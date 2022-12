Bức thư ông Trump để lại khi rời Nhà Trắng

Theo mô tả của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trước khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump đã để lại một bức thư với nội dung "rất tử tế và hào phóng".

Trước khi rời Nhà Trắng, ông Donald Trump đã để lại một bức thư cho người kế nhiệm. Ảnh: Inquirer.

Theo truyền thống, các tổng thống Mỹ sắp hết nhiệm kỳ sẽ để lại một lá thư cho người kế nhiệm của họ trên Bàn Kiên quyết trong Phòng Bầu dục trước khi rời Nhà Trắng. Cựu tổng thống Donald Trump đã thực hiện điều đó khi ông rời nhiệm sở - một động thái mà Tổng thống Joe Biden mô tả là "tử tế một cách đáng kinh ngạc".

Câu chuyện được tiết lộ qua quyển sách sắp xuất bản mang tên The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House của của tác giả Chris Whipple. "Điều đó thật tử tế và hào phóng… tử tế đến kinh ngạc", ông Biden nói về hành động này.

Dự kiến The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House sẽ được phát hành vào tháng 1/2023. Hiện tại tờ Politico đã nhận được một bản sao và cung cấp vài thông tin quan trọng trong quyển sách.

Dù cho rằng thông điệp của người tiền nhiệm rất hào phóng, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối đề cập đến nội dung. Theo Bob Woodward và Robert Costa, tác giả của cuốn sách Peril, khi phát hiện ra mảnh giấy ghi chú trên Bàn Kiên quyết trong Phòng Bầu dục, ông Biden đã "bỏ nó vào túi và không chia sẻ với các cố vấn của mình".

Để lại thư cho người kế nhiệm trước khi rời Nhà Trắng đã trở thành một truyền thống trong nền chính trị Mỹ. Thông điệp của George HW Bush dành cho Bill Clinton thường được coi là lý tưởng về sự lễ độ giữa tổng thống từ các đảng khác nhau.

Sau khi Bush qua đời, Clinton viết trên tờ Washington Post rằng bức thư tiết lộ "trái tim của ông ấy... một người đàn ông đáng kính, nhân hậu và tử tế; người tin tưởng vào nước Mỹ, hiến pháp, thể chế và tương lai chung của chúng ta".

Trong The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House, Chris Whipple ghi lại những thăng trầm của ông Joe Bien trong 2 năm đầu tiên ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Bên cạnh câu chuyện về thông điệp của Donald Trump, quyển sách còn tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Đó là việc Tổng thống Mỹ tỏ ra thất vọng với "phó tướng" Kamala Harris trong những tháng đầu tiên ở Nhà Trắng, một cố vấn hụt hẫng vì không được ông Joe Biden chọn làm chánh văn phòng hoặc các quan chức đổ lỗi cho nhau về cuộc rút quân khỏi Afghanistan.

Nói về quyển sách sẽ được xuất bản vào tháng 1/2023, tác giả Chris Whipple cho biết ông gặp nhiều khó khăn khi viết vì "đây là Nhà Trắng được trang bị kín kẽ, kỉ luật và chống rò rỉ tốt nhất trong thời kỳ hiện đại".

Trả lời phỏng vấn Politico về những nội dung sẽ được tiết lộ trong The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House, người phát ngôn Nhà Trắng Robyn Patterson cho biết sẽ tôn trọng những ấn phẩm viết về chính quyền với các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, họ không xác nhận hay phản bác các chi tiết được đề cập trong sách.