Bước chậm, tĩnh tâm có giúp bạn thành công?

Cuốn sách “Tâm tĩnh lặng” khuyến khích lắng nghe bản thân, dùng chìa khóa "sự tĩnh lặng" để nhìn nhận và giải quyết thấu đáo mọi vấn đề.

Các nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nghệ sĩ, vận động viên, người có tầm nhìn xa đều có một phẩm chất chung. Nó cho phép họ chế ngự tính nóng nảy trong mỗi con người, để tránh bị phân tâm và khám phá những điều tuyệt vời mà họ theo đuổi.

Ryan Holiday (tác giả của một số cuốn sách ăn khách) gọi điểm chung đó là “sự tĩnh lặng” - ổn định trong khi thế giới đang xoay vần.

Ryan Holiday viết cuốn sách Stillness Is the Key đặt trọng tâm vào sự tĩnh lặng. Tác phẩm xuất bản tiếng Việt với tên Tâm tĩnh lặng.

Sách Tâm tĩnh lặng. Ảnh: Thu Trang.

Tĩnh lặng dẫn đến tự chủ, kỷ luật

Trong cuốn sách này, tác giả tìm đến trí tuệ, sự thông thái của các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử, từ Khổng Tử, Seneca, Marcus Aurelius, Thích Nhất Hạnh, John Stuart Mill đến Nietzsche, để tìm ra phương thức phù hợp cho cuộc sống hôm nay.

Sự tĩnh lặng theo định nghĩa của Ryan Holiday không phải là trạng thái không hoạt động, mà là cánh cửa dẫn đến sự tự chủ, kỷ luật và tập trung.

Tác giả cho rằng để có được chìa khóa “tĩnh lặng”, mỗi người cần chắt lọc, phân tích mọi việc trên ba khía cạnh: Trí tuệ, tâm hồn, thể xác.

Trí tuệ có nghĩa là sự hiện diện ở thực tại, hạn chế tiếp nhận thông tin, đánh giá chậm lại và suy nghĩ sâu sắc hơn. Tĩnh tại trong trí tuệ không có nghĩa là suy nghĩ, hành động một mình và trở nên cô đơn hay chán nản. Tác giả khuyến khích chúng ta viết nhật ký, kiên trì viết mỗi ngày để rèn luyện sự tĩnh lặng trong tâm trí.

Tâm hồn là phần khó nắm bắt nhất. Tác giả cho rằng chúng ta cần ngồi xuống và tự hỏi bản thân rằng điều gì là quan trọng? Điều gì khiến tôi sẵn sàng hi sinh? Tôi sẽ sống như thế nào và tại sao?

Từ đó, ta có thể tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng: Đức hạnh của riêng chúng ta là gì, chúng ta đạt được nó như thế nào? Sách cũng đưa ra gợi ý cách chữa lành thương tổn, cách biết được thế nào là đủ, bước vào một mối quan hệ, đắm mình trong cái đẹp...

Ở phần cuối, thể xác, Ryan Holiday cho rằng nếu chúng ta không chăm sóc tốt cho cơ thể mình, thì trí tuệ và tâm hồn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bất lực trong một cơ thể yếu ớt. Chuyển động là nền tảng của sự tĩnh lặng. Việc đi dạo, loại bỏ bớt đồ đạc dư thừa, ngủ đủ giấc tìm kiếm sở thích… là cách xây dựng thói quen tốt cho cơ thể.

Bước chậm đôi khi không đánh mất cơ hội, mà cho phép tĩnh tâm để suy xét thấu đáo sự việc. Ảnh minh họa: peopleworks.

Sức mạnh của sự tĩnh lặng

Tác giả Holiday lấy dẫn chứng là những nhân vật tiêu biểu cho sức mạnh của sự tĩnh lặng: Vận động viên bóng chày Sadaharu Oh, người nghiên cứu về Thiền đã khiến ông trở thành cầu thủ chạy tại nhà vĩ đại. Winston Churchill là người cân bằng cuộc sống xã hội bận rộn của mình với thời gian vẽ tranh tại điền trang Chartwell. Anne Frank, người viết nhật ký và tình yêu thiên nhiên đã giúp cô vượt qua những nghịch cảnh thảm khốc của chiến tranh.

Tìm về sự tĩnh lặng để có nội lực, thành công không phải là ý tưởng mới mẻ. Nhưng điểm đáng ghi nhận ở cuốn sách này là tác giả đã đúc rút tư tưởng từ dòng lịch sử nhân loại, trình bày một cách dễ hiểu, đưa ra lời khuyên, phương pháp dễ áp dụng.

Tâm tĩnh lặng từng lọt top sách bán chạy của New York Times và Wall Street Journal.

Tác giả Ryan Holiday (sinh năm 1987) là một trong những tác giả trẻ chủ trương ứng dụng triết học cổ đại vào đời sống thường nhật. 19 tuổi, anh bỏ học để làm thực tập sinh cho Robert Greene, tác giả cuốn The 48 Laws of Power (48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực).

Sau này, Ryan Holiday lập công ty tư vấn Brass Check, trở thành diễn giả. Anh là tác giả của những cuốn sách bán chạy như: The Obstacle is the Way (Vượt qua trở ngại), Ego Is the Enemy (Vượt qua bản ngã), The Daily Stoic (Khắc kỷ). Sách của anh đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới, bán ra hơn hai triệu bản.