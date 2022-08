Bước đi táo bạo của Lương Thùy Linh, Kiều Loan sau 3 năm

Nhiệm kỳ của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chuẩn bị khép lại. Sau 3 năm, Lương Thùy Linh, Kiều Loan và Tường San có những ngã rẽ trái ngược.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam mùa 2 - được tổ chức muộn hơn một năm. Do đó, nhiệm kỳ của top 3 cũng kéo dài hơn so với dự kiến.

Ngày 12/8, Lương Thùy Linh sẽ trao vương miện cho cô gái kế nhiệm, chính thức khép lại hành trình đương kim hoa hậu. Nhìn lại 3 năm qua, Lương Thùy Linh, Kiều Loan và Tường San có nhiều thay đổi về phong cách, hình ảnh cá nhân và con đường sự nghiệp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh "lột xác" hình ảnh

Chiều cao 1,78 m cùng đôi chân dài 1,22 m và gương mặt với đường nét sắc là lợi thế để Lương Thùy Linh dễ dàng lấn sân sàn diễn thời trang sau đăng quang. Với danh hiệu đã có, cô được nhiều nhà thiết kế Việt ưu ái chọn diễn vị trí mở màn hoặc vedette ở các show thời trang.

Tại Miss World - Hoa hậu Thế giới 2019, Lương Thùy Linh cũng có mặt trong top 10 phần thi thời trang. Kết quả chung cuộc, cô đạt thành tích top 12. Với ứng viên trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm như Thùy Linh, đây là kết quả đáng ghi nhận.

Trong 3 năm đương nhiệm, người đẹp Cao Bằng tham gia hoạt động giải trí và hoàn thành việc học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2021, cô ngồi ghế nóng chương trình The Next Face Vietnam, bên cạnh Hoa hậu H'Hen Niê và người mẫu Thùy Dương (TyhD). Dù vấp một số ý kiến trái chiều, Lương Thùy Linh đã hoàn thành vai trò huấn luyện viên tại sân chơi truyền hình thực tế, đồng thời thể hiện được màu sắc cá tính riêng.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở Lương Thùy Linh là sự "lột xác" về mặt phong cách, hình ảnh cá nhân. Người đẹp sinh năm 2000 hướng đến phong cách đa dạng, ngày càng gợi cảm hơn trước.

Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh đăng nhiều bức hình thời trang, bao gồm cả photoshoot và street style. Đôi lần, cô gây tranh cãi khi mặc sexy. Trước những luồng ý kiến trái chiều, hoa hậu từng chia sẻ quan điểm sexy là phong cách thời trang và trên cương vị người của công chúng, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và hoa hậu, cô biết đâu là ranh giới giữa phản cảm và sexy để tránh.

Trong lần phỏng vấn với Zing, Thùy Linh cũng nói về tình yêu dành cho thời trang: "Tôi mong muốn sẽ xây dựng được vị trí riêng trong làng mốt, không đơn thuần là hoa hậu lấn sân cho vui mà phải thật sự được công nhận".

2022 là năm Lương Thùy Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cùng lúc tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Người đẹp chia sẻ cô dự kiến tốt nghiệp bằng xuất sắc.

Lương Thùy Linh xây dựng hình ảnh gợi cảm, cá tính.

Á hậu 1 Kiều Loan chuyển hướng làm ca sĩ

Sau cuộc thi, Kiều Loan có bước chuyển mình mạnh mẽ. Với năng khiếu ca hát, cô được ê-kíp hỗ trợ phát triển sự nghiệp âm nhạc, bên cạnh vai trò á hậu. Trong 3 năm, Kiều Loan "chinh chiến" 3 chương trình truyền hình thực tế, gồm Trời sinh một cặp, King of Rap, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes).

King of Rap và The Heroes được coi là bước đệm quan trọng đối với tân binh như Kiều Loan. Ở đó, cô có cơ hội gặp gỡ, thi đấu cùng những rapper, ca sĩ đã có dấu ấn. Trong King of Rap, á hậu từng bị phản ứng trái chiều, cho rằng kỹ năng yếu và được ưu tiên. Song Kiều Loan vẫn tự tin, kiên trì cải thiện qua từng vòng và dừng chân ở top 10.

Sức trẻ, năng lượng, phong cách biến đổi đa dạng là những gì dễ thấy ở Kiều Loan mỗi khi cô bước lên sân khấu. Các giám khảo chuyên môn cũng nhận xét á hậu có chất giọng bắt tai, khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu. Cộng thêm lợi thế về ngoại hình, Kiều Loan được nhận định có thể xây dựng hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí.

Đầu năm 2022, Kiều Loan ra mắt MV đầu tay Thích hay là yêu còn chưa biết, kết hợp cùng Ricky Star, đánh dấu chặng đường hoạt động chính thức cùng nghệ danh "Lona". Ca khúc mang âm hưởng hiện đại, được phối nhạc Latin, rap/hip hop, giúp Kiều Loan phát huy thế mạnh. Dù hiệu ứng về lượt view cũng như truyền thông chưa tốt, song đây là sản phẩm được làm chỉn chu, nghiêm túc.

Sắp tới, để khẳng định được vị trí ở vai trò ca sĩ, thay vì "á hậu cầm mic", Kiều Loan và ê-kíp cần những chiến lược dài hơi, hiệu quả hơn.

Kiều Loan phát triển sự nghiệp ca hát.

Á hậu 2 Tường San kết hôn ở tuổi 20

Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San được cử đi thi Miss International 2019 tại Nhật Bản và đạt thành tích top 8 chung cuộc.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Tường San thông báo kết hôn ở tuổi 20. Lúc này, cô đang là sinh viên Đại học RMIT. Sau khi lên xe hoa, Tường San tập trung xây dựng tổ ấm, sinh con, gần như ngừng hoạt động showbiz.

Nói về việc kết hôn khi vẫn trong nhiệm kỳ á hậu, Tường San chia sẻ: "Trong nguyên tắc của cuộc thi cũng như hợp đồng với công ty, không có điều khoản nào quy định không được kết hôn trong nhiệm kỳ. Hơn hết, tôi nghĩ mình cũng đã hoàn thành tốt một phần trách nhiệm khi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International 2019. Bên cạnh đó, trong suốt hơn một năm qua, tôi vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng".

Theo á hậu, cô và Lương Thùy Linh hay Kiều Loan lựa chọn những hướng đi khác nhau. Cô quyết định cưới khi còn trẻ vì tìm được một nửa phù hợp với mình. Người đẹp cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình sau khi làm mẹ.

Á hậu Tường San đã kết hôn và sinh con.

Từ giữa năm 2022, Tường San xuất hiện ở các sự kiện thường xuyên hơn khi đồng hành cùng ban tổ chức và dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.