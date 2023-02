Bức thư thất lạc đến đích ở London sau hơn 100 năm

Mang con tem hình Vua George V và dấu bưu điện của vùng Bath và Sydenham, bức thư đã được bỏ vào hộp thư căn hộ của giám đốc nhạc kịch Finlay Glen thuộc khu vực Crystal Palace ở London vào năm 2021, Guardian đưa tin hôm 16/2.

Hơn 100 năm trước, lá thư vốn được gửi tới Katie Marsh, vợ của nhà buôn tem Oswald Marsh.

“Katie thân yêu, cậu có thể giúp tôi được không. Tôi cảm thấy khá xấu hổ về bản thân sau khi nói ra những gì tôi đã làm ở buổi hôm đó”, bức thư mở đầu.

Công ty bưu chính Royal Mail cho biết họ vẫn "không chắc điều gì đã xảy ra trong trường hợp này". Tuy nhiên, ông Oxford nói rằng có khả năng bức thư đã bị thất lạc tại văn phòng phân loại ở Sydenham, hiện đã đóng cửa.

“Khu vực Upper Norwood và Crystal Palace là nơi thu hút tầng lớp trung lưu giàu có vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900. Người gửi thư là Christabel Mennel, con gái một nhà buôn trà giàu có ở địa phương, Henry Tuke Mennell”, ông cho biết thêm.

Christabel Mennell gửi thư khi đang đi nghỉ ở Bath, theo nghiên cứu của Stephen Oxford, biên tập viên của tờ Norwood Review, một tạp chí lịch sử địa phương.

Ngôi nhà mà bức thư được gửi đến đã bị phá bỏ từ lâu và giờ là một dãy nhà chung cư. Nội dung của bức thư rất khó đọc, nhưng nó có đề cập đến việc ai đó không được khỏe.

Glen, 27 tuổi, cho biết khi anh và bạn gái, Lucy, lần đầu nhìn thấy ngày gửi trên bức thư, họ đã nghĩ đó là năm 2016, nhưng sau đó thấy nó dán tem của Vua George V và nhận ra bức thư có từ năm 1916. Phong bì ở trong tình trạng khá tốt.

“Chúng tôi không hiểu làm thế nào mà nó có thể tốn nhiều thời gian đến vậy để đến đây, nhưng nghĩ rằng nó hẳn là thất lạc ở đâu đó trong văn phòng phân loại và một thế kỷ sau người ta mới tìm thấy nó, rồi ai đó đã nhét nó vào hòm thư”, anh nói.

Ban đầu, Glen đã “nhét thư vào ngăn kéo”.

“Chúng tôi đã giữ nó và cố gắng giải mã nó, dù một số chữ rất khó đọc. Sau đó chúng tôi liên lạc với hội lịch sử địa phương, vì tôi nghĩ họ có thể cho chúng tôi biết về những người liên quan”, Glen nói.

