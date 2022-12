Bức ảnh trên khán đài gây chú ý tại trận chung kết World Cup

Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk và cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner được nhìn thấy đang theo dõi trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12 tại sân vận động Lusail, theo Hill.

Ông Musk đã tweet trực tiếp trận đấu giữa Argentina và Pháp. “Đấu tay đôi trên sa mạc”, ông viết.

“Không thể yêu cầu một trận đấu hay hơn”, ông chia sẻ thêm, đồng thời lưu ý đến “lối chơi đáng kinh ngạc” của cả hai đội.

Ông chủ Twitter cũng lưu ý rằng có 24.400 tweet mỗi giây sau bàn thắng đầu tiên của Pháp, và nhấn mạnh đây là con số "cao nhất từ trước đến nay cho một kỳ World Cup".

Nhưng một điều khác khiến nhiều người chú ý hơn cả là việc ông Kushner được nhìn thấy đứng cạnh tỷ phú Musk trong trận đấu.

Newsweek đưa tin hình ảnh của cả hai sau đó tràn ngập các trang mạng xã hội, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mối quan hệ này.

Đại diện California Eric Swalwell, thành viên đảng Dân chủ, đã đăng bức ảnh với chú thích: "Người ta vẫn nói một bức ảnh có giá trị hơn cả nghìn lời nói…”.

Cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen, sau đó chia sẻ lại dòng bình luận này và viết: "(Trong trường hợp này), nó giống như 2 tỷ!".

Ông Cohen dường như đang đề cập đến việc ông Kushner, người từng là cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump, được cho là nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ Quỹ đầu tư công do Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đứng đầu, sau khi ông rời Nhà Trắng vào năm ngoái.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho biết vào tháng 6 rằng họ sẽ điều tra thỏa thuận đó.

Số tiền này được đầu tư vào công ty cổ phần tư nhân mới thành lập của ông Kushner, Affinity Partners, theo New York Times.

Để đổi lấy các khoản đầu tư, quỹ Saudi sẽ nhận được ít nhất 28% cổ phần trong công ty của Kushner. Mối quan hệ giữa thái tử và ông Kushner bắt đầu vào năm 2016, khi họ gặp nhau lần đầu.

Diễn viên kiêm nhà sản xuất Dash Dobrofsky, đã chỉ ra nhiều "điểm trùng hợp" trong bức ảnh và nói: "Elon Musk đã tham dự World Cup cùng với Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump, người đã nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ một quỹ của Saudi Arabia được dẫn dắt bởi Thái tử Mohammed bin Salman. Cổ đông lớn thứ hai của Twitter cũng là một Hoàng tử Saudi. Có rất nhiều sự trùng hợp ở đây".

Nhà phân tích chính trị Craig Agranoff nói với Newsweek vào ngày 18/12 rằng: "Việc ông Elon Musk dành thời gian bên cạnh ông Jared Kushner không nhất thiết là 'xấu'. Cuối cùng, Elon Musk quyết định cách ông ấy muốn dành thời gian của mình và dành cho ai".

"Thật không thích hợp để chúng tôi đưa ra đánh giá về tương tác cá nhân của họ. Ông Kushner là cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Donald Trump. Có thể một số người không đồng ý với quan điểm hoặc hành động chính trị của ông ấy và do đó có thể xem việc tỷ phú Elon Musk dành thời gian với ông là không phù hợp", Agranoff nói thêm.

Trong khi đó, trên Twitter, “ngôi sao" YouTube Philip DeFranco cũng bình luận về việc tỷ phú Musk và con rể ông Trump xuất hiện cạnh nhau.

"Chiến binh tự do ngôn luận nổi tiếng và người theo chủ nghĩa trung dung Elon Musk, xuất hiện bên cạnh Jared Kushner tại World Cup khi Twitter thông báo về một cuộc ‘trừng trị’ lớn trên mạng xã hội".

Jordan Zakarin, phóng viên và nhà sản xuất của More Perfect Union, một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận tiến bộ, cũng chia sẻ suy nghĩ trên Twitter: "Elon Musk và Jared Kushner tại World Cup cùng với những khán giả Saudi. Không ai đánh cắp thông tin của ông, Elon xứng đáng có thời gian riêng tư với gia đình của mình".

Trong khi đó, Ủy ban hành động chính trị (PAC), MeidasTouch, chia sẻ bức ảnh trên Twitter và cho biết: "Tin nóng: Lavern Spicer (thành viên đảng Cộng hòa) dường như vừa vi phạm Điều khoản dịch vụ của Twitter khi đăng tọa độ thời gian thực của Elon Musk và Jared Kushner".

Trước đó, làn sóng chỉ trích đã xuất hiện sau khi tân CEO Twitter đình chỉ hoạt động của một số tài khoản trên nền tảng này, nói rằng họ đã chia sẻ thông tin vị trí theo thời gian thực của ông.

Giám đốc điều hành Twitter trước đây từng bày tỏ lo ngại về người sáng lập ElonJet, Jack Sweeney vì đã chia sẻ trực tuyến vị trí máy bay riêng của ông.

Theo AP, tỷ phú Musk đã đe dọa hành động pháp lý chống lại Sweeney và "các tổ chức hỗ trợ làm hại gia đình tôi".

Sau đó, ông đã lên Twitter vào cuối tuần qua để tiến hành một cuộc thăm dò khác, hỏi những người theo dõi ông xem liệu những tài khoản đã "đánh cắp thông tin" vị trí của ông trong "thời gian thực" có nên được khôi phục hay không.

Cuộc thăm dò có hơn 3,5 triệu phiếu bầu với 58,7% nói rằng tài khoản nên được khôi phục ngay bây giờ, trái ngược với 41,3% bỏ phiếu rằng tài khoản nên được khôi phục sau 7 ngày.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.