'Bức ảnh của tôi bị đánh cắp và rao bán hàng trăm lần'

Khi bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 18, Jess Davies không hề biết rằng hình ảnh của mình sẽ bị đánh cắp và lan truyền khắp thế giới.

Trong nhiều năm, Jess (hiện 27 tuổi) nhận được hàng nghìn tin nhắn từ những người không quen biết khẳng định từng trò chuyện, liên lạc với cô. Thậm chí có những người nói rằng họ thấy hình ảnh cô được đăng tải, rao bán trên các trang web.

Trong bộ phim tài liệu When Nudes Are Stolen của BBC Three, Jess đã tìm cách lần theo dấu vết của những bức ảnh cô bị đánh cắp. Jess muốn biết hình ảnh của mình đang được sử dụng ở đâu, với mục đích gì, đồng thời giải thích tác động tiêu cực của việc bị đánh cắp danh tính.

Bức ảnh ngực trần không bao giờ biến mất

Khoảng 10 năm trước, Jess nhận được tin nhắn nói rằng ai đó đang sử dụng hình ảnh và mạo danh cô trên mạng xã hội.

Ban đầu, người mẫu cho rằng đó chỉ là nhầm lẫn hoặc tình cờ. Nhưng sau đó, hầu như tuần nào cô cũng nhận được lời cảnh báo có nội dung tương tự.

"Họ ăn cắp toàn bộ danh tính của tôi hoặc sử dụng ảnh của tôi dưới một cái tên mới. Sau đó họ sử dụng những hồ sơ giả để cố gắng lấy tiền từ những người đàn ông bị lừa", Jess nói.

Jess Davies bị ăn cắp ảnh cá nhân, giả mạo hồ sơ trực tuyến. Ảnh: BBC.

Những hồ sơ, tài khoản giả mạo sử dụng cả những hình ảnh thời niên thiếu của Jess. "Họ có thể sử dụng bất kỳ bức ảnh nào trong quá khứ của tôi: ngồi trên ghế sofa ở nhà, khi còn bé, trong một trận đấu bóng chày, cùng bố đi xe đạp...".

Thời mới vào nghề, Jess theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Cô từng xuất hiện trên Nuts, Zoo và FHM - những tạp chí có lượng lớn người theo dõi ở Anh.

"Tôi chưa bao giờ khỏa thân hoàn toàn, nhưng tôi đã để ngực trần trên những tạp chí này. Không có phiên bản in nào của tạp chí còn tồn tại nữa, nhưng những bức ảnh từ thời đó dường như không bao giờ biến mất. Chúng bị đánh cắp và rao bán hàng trăm lần", người mẫu 27 tuổi nói.

"Họ đã Google tên tôi chưa?"

Jess đã tìm mọi cách gỡ bỏ các hồ sơ giả mạo, nhưng xóa được cái này, cái mới lại xuất hiện. Danh tính của cô liên tục bị đánh cắp theo nhiều cách khác nhau.

"Thật khó để diễn tả cảm giác đó. Rất nhiều người đang sử dụng những bức ảnh của tôi để lừa đảo. Tôi giống như ở trong một trận chiến vô hình và mình không biết đối thủ thực sự là ai".

Không thể giải quyết một mình, Jess đã phải tìm đến sự trợ giúp của Laura Lyons - một điều tra viên tư nhân.

Ban đầu, Laura giúp Jess loại bỏ các hồ sơ giả mạo mà người mẫu biết, như "Khira" trên Tinder, "Andrea" ở Instagram và "Jasmine" của Facebook.

Nhưng sau đó Laura bắt đầu cho Jess xem những tài khoản mà cô không hề biết: các trang web đồi trụy và khiêu dâm. Có vô số hình ảnh của Jess trên đó.

Nhiều người mạo danh Jess trên các mạng xã hội để lừa đảo. Ảnh: Instagram NV.

"Tôi chưa bao giờ thực hiện hành vi khiêu dâm và tôi không đồng ý việc các bức ảnh của mình bị sử dụng theo cách này. Vấn đề này quá lớn, tôi không biết liệu mình có thể giải quyết được nó hay không nhưng ít nhất tôi cần biết tại sao nó lại xảy ra với mình", Jess nói.

Laura nói rằng các bức ảnh gợi cảm được Jess chia sẻ trên trang cá nhân được tạo ra để phục vụ công việc của người mẫu. Tuy nhiên, cùng với đó, những kẻ xấu đã quá dễ dàng tiếp cận và tải chúng xuống.

"Tôi đã xóa đi nhưng bây giờ chúng vẫn còn đó và ám ảnh tôi theo đúng nghĩa đen. Tôi không hề đánh giá cao cách thức hoạt động của Internet. Khi một bức ảnh của bạn được đưa lên mạng thì nó sẽ mãi mãi ở đó và mọi người dường như có thể sử dụng theo cách họ muốn mà không bị trừng phạt".

Giờ đây, khi tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào, Jess luôn tự hỏi: Liệu họ đã nhìn thấy những bức ảnh đó chưa? Họ đã Google tên mình chưa?

Buôn bán ảnh khỏa thân trực tuyến

Khi lần theo dấu vết của những kẻ đã ăn cắp hình ảnh, danh tính của mình, Jess bắt đầu biết đến thuật ngữ "e-whoring" - một vấn nạn tồi tệ hơn cả việc ăn cắp hình ảnh cá nhân.

Hình ảnh của mọi người - chủ yếu là phụ nữ - được trao đổi và bán theo gói giữa những kẻ lừa đảo. Sau đó, chúng đóng giả những người phụ nữ đó để lừa tiền, lừa tình trên không gian mạng.

Trên các trang web "e-whoring", hình ảnh của mọi người đang được trao đổi và bán như thẻ Pokémon. Ngoài ra, còn có một cộng đồng được xây dựng thông qua các diễn đàn và phòng trò chuyện, nơi các bức ảnh bị đánh cắp được rao bán, mặc cả như hàng hóa.

Đôi khi thành viên trong các nhóm này còn yêu cầu danh tính thật của đối tượng trong ảnh để có thể tìm thêm hình ảnh.

Giống Jess, nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của việc buôn bán hình ảnh trái phép trên mạng. Ảnh: Cosmopolitan.

Jess đã quyết định đăng ảnh của chính mình lên một trang "e-whoring" để tìm hiểu xem hình ảnh cá nhân của cô đã bị rao bán theo cách nào.

Trong vòng hai phút, một thành viên nói rằng mình có một gói ảnh của Jess và sẵn sàng bán nó với giá 15 USD .

"Thật kinh khủng. Ảnh của tôi được sử dụng thường xuyên đến mức họ nhận ra tôi ngay lập tức", Jess nói.

Lý lẽ của những kẻ ăn cắp và rao bán hình ảnh của người khác luôn là một khi bạn chia sẻ ảnh cá nhân lên Internet, bạn phải chấp nhận những rủi ro đi kèm.

Tuy nhiên theo Jess, không ai mong đợi những hình ảnh của chính mình bị lạm dụng và việc ăn cắp danh tính để lừa đảo trên mạng là việc làm không thể chấp nhận được.

"Tôi hy vọng mọi người có thể thay đổi cách nhìn nhận khi nói đến những bức ảnh được chia sẻ trực tuyến. Đối với tôi, thật đơn giản: Bạn đồng ý cho một bức ảnh được chụp trong một bối cảnh nhất định và đăng tải lên trang cá nhân, điều đó không có nghĩa là nó có thể được sử dụng ở bất cứ đâu, với bất kỳ mục đích nào".