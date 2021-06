Bức tường dài 44 m ở trường tiểu học có nguy cơ đổ sập

Bức tường bao giáp của trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) nằm giáp ranh với khu dân có 18 hộ dân ở ngõ 64, đường 203, thôn Cái Tắt, xã An Đồng. Theo người dân ở đây, bức tường được xây dựng từ năm 2003, đến nay được 18 năm.