Bùi Công Nam, Hoàng Yến Chibi trình làng vũ điệu Sociolla

Hai nghệ sĩ được nhà phân phối, bán lẻ đa kênh về làm đẹp và chăm sóc cá nhân Sociolla chọn thực hiện đoạn nhạc thương hiệu chính thức, sử dụng ở Indonesia và Việt Nam.

Lời bài hát “Free your life, bestie!/Feel the freedom, glow brighter/Live all the colors and melody/Let’s have fun, just you and me” kèm điệu nhảy sôi động của Hoàng Yến Chibi cùng hashtag It's #SociollaPinkyParty và #Sociolla8thAnniversary (thuộc dự án “When Beauty meets Music”) hứa hẹn trở thành hot trend trên nền tảng TikTok những ngày tới.

Sociolla ra mắt dự án “When Beauty meets Music”.

Mới đây, dự án “When Beauty meets Music” của Sociolla giới thiệu tới công chúng giai điệu thương hiệu ngắn do nhạc sĩ Bùi Công Nam và Hoàng Yến Chibi hòa âm phối khí, kết hợp vũ đạo biên tập bởi TikToker Natya Shina người Indonesia. Đoạn nhạc mang màu sắc vui tươi, tràn đầy sức sống và truyền tải thông điệp tích cực.

Nhạc sĩ Bùi Công Nam - người sáng tác giai điệu này - cho biết: “Tôi cảm thấy hãnh diện khi được Sociolla mời sáng tác đoạn nhạc thương hiệu đầu tiên, nhất là sẽ sử dụng cho cả Việt Nam và Indonesia. Lời bài hát cũng là điều tôi và Sociolla muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: Hãy sống hết mình và tỏa sáng với đam mê của bản thân, hãy tận hưởng hết sắc màu và giai điệu cuộc sống”.

Nam nhạc sĩ cũng hy vọng sản phẩm kết hợp Hoàng Yến Chibi lần này sẽ được đón nhận ở cả Việt Nam và Indonesia.

Video - Hoàng Yến Chibi và Natya Shina thực hiện vũ điệu Sociolla Dự án “When Beauty meets Music” của Sociolla giới thiệu tới công chúng giai điệu thương hiệu ngắn do nhạc sĩ Bùi Công Nam và Hoàng Yến Chibi hòa âm phối khí.

Là tín đồ làm đẹp, Hoàng Yến Chibi vui vẻ nhận lời mời hợp tác từ thương hiệu. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi ấn tượng với thế giới làm đẹp màu hồng trong cửa hàng và cũng thích ứng dụng SoCo của Sociolla. Vì vậy, khi nhận được lời mời tham gia dự án When Beauty meets Music, tôi rất vui. Hy vọng qua tiếng hát của mình, tôi có thể truyền tải tinh thần tươi vui mà Sociolla muốn mang đến cho mọi người trong chiến dịch này ở cả Việt Nam và Indonesia”.

Hoàng Yến Chibi mong muốn truyền tải đến các tín đồ làm đẹp tinh thần tươi vui của Sociolla.

Để thông điệp ý nghĩa từ đoạn nhạc lan tỏa mạnh mẽ hơn, Sociolla mời các tín đồ làm đẹp ở Việt Nam và Indonesia tham gia “Pinky Party TikTok Challenge”, thể hiện lại các bước nhảy vui tươi. Hoàng Yến Chibi cũng đã biểu diễn các bước nhảy này theo cách riêng. “Pinky Party TikTok Challenge” được xem là hoạt động kết nối giữa các tín đồ làm đẹp, đặc biệt là giới trẻ ở Việt Nam và Indonesia.

Hoạt động “Pinky Party TikTok Challenge” kéo dài từ 8/3 đến 2/4. Người chơi có thể gắn thẻ hơn 3 người bạn để tham gia. 8 người may mắn từ mỗi quốc gia sẽ giành được phiếu mua hàng 1 triệu đồng.

TikToker Natya Shina là người biên tập vũ đạo cho “When Beauty meets Music”.

Anh Hữu Khánh - Giám đốc điều hành Sociolla tại Việt Nam - nói về chuỗi sự kiện mừng Sociolla 8 năm thành lập: “Với 8 năm không ngừng đổi mới và phát triển để phục vụ người dùng tốt hơn, Sociolla được yêu thích và tin tưởng bởi hàng triệu tín đồ làm đẹp ở Indonesia. Tuy nhiên tại Việt Nam, Sociolla vẫn còn khá mới. Thông qua chiến dịch lần này, chúng tôi muốn cảm ơn các tín đồ làm đẹp Việt Nam đã tin tưởng Sociolla. Hy vọng thương hiệu sẽ gần gũi hơn nữa với người dùng, mang lại trải nghiệm mua sắm ngày càng hoàn thiện cho tín đồ làm đẹp Việt”.

Social Bella là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ làm đẹp tích hợp. Được thành lập vào năm 2015, Social Bella phát triển hoạt động kinh doanh từ thương mại điện tử chuyên về làm đẹp và chăm sóc cá nhân hàng đầu tại Indonesia, trở thành hệ sinh thái làm đẹp, chăm sóc cá nhân trực tuyến cùng hệ thống cửa hàng quy mô lớn, bền vững với hơn 4,5 triệu người dùng.

Tại Indonesia, Social Bella có nhiều kênh kinh doanh chủ lực ngày càng mở rộng: SoCo - ứng dụng mang đến trải nghiệm toàn diện về làm đẹp; Beauty Journal - dịch vụ truyền thông online về làm đẹp và phong cách sống với mô hình marketing toàn diện O2O (online to offline); Sociolla - nền tảng thương mại điện tử về sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân. Nền tảng này có hơn 50 cửa hàng tại 30 thành phố, triển khai bán hàng đa kênh, tiếp thị đa điểm và quản lý tập trung (concept OmniChannel), phục vụ hàng triệu tín đồ làm đẹp Indonesia.

Sociolla ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2020 và nhanh chóng tạo dấu ấn với cam kết 100% sản phẩm được đăng ký tại Bộ Y tế. Bên cạnh SoCo - ứng dụng giúp tín đồ làm đẹp Việt đọc các đánh giá sản phẩm từ hàng triệu người dùng thực tế, Sociolla Việt Nam có 12 cửa hàng đa kênh tại 4 thành phố lớn trên cả nước.