tại ngôi sao Spring Breakers chưa muốn vội vàng tìm kiếm mối quan hệ mới nào.

Trải qua bước ngoặt tuổi 30 cùng sự độc thân, cô vẫn hài lòng với điều đó.