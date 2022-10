Bức thư của kẻ giết 185 người thu hút 8 triệu lượt xem

Sau khi con gái chia sẻ lên TikTok, bức thư gửi từ trại giam của Sát nhân Mặt cười người Mỹ thu hút hàng triệu lượt xem.

Con gái Sát nhân Mặt cười công bố bức thư của cha. Ảnh: Julie Shuford.

Jesperson, tài xế xe tải người Mỹ gốc Canada, đã giết chết ít nhất 8 phụ nữ trên khắp nước Mỹ trong giai đoạn 1990-1995.

Jesperson được biết đến với biệt danh Sát thủ Mặt cười do những bức thư ông ta gửi đến cảnh sát và truyền thông được vẽ thêm hình mặt cười. Sau khi bị bắt năm 1995, Jesperson tuyên bố đã giết 185 người, nhưng ông ta chỉ bị buộc tội và kết án giết 8 người.

Cuối tháng 9, Moore (một trong 3 người con của Jesperson) chia sẻ bức thư của cha lên TikTok. Bức thư được gửi kèm bức ảnh của cô Moore trong ngày cưới. Đoạn video đến nay đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem.

“Con hãy nhớ rằng trên hết thảy, bố không bao ngờ hết yêu con”, Jesperson viết trong thư.

Sát nhân Keith Hunter Jesperson (trái) và Melissa Moore trong đoạn video. Ảnh: NY Post.

“Bằng cách nào đó ông ấy có thể xem Instagram của tôi ở trong tù. Trong thư, ông ấy nói tôi và chồng tôi béo”, Melissa Moore tỏ ra ngạc nhiên và cho biết cha cô cũng nghi ngờ về cuộc hôn nhân êm ấm của cô.

Moore cũng chia sẻ cha cô đã gửi quà vào dịp Giáng sinh năm 2021, đó là chiếc túi xách do bạn tù của ông ta làm.

Melissa Moore từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và phim tài liệu về cha cô: The Oprah Winfrey Show, Crime Watch Daily, Crime Watch Daily… Năm 2008, Moore xuất bản cuốn sách có tựa đề Shattered Silence: The Untold Story of a Serial Killer's Daughter (Chuyện chưa kể về con gái của kẻ giết người hàng loạt), kể về cuộc sống với Jesperson đến khi cha mẹ ly hôn năm 1990.

Năm 2021, Moore cùng nhà tội phạm học pháp y Laura Pettler ra mắt podcast Life After Happy Face (Cuộc sống đằng sau Sát thủ Mặt cười). Đây cũng là tên TikTok của cô.

Trong một video, nữ TikToker có 160.000 người theo dõi đã chia sẻ về việc những vụ giết người được công khai của Jesperson ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào.

“Đó là bí mật lớn mà tôi muốn giữ kín. Năm 1995, sau khi cha tôi bị bắt, tôi vô cùng xấu hổ và hổ thẹn”, Moore nói. Cô phải chuyển trường và sợ hãi tột cùng khi kể lại. Đến giờ, Moore vẫn phải đi gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần.

“Bạn thực sự rất mạnh mẽ. Tôi sẽ không bao giờ có thể vực dậy sau sự việc như thế”, một người bình luận.