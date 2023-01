Bùi Tiến Dũng: Đấu với Indonesia vất vả quá

Trung vệ tuyển Việt Nam cho biết anh và đồng đội ở hàng thủ có ngày thi đấu khó khăn trước Indonesia ở trận hòa 0-0 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022 chiều 6/1.

Bùi Tiến Dũng có trận đấu vất vả trước hàng công Indonesia. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Trận đấu này, toàn đội đã làm việc rất vất vả, đặc biệt là hàng phòng ngự. Thi đấu trên sân khách không phải điều dễ dàng nhưng toàn đội đã làm tốt", trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ nhanh sau trận đấu.

Sau khi dự bị ở trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang-seo xếp đá chính tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trước Indonesia chiều 6/1. Bùi Tiến Dũng cùng Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải là bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam trận này. Họ đã gặp không ít khó khăn trước hàng công giàu tốc độ và thể lực của chủ nhà Indonesia.

Trong suốt 90 phút, tuyển Việt Nam vượt trội so với đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng nhưng lép vế về số lần dứt điểm. Thầy trò HLV Park không tạo ra nhiều cơ hội so với đối phương. Ngược lại, họ bị Indonesia uy hiếp ở nhiều thời điểm nhưng may mắn không thua nhờ sự tập trung của các hậu vệ và những pha cản phá xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm.

"Chúng tôi còn trận nữa. Cơ hội lúc này vẫn còn cho hai đội. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng lợi thế trên sân nhà để giải quyết trận bán kết lượt về", Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

Hòa 0-0 Indonesia trên sân khách, tuyển Việt Nam cần thắng đối thủ với cách biệt 1 bàn mới có thể giành vé vào chung kết. Nếu hòa có bàn thắng, tuyển Việt Nam sẽ bị loại

Trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 9/1 trên sân vận động Mỹ Đình.

Highlights bán kết AFF Cup: Indonesia - Việt Nam Tuyển Việt Nam có trận hòa không bàn thắng sau chuyến làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 chiều 6/1.