Bùi Lan Hương sau ‘Kiều’

“Kiều” bị chê bai từ kịch bản, diễn xuất đến kỹ xảo, duy chỉ có âm nhạc là điểm sáng. Sau “Kiều mệnh khúc”, Bùi Lan Hương ra mắt sản phẩm mới.

Review

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop Ballad, Dream Pop

Sáng tác: Bùi Lan Hương

Đạo diễn: Thành Đào

Đánh giá: 7/10

Sau những đánh giá tích cực dành cho Kiều mệnh khúc, Bùi Lan Hương trình làng MV mới Ngày mai em sẽ thành ký ức. Với sản phẩm cá nhân, thay vì hát theo đơn đặt hàng của phim, cô trở lại với vị trí singer/songwriter, tức hát sáng tác của chính mình.

Nếu không tính nhạc phim, sản phẩm độc lập gần nhất của Bùi Lan Hương là Mặt trăng, ra mắt cách đây một năm. Ngày mai em sẽ thành ký ức do vậy có thể được coi là một cuộc trở lại đáng được kỳ vọng.

Khi Bùi Lan Hương… dễ nghe hơn

Thương hiệu của Bùi Lan Hương là dream-pop. Chính dream-pop với những điều kiện của sự ma mị, thủ thỉ, hát như đóng âm, như "nhai chữ" đã giúp Bùi Lan Hương khác biệt ở thị trường âm nhạc.

Song, Ngày mai em sẽ thành ký ức lại là một bản pop ballad. Về lý thuyết, sự thay đổi này sẽ giúp âm nhạc Bùi Lan Hương dễ nghe hơn và dễ tiếp cận số đông hơn. Nhưng lựa chọn này cũng có thể tiếp tục là một bước đi mạo hiểm với những gì nữ ca sĩ đã định danh.

Bùi Lan Hương trở lại với sản phẩm cá nhân sau thời gian hát nhạc phim.

Ngày mai em sẽ thành ký ức mở đầu với tiếng sóng biển sau đó là phần solo instrumental (nhạc cụ) với âm thanh dải rất nhẹ của piano. Đây là một bản pop tình, không bị lụy nhưng buồn. Nội dung ca khúc nói về chuyện tình không chắc chắn, không đảm bảo, rất mông lung. Cô đơn, chia ly đang cận kề, và hạnh phúc của hôm nay có thể sẽ thành ký ức.

Ca khúc viết theo cấu trúc đầy đặn và cơ bản của pop ballad với tuần tự của verse đầu tiên, tiếp đến là pre-choorus (tiền điệp khúc) rất ngắn với chỉ hai câu, kế nữa là chorus (điệp khúc) trước khi chuyển sang verse thứ hai cũng với cách đi tương tự.

Giai điệu của Bùi Lan Hương lần này dịu dàng như sóng biển, cuốn người nghe đi nhưng không quá riêng biệt và đặc sắc. Kiểu đi nốt nhạc ballad và cách phối với nhạc cụ như thế có thể thường gặp ở thể loại này trên thị trường.

Thứ khiến Bùi Lan Hương khác biệt vẫn là giọng hát. Tất nhiên, trong xử lý ca khúc này, cô đã có sự thay đổi. Nữ ca sĩ giảm đi cách xử lý của dream-pop vốn đã gắn chật với cô.

Các verse đều được hát nhẹ nhàng hơn, ballad hơn, âm mở hơn và rõ chữ hơn. Song, điệp khúc vẫn nặng dream-pop, vẫn thủ thỉ và đôi khi nuốt mất chữ. Cách hát nuốt chữ này thực ra không được chuộng ở ballad do bản chất của ballad là tròn chữ, mở âm, rõ lời và tự sự.

Ca khúc về tổng thể có thể dễ nghe hơn nhưng dễ thấm hơn lại chưa chắc. Sự ma mị và trúc trắc dường như vẫn rất hợp với Bùi Lan Hương. Ca từ của Ngày mai em sẽ thành ký ức có phần đơn giản quá so với năng lực sáng tạo của nữ singer/songwriter.

Sự đơn giản trong một số trường hợp có thể khiến sản phẩm bớt đặc sắc hơn.

MV lớp lang dù chỉ có một bối cảnh

Phần hình ảnh bám khá sát nội dung do Thành Đào làm đạo diễn. Thành Đào cũng là người đã đồng hành với Bùi Lan Hương trong MV Mặt trăng và gần đây là Kiều mệnh khúc trong phim Kiều. Thành Đào luôn tỏ ra rất hiểu Bùi Lan Hương, bằng chứng là anh đã giúp thần thái của nữ ca sĩ trong Kiều mệnh khúc, thậm chí còn tốt hơn cả nữ chính của phim.

Đúng gu MV ballad, nội dung do Thành Đào thực hiện cũng xoay quanh chuyện tình tay ba với Bùi Lan Hương - Công Dương - Mộng Thường. Công Dương là Trọng Thủy trong MV Mặt Trăng trước đây và Mộng Thường là người mẫu với tạo hình phi giới tính.

MV khai thác chuyện tình tay ba.

Trong cuộc tình này, Bùi Lan Hương là nhân vật cô đơn, luôn chạy theo phía sau người mình yêu. Kết MV, cuốn phim như được tua ngược, Bùi Lan Hương có thể đối diện với 2 người - Công Dương và Mộng Thường. Cô chấp nhận sự thật mình chỉ đứng bên lề của tình yêu này.

Hình ảnh MV không sắp xếp theo thứ tự thời gian, trộn lẫn những mảng ký ức chập chờn không rõ.

Những MV của Bùi Lan Hương luôn có màu riêng và diễn xuất của cô tương đối tốt. Từ Ngày chưa giông bão, nhiều khán giả đã động viên nữ ca sĩ tìm kiếm cơ hội trong phim ảnh vì nhận thấy khả năng nhập vai của cô.

Hướng đi của Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương được biết đến khi tham gia Sing My Song 2018. Cô là dân âm nhạc chuyên nghiệp, có nền tảng kỹ thuật và vốn liếng âm nhạc tốt. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sau đó là khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts (Singapore).

Bùi Lan Hương đã có album riêng, đã có những bản hit riêng, cô thậm chí từng có một đêm nhạc Jazz ở Vịnh Hạ Long. Với số đông, cô là màu sắc dream-pop hiếm có của thị trường. Và cô hát ballad cũng không hề tệ.

Âm nhạc và cách thể hiện của Bùi Lan Hương mang nhiều ngôn ngữ hình ảnh, là lý do cô thường xuyên được chọn để hát nhạc phim. Cô từng gây ấn tượng khi hát nhạc phim Người bất tử, Tiệc trăng máu. Gần đây, nữ ca sĩ thể hiện Đóa bạch trà trong Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả và Kiều mệnh khúc trong phim Kiều. Cả hai ca khúc này đều là điểm sáng cho phim.

Trong các ca khúc nhạc phim, Bùi Lan Hương chủ yếu hát những sáng tác đã được nhạc sĩ khác viết riêng cho phim. Như trong Người bất tử, cô hát Ngày chưa giông bão là sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Sự thật vỡ đôi trong Tiệc trăng máu là ca khúc của Huy Tuấn. Tương tự, Kiều mệnh khúc cũng do Huy Tuấn viết dựa trên lời thơ của nhà thơ Mai Lâm. Riêng Đóa bạch trà, Bùi Lan Hương vừa sáng tác vừa thể hiện.

Không phải dream-pop nữa vì dường như nhạc phim mới đang là thương hiệu của Bùi Lan Hương. Những ca khúc nhạc phim do Bùi Lan Hương thể hiện đôi khi lan tỏa hơn cả sản phẩm cá nhân của cô.