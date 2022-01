Bước chuyển mình của minh tinh '50 sắc thái'

Dakota Johnson không còn bị gọi là “mỹ nhân chuyên trị cảnh nóng” sau loạt vai diễn mới gai góc, đầy sức nặng.

Dakota Johnson nhận "mưa" lời khen cho vai người mẹ Nina trong The Lost Daughter. Sau Liên hoan phim Venice, tác phẩm của đạo diễn Maggie Gyllenhaal tiếp tục tạo dấu ấn ở Liên hoan phim Sundance. The Lost Daughter có khả năng được đề cử Oscar năm nay, theo Variety.

Bên cạnh đó, Johnson tất bật ghi hình Cha Cha Real Smooth và Am I OK? - hai dự án phim đầu tiên được sản xuất thông qua công ty của cô, TeaTime Pictures.

"Đối với Dakota, việc đưa hai tác phẩm đến Liên hoan phim Sundance thay cho tuyên bố về mục đích mang tầm ảnh hưởng của TeaTime Pictures đến quốc tế. Dakota có tham vọng mở rộng công ty từ năm nay", SCMP viết.

Năm bận rộn của Dakota Johnson

Đóng Am I OK?, Johnson nói chưa bao giờ cô vất vả đến vậy. Bộ phim xoay quanh câu chuyện đồng tính nữ ban đầu dự kiến sản xuất gấp rút trong 20 ngày, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình ghi hình đã gián đoạn gần 10 ngày. Khi trở lại, mọi khâu đều phải tăng tốc hết mức có thể.

"Phải giải quyết vấn đề A thế nào? Thực hiện vấn đề B ra sao để tiết kiệm tiền? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến tôi cực kỳ căng thẳng. Tôi gặp khó trong việc đưa ra quyết định quan trọng nhưng vẫn phải đảm bảo tính nghệ thuật, sự sáng tạo cho phim. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn", Johnson tâm sự.

Trong cuộc phỏng vấn với SCMP, Tig Notaro - diễn viên của phim - khen ngợi sự chủ động của Johnson. "Chưa bao giờ Dakota đến phim trường mà không ý kiến hoặc ghi chú lời đạo diễn. Cô ấy biết và muốn mình làm gì", danh hài chia sẻ.

Bài học lớn nhất Johnson nghiệm được là phải biết kiểm soát, làm chủ chính mình, phải đóng góp và thực sự hợp tác với tất cả đương sự. "Chỉ như vậy mới có thể cùng cho ra ý tưởng hay và gắn bó, duy trì tính trọn vẹn của câu chuyện mà chúng tôi đang cố gắng kể".

Tạo hình của Dakota Johnson trong các phim Am I OK?, Cha Cha Real Smooth và The Lost Daughter (từ trái sang). Ảnh: Netflix/Sundance Institute.

Lần lượt, con gái Don Johnson thực hiện 4 tác phẩm trong thời gian ngắn, bao gồm The Lost Daughter ở Hy Lạp, Am I OK? ở Los Angeles, Persuasion ở Anh và đến Pittsburgh ghi hình Cha Cha Real Smooth.

"Bằng cách thần kỳ nào đó, công việc của tôi vẫn ổn trong đại dịch", Johnson vui vẻ nói trên SCMP.

Cuối năm 2019, cô và người bạn Ro Donnelly thành lập công ty sản xuất TeaTime Pictures, trúng vài dự án lớn trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào đầu năm 2020.

Johnson và Donnelly bán một số cổ phần công ty cho hãng phim Canada Boat Rocker mới gần đây. Định hướng tiếp theo của công ty là phát triển thêm các lĩnh vực khác ngoài sản xuất.

O'Connell Marsh - đại diện cho Boat Rocker - nêu cảm nghĩ về đối tác Dakota Johnson: "Tôi được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ ​​tham vọng bất tận của cô ấy. Dakota có tầm nhìn xa, hiểu rõ đối tượng muốn tiếp cận và biết dung hòa những yếu tố ảnh hưởng đến hướng đi của công ty".

Biến hóa sau phim 18+

Theo SCMP, với tư cách diễn viên, minh tinh Fifty Shades of Grey đã thực sự trưởng thành và bước sang một ngã rẽ mới. Cô vượt qua cái bóng của cha mẹ nổi tiếng và ghi dấu ấn tại kinh đô điện ảnh bằng thực lực, khả năng biến đổi cảm xúc không ngừng.

"Dakota Johnson diễn xuất sắc trong phim come out", The Guardian đặt tựa đề bài đánh giá vai diễn của cô trong Am I OK?. Nhân vật trợ lý ngôi sao huyền thoại Grace Davis trong The High Note cũng giúp Johnson được chú ý.

Mặt khác, Cha Cha Real Smooth và The Lost Daughter tập trung thể hiện khía cạnh mới mẻ trong con người Johnson. Cô làm thỏa mãn người xem ở cách lột tả chiều sâu, sự trải đời và vật lộn với cuộc sống của nhân vật.

Màu sắc đa dạng và nét diễn biến hóa của nữ diễn viên khiến truyền thông đặt ra câu hỏi: "Liệu có vai nào phản ánh đúng con người thật của Dakota Johnson?".

"Không, không hề", Johnson đáp. Cô tâm sự trên SCMP: "Có thể vài khoảnh khắc trong phim khiến tôi gợi nhớ về chuyện tình cảm hoặc vài mối quan hệ khác, tuy nhiên tôi chưa cảm thấy tác phẩm nào gói gọn những gì mình từng trải qua", cô chia sẻ thêm.

Nữ diễn viên tỏ ra không mặn mà với ý tưởng làm phim riêng về cuộc đời mình. "Tôi chỉ muốn sống và tận hưởng những thứ đang có, chỉ vậy thôi", cô nói.

Dakota Johnson trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Ảnh: Getty.

Trước khi sắm vai trong bộ ba phim 18+ Fifty Shades, Dakota Johnson đã quen với nhịp làm việc dồn dập ở Hollywood khi có cha là đạo diễn Don Johnson, còn mẹ là Melanie Griffith, một diễn viên có tiếng. Nhờ nền tảng tốt cộng hưởng nỗ lực bản thân, cô đã đạt được điều mình muốn.

"Dakota quả là người đầy sự sáng tạo. Tôi thích gọi cô ấy là cơn gió - luôn di chuyển, mơ mộng và toát lên vẻ thanh tao đặc trưng. Tôi sống thực tế nhưng vẫn bị thu hút bởi vẻ mơ mộng của Dakota. Chúng tôi cân bằng được hai yếu tố này khi làm việc chung", Ro Donnelly - đồng sáng lập TeaTime Pictures - bày tỏ.

Theo SCMP, nếu đã có lúc Johnson loay hoay với danh xưng "mỹ nhân cảnh nóng" sau Fifty Shades, đây chính là lúc cô thực sự kiểm soát được con đường của chính mình.

"Tôi chỉ hành động theo tiếng gọi con tim, và tôi đã làm được. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như mong đợi, song những chọn lựa tôi đưa ra luôn xuất phát từ trái tim, không vì bất kỳ lý do khác", cô nói.

Sắp tới sẽ là chuỗi ngày bận bịu của Johnson với hàng loạt dự án, gần nhất là Daddio - bộ phim do Christy Hall viết kịch bản kiêm đạo diễn với sự tham gia của Johnson và Sean Penn. Cô cũng được xác nhận sẽ đóng tác phẩm chuyển thể từ cuốn hồi ký của Bexy Cameron.