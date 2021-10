Bức tranh của họa sĩ nào được bán với giá 450 triệu USD?

3. Đâu không phải một tác phẩm của Leonardo da Vinci? The Calling of St Matthew

La belle ferronnière

Lucan portrait

The Last Supper Leonardo da Vinci (1452-1519), tên đầy đủ là Leonardo di ser Piero da Vinci, là họa sĩ, nhà khoa học, nhà phát minh nổi tiếng trong thời Phục Hưng. Ông được đánh giá là một người toàn năng, là đại diện cho những nhà nhân văn lý tưởng trong thời kỳ đó. Nói cách khác, ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thời Phục Hưng. La belle ferronnière (1490-1499), Lucan portrait (1505), The Last Supper (1495-1498) đều là những tác phẩm hội họa nổi tiếng của Leonardo. Riêng The Calling of St Matthew (1599-1600) là tác phẩm của danh họa Michelangelo. Bức bích họa trong ảnh là The Last Supper, tên tiếng Italy là Il Cenacolo hoặc L'Ultima Cena, tên tiếng Việt là Bữa ăn tối cuối cùng. Ảnh: Flickr.