Bugatti Bolide - siêu xe mạnh 1.850 mã lực

Theo như công bố, chiều cao của Bolide chỉ 995 mm, thấp hơn 300 mm so với phiên bản Chiron tiêu chuẩn. Chiều dài trục cơ sở của xe là 2,75 m, dài hơn khoảng 50 mm so với Chiron. Bugatti không công bố chiều dài tổng thể cũng như chỉ cho biết bề ngang của xe nhỏ hơn so với người anh em Chiron.