Bước đi táo bạo của JYP

Thành công của JYP trong chiến lược quảng bá nhóm nhạc nữ mới đã xóa tan mọi nghi ngờ từ khán giả, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho Kpop.

Ngày 9/7, JYP Entertainment đăng tải đoạn teaser với tiêu đề Blind Package, thông báo sự ra mắt của nhóm nhạc nữ mới, chỉ hai năm sau khi ITZY "chào sân" Kpop.

Chiến lược khó hiểu của JYP

Theo JYP, nhóm nhạc nữ sẽ ra mắt vào tháng 2/2022. Trước đó, album phiên bản giới hạn của nhóm được mở bán trên các trang phân phối như Interpark, Yes24 và Hottracks từ ngày 16/7 đến 25/7. Điều đáng nói là JYP vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào về các thành viên trong nhóm hay dòng nhạc, concept bài hát.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự hoài nghi về chiến lược quảng bá nhóm nhạc nữ mới của JYP. Họ cho rằng việc mua album khi không biết thông tin về nhóm giống như chơi cổ phiếu, khó lòng bỏ tiền mua đĩa nhạc khi chưa biết nhóm nữ mới nhà JYP có xinh đẹp hay đủ tài năng, nhạc có hay hay không.

JYP quyết định cho sản xuất nhóm nhạc nữ mới sau 2 năm ra mắt ITZY.

Tuy nhiên, sau 3 tuần, thống kê doanh số đặt trước phiên bản giới hạn của nhóm nữ mới đã xóa tan mọi nghi hoặc ban đầu, chứng minh rằng khán giả vẫn đặt lòng tin tuyệt đối vào những nhóm nữ đến từ JYP Entertainment.

Theo thông báo từ JYP Entertainment, đã có hơn 60.000 đơn đặt hàng cho album Blind Package. Đây là doanh số đặt trước rất ấn tượng với một nhóm nhạc tân binh tân binh. Lượng đặt trước album này cũng đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày trên các trang âm nhạc trực tuyến như Hottracks, Interpark vào ngày 17/7 và Yes24 (ngày 18 và 19/7), theo Sports TV News.

Thậm chí, nhiều nhóm nhạc đã ra mắt 5-7 năm thậm chí không vượt nổi cột mốc 30.000-40.000 đĩa. Trong khi đó, nhóm mới của JYP, thậm chí mới chỉ là cái tên trên mặt giấy, đã thu hút tới hơn 60.000 người đặt mua album.

Nhiều người đánh giá đây là chiến lược mạo hiểm nhưng đáng chú ý JYP dành cho nhóm nữ tiếp theo. Để chuẩn bị cho sự ra mắt của nhóm nhạc nữ mới, chủ tịch Park Jin Young đã cho bổ nhiệm Lee Ji Young - nữ giám đốc điều hành đầu tiên của JYP Entertainment - điều hành phân khu 4.

Phân khu 4 của JYP từng là nơi chăm chút, quản lý hoạt động cho các nghệ sĩ như Sunmi (cựu thành viên Wonder Girls), Nichkhun (2PM), TWICE, Yeong-K (Day6), Mark, Jackson, Yugyeom (GOT7)... Sắp tới, phân khu 4 có nhiệm vụ sống còn là tạo ra được một nhóm nữ thành công, nối tiếp truyền thống "đánh đâu thắng đó" của Wonder Girls, Miss A hay TWICE.

Nhóm nữ mới được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các đàn chị cùng công ty như Wonder Girls, Miss A.

Liều ăn nhiều hay tự tin thái quá?

Sở dĩ JYP tự tin đặt cược vào chiến thắng của nhóm nữ mới vì công ty này có bề dày lịch sử và những thành tích đáng nể, thậm chí có thể nói là đứng đầu Kpop, trong lĩnh vực thành lập, quản lý nhóm nhạc nữ.

Bắt đầu với Wonder Girls, những "cô gái diệu kỳ" của JYP đã trở thành nhóm nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hai năm 2007-2008 nhờ liên hoàn hit Irony, Tell Me, So Hot và Nobody. Chính ca khúc Nobody cũng đưa nhóm trở thành nhóm nữ đầu tiên của Hàn Quốc có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhờ thành công rực rỡ, Wonder Girls được báo giới phong tặng danh hiệu "nhóm nhạc nữ quốc dân", em út Ahn So Hee cũng gây sốt và được đặt biệt danh "em gái quốc dân".

Miss A cũng là một trong nhưng tên tuổi "bảo chứng" về chất lượng nhóm nữ của JYP. Nhóm giành cúp show âm nhạc cuối tuần với ca khúc đầu tay Bad Girl Good Girl, bài hát này cũng giúp nhóm dành giải Ca khúc của năm tại MAMA 2010. Tương tự Wonder Girls, Miss A cũng có một thành viên nổi tiếng vượt trội, trở thành biểu tượng nhan sắc của Kpop là "tình đầu quốc dân" Suzy.

TWICE là một hai nhóm nữ thành công nhất Kpop hiện nay. Nhóm có khởi đầu không quá thuận lợi, nhưng nhờ ngoại hình đẹp, âm nhạc bắt tai và vũ đạo cuốn hút, ca khúc đầu tay Like Ooh Ahh đã "lội ngược dòng" trên các bảng xếp hạng nhạc số, giúp TWICE có được đấu ấn đầu tay ấn tượng.

JYP kỳ vọng nhóm nhạc nữ mới tiếp bước thành công của Wonder Girls, TWICE.

Năm 2016, TWICE trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên đạt Perfect All-Kills (PAKs) với siêu hit Cheer Up. Ca khúc trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc, tạo nên trào lưu cover trên hàng chục chương trình truyền hình và mạng xã hội. Tại các lễ trao giải âm nhạc cuối năm, Cheer Up được vinh danh Song of The Year, thành tích giúp TWICE trở thành nhóm nữ hàng đầu showbiz.

Các ca khúc tiếp theo của TWICE như TT, Likey, Signal, Feel Special... cũng lập thành tích ấn tượng, viral khắp Hàn Quốc và gặt hái nhiều giải thưởng. Chín cô gái cũng "tiến quân" sang thị trường Nhật Bản và trở thành một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc được chào đón nhất tại đây.

Hiện nay, TWICE là nhóm nhạc nữ có lượng tiêu thụ album tốt nhất Kpop, với tổng số 10 triệu bản đĩa cứng đã được bán ra ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Không ai có thể phủ nhận danh tiếng và thành công của chín cô gái nhà JYP.

ITZY - nhóm nữ ra mắt năm 2019 - trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất gen 4. Đĩa nhạc Guess Who nhận được 260.000 lượt đặt trước, phá vỡ kỷ lục trước đó của Not Shy (200.000 bản), theo Korean Sales. Đây là doanh số bán đĩa đáng ngưỡng mộ với phần lớn Kpop, thậm chí cả với các nhóm nhạc nam (vốn mạnh về bán đĩa cứng).

Sau 2 năm ra mắt, ITZY đã đạt nhiều thành tích ấn tượng như trở thành nhóm nhạc tân binh Kpop sở hữu MV có lượt xem cao nhất trong 24 giờ, giải thưởng nghệ sĩ mới tại MAMA (2019) và Seoul Music Awards (2020), tân binh của năm tại Golden Disk Awards...

ITZY là một trong những nhóm nhạc nữ gen 4 Kpop thành công nhất.

Với những thành tích trong suốt 15 năm qua, JYP được xem là tên tuổi "bất bại" ở mảng đào tạo nhóm nhạc nữ. Khán giả Hàn Quốc đã tin tưởng, mặc định rằng nhóm nữ của JYP luôn có chất lượng tốt nhất, với ngoại hình nổi trội, kỹ năng vũ đạo rất tốt và âm nhạc bắt tai.

Và dù nhóm nữ của JYP theo đuổi hình tượng nào, trong nhóm sẽ luôn có 1-2 thành viên được khán giả cả nước "biết mặt đặt tên", như Ahn So Hee (Wonder Girls), Suzy (Miss A), Na Yeon và Tzuyu (TWICE) hay Ryu Jin và Yeji (ITZY).

Với tất cả dấu ấn và niềm tin được tích lũy trong hơn một thập kỷ, JYP tự tin với chiến lược quảng bá nhóm nữ mới theo cách "có một không hai" như hiện nay. Khó có thể nói công ty này đang làm liều hay quá tự tin, bởi ngay chính lúc này, doanh số đặt trước album Blind Package và độ thảo luận cao trên mạng xã hội đã cho thấy nhóm nữ mới chắc chắn đã nối tiếp được các đàn chị, ít nhất ở mặt doanh số album và sức hút với khán giả.