Bước lùi của Cổ Thiên Lạc

Phim tâm huyết của Cổ Thiên Lạc mất gần 7 năm để thực hiện, được mệnh danh là “Star Wars của Hong Kong”. Tuy nhiên, "Minh nhật chiến ký" lại lộ điểm yếu về mặt kịch bản.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Ngô Huyễn Huy

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh,...

Đánh giá: 6,5/10

Phim lấy bối cảnh năm 2055 tại Hong Kong, khi công nghệ Trái Đất đạt bước tiến vượt bậc, giúp các quân đoàn trang bị tối tân. Tuy nhiên, môi trường bị tàn phá kinh hoàng, khiến không khí ô nhiễm nặng nề.

Lúc này, một thiên thạch rơi xuống mang theo Pandora - thực vật có khả năng làm sạch không khí nhưng gây nguy hiểm đến tồn vong nhân loại. Chỉ huy Tyler (Cổ Thiên Lạc đóng) cùng biệt đội cảm tử của mình lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.

Minh nhật chiến ký (Tựa tiếng Anh: Warriors of the Future) được giới chuyên môn là canh bạc lớn trong sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc. Ảnh: Netflix.

Kỹ xảo là điểm cộng duy nhất

Tác phẩm được Cổ Thiên Lạc khẳng định là dự án tâm huyết của bản thân, với mức đầu tư 57 triệu USD . "Ông hoàng giới giải trí Hong Kong" là nhà sản xuất, kiêm đóng chính.

Trên phim, những bộ chiến giáp của quân đội, robot được khắc họa chân thực, nhiều khán giả thán phục với phân đoạn chiến đấu căng thẳng. Ngoài ra, trường đoạn hành động đầu tư mạnh về phần hiệu ứng, góp phần chiêu đãi khán giả một bữa tiệc thị giác thịnh soạn.

“Mạch phim nhanh và đầy những pha hành động kịch tính. Minh nhật chiến ký đã phô diễn sức mạnh kỹ xảo trên cả tuyện vời của điện ảnh Hong Kong ngày nay”, cây viết Chasey Chong bình luận trên ScreenHK.

Bên cạnh đó, phim sử dụng hợp lý các kỹ thuật slow-motion. Trong phân đoạn Johnson Cheng (Lưu Thanh Vân) dùng bộ chiến giáp để đối kháng với robot, từng đòn thế võ thuật, đường đạn được xử lý hậu kỳ hợp lý, tạo cảm giác phấn khích cho người xem.

Ngoài ra, tâm huyết của Cổ Thiên Lạc còn thể hiện ở việc tài tử và các bạn diễn đều mặc bộ chiến giáp nặng khoảng 10-15 kg trong quá trình quay phim.

Phim tạo ra tiền lệ cho điện ảnh Hoa ngữ về mức đầu tư công phu về phần hình ảnh. Bên cạnh những thực thể di động, tác phẩm khắc họa môi trường hậu tận thế với khói bụi, bao phủ không gian cùng những tòa nhà cao tầng xuống cấp. Mọi chi tiết đều được thực hiện chính xác và tỉ mỉ.

Mặt khác, Minh nhật chiến ký còn quy tụ nhiều ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, diễn viên thể hiện không quá xuất sắc để bù đắp phần cốt truyện lỗi thời, tẻ nhạt.

Tác giả Johnny Loftus bình luận trên tờ Decider:“ Bên cạnh phần kỹ xảo mãn nhãn. Dàn diễn viên trong phim đã nỗ lực để hoàn thành một kịch bản tệ hại”.

Yếu kém về mặt nội dung, tuyến nhân vật

Nhiều nguồn thông tin tiết lộ, tác phẩm đã trải qua 10 bản thảo kịch bản, nhưng câu chuyện diễn ra trên phim lỗi thời và gây thất vọng cho khán giả. Thông điệp về bước đột phá trong công nghệ dẫn đến ô nhiễm môi trường không còn mới. Thậm chí, nội dung có thể bắt gặp trong “bom tấn” Avatar: The Way of Water (2022). Ngoài ra, cách xử lý của những nhà khoa học trong Minh nhật chiến ký có phần tương tự lý do Trái Đất mở cuộc xâm lăng lên đất tổ của người Na’vi.

Nội dung phim chưa xứng tầm với mức đầu tư khủng. Ảnh: Kai-Fong.

Dù lồng ghép yếu tố tình cảm gia đình dễ lấy nước mắt người xem, phim thể hiện có phần gượng gạo và thiếu tự nhiên. Nam chính quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vì nỗi đau mất con bởi bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề. Vì vậy, phân đoạn cuối phim có phần “sến súa” khi Cheng nhìn vào kỷ vật của con gái và bất ngờ đánh bại robot trong tình thế nguy hiểm.

Tính logic của phim gây khó hiểu cho khán giả. Quân đội tương lai có phần thiếu tính tổ chức, kỷ luật. Những thành viên quan chức cấp cao đưa ra quyết định thiếu hợp lý và mắc lỗi trong việc điều tra. Động cơ của phản diện phim chưa thuyết phục so với phần kịch bản được sàn lọc kỹ càng.

Sau khi ra mắt, phim bị phần đông khán giả chỉ trích về tính logic của các nhân vật. Ảnh: One Cool.

Ngoài ra, phim còn thiếu tính sáng tạo trong khâu thiết kế. Những bộ chiến giáp, robot trong Minh nhật chiến ký có nhiều nét giống với nhiều trò chơi điện tử như Call of Duty, Halo,... Bên cạnh đó, việc tông màu phim có phần tối tăm cũng khiến trải nghiệm điện ảnh của người xem bị giảm sút rõ rệt.

Dù kỹ xảo là điểm mạnh của tác phẩm, đôi lúc phim vẫn sa đà vào việc lạm dụng hiệu ứng. Nhiều trường đoạn vẫn còn nhiều lỗi kỹ xảo chưa thực sự chỉn chu, gây khó chịu cho phần đông khán giả.

Nhìn chung, Minh nhật chiến ký là phim giải trí ổn, phù hợp đối tượng người xem tìm kiếm tác phẩm thuần giải trí, cháy nổ mãn nhãn. Phim mở ra con đường mới, tạo nên bước ngoặt trong dòng phim khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoa ngữ. Với mức đầu tư lớn cùng tâm huyết nhiều năm, Minh nhật chiến ký hòa vốn khi thu về 112,2 triệu USD so với kinh phí 57 triệu USD .

