Bức ảnh Messi ngủ với cúp vàng gây bão mạng xã hội

Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng đăng tải, bức ảnh Messi ngủ bên cạnh cúp vàng cùng dòng trạng thái "Ngày đẹp trời" nhận được 11 triệu lượt thích trên Instagram. Người hâm mộ cũng để lại hàng trăm nghìn bình luận chia vui với "El Pulga" khi giấc mơ vô địch thế giới trở thành sự thật.

Trước đó, bài đăng đầu tiên của Messi sau khi vô địch World Cup nhận được 56 triệu lượt thích, phá kỷ lục bức ảnh nhận nhiều lượt thích nhất lịch sử nền tảng này.

Messi và các đồng đội đã trở về quê nhà Argentina để ăn mừng chiến tích vô địch World Cup 2022. Hàng nghìn CĐV thức trắng đêm, tụ tập xung quanh sân bay Ezeiza để đón những người hùng dân tộc. Và hàng triệu người đã đổ ra đường phố Buenos Aires để chung vui với toàn bộ đội hình tuyển Argentina.

Trang TyC Sport cho biết kể từ trận chung kết World Cup, CĐV tại thủ đô Buenos Aires không ngủ. Chính phủ Argentina đã cho phép người dân nghỉ làm ngày 20/12 để ăn mừng chức vô địch.

Chức vô địch World Cup 2022 ghi nhận lần thứ ba "Các vũ công tango" lên ngôi vô địch thế giới sau các năm 1978 và 1986. Kể từ sau năm 1970, thời điểm cúp Nữ thần vàng vĩnh viễn thuộc về Brazil, chỉ Argentina và Đức chạm tới cột mốc 3 lần vô địch World Cup.

Messi là ngôi sao sáng nhất tại World Cup vừa qua tại Qatar. Siêu sao sinh năm 1987 ghi 7 bàn, kiến tạo 3 lần giúp Argentina vô địch. Messi ghi bàn 6 trong số 7 trận của Argentina tại giải đấu. Cú đúp duy nhất của El Pulga đến trong trận chung kết.

Sau chiến tích vô địch World Cup, Messi tuyên bố sẽ không từ giã ĐT Argentina.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019