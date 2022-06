Selena Gomez cho biết cô không muốn khỏa thân trên bìa album "Revival" (2015). Bức ảnh đến nay vẫn khiến cô xấu hổ.

Trong hội nghị bàn tròn do Hollywood Reporter tổ chức, nữ diễn viên Amy Schumer chia sẻ: "Một người như Selena Gomez từng bị tình dục hóa khi còn rất trẻ, nhưng cô ấy đã cố gắng thoát khỏi điều đó và tìm thấy phong cách, hướng đi riêng cho mình".

Theo người dẫn chương trình Oscar lần thứ 94, cựu diễn viên Disney phải trưởng thành theo hệ thống được sắp đặt sẵn, các yếu tố giới tính và tình dục được đưa vào đó. Thế nên, Gomez mới lớn quá nhanh.

"Họ khiến Selena cảm thấy bản thân phải làm theo những gì được lên kế hoạch sẵn", Schumer nói thêm.

Bức ảnh khỏa thân khiến Selena Gomez xấu hổ. Ảnh: MTV.

Ngồi bên cạnh, Gomez đáp lại: "Thực sự không công bằng. Tôi từng phải chụp ảnh nude cho bìa album và quá xấu hổ với điều đó". Album được nữ ca sĩ nhắc đến là Revival (2015).

Gomez đã cố vượt qua cảm xúc tiêu cực vì nhận ra tấm ảnh khỏa thân có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Đây không phải lựa chọn cô mong muốn, song nữ ca sĩ vẫn làm hết mình vì bức ảnh giúp album được chú ý.

"Tôi không thường xuyên nói về tình dục. Đôi khi tôi thích gợi cảm, nhưng không có nghĩa rằng tôi muốn người khác chiêm ngưỡng sự gợi cảm đó. Vẻ sexy chỉ dành cho riêng tôi", giọng ca Good For You bày tỏ.

Cũng trong buổi trò chuyện, Gomez tâm sự rằng vì đã nổi tiếng từ bé, cô không có nhiều chọn lựa trên hành trình trưởng thành.

"Bây giờ tôi mới hiểu bản thân cần vạch ra ranh giới giữa công việc và đời tư. Tôi tôn trọng và yêu mến người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi phải làm những gì tốt nhất cho mình", cô nói với Hollywood Reporter.

Selena Gomez đang tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Ảnh: @selenagomez.

Hiện tại, Selena Gomez trở lại màn ảnh với phần 2 phim Only Murders in the Building. Tác phẩm theo chân ba người lạ gồm Steve Martin, Martin Short và Selena Gomez. Họ có chung nỗi ám ảnh về tội ác thực sự và đột nhiên thấy mình bị quấn lấy nhau. Phần mới của phim sẽ được phát sóng từ ngày 28/6.