Bức ảnh cụ ông Argentina ngồi xem bóng đá lan truyền trên mạng

Carlos Bejar (83 tuổi) trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi một người qua đường chụp được bức ảnh ông đang chăm chú ngồi bên ngoài cửa hàng đồ điện tử xem trận thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Croatia.

"Tôi cần tặng ông ấy một chiếc tivi", người chụp bức ảnh, chủ tài khoản Twitter @todaboluda, chú thích và gắn thẻ cửa hàng điện tử gia dụng Frávega nơi ông xem "ké".

Bức ảnh, được chụp gần thủ đô Buenos Aires, đã nhanh chóng lan truyền, hàng nghìn người kêu gọi quyên góp tiền để mua cho cụ ông một chiếc tivi mới theo dõi trận chung kết của đội nhà vào tối 18/12 (giờ Hà Nội), theo News.com.au.

Sau khi bài đăng của @todaboluda nhận được hơn 5.000 chia sẻ, cửa hàng Frávega đã nhân cơ hội tặng miễn phí nam cổ động viên cao tuổi một chiếc tivi màn hình lớn.

"Chúng tôi hy vọng bạn giúp cửa hàng kết nối với ông ấy. Chúng tôi muốn ông ấy xem trận chung kết với một chiếc tivi mới", cửa hàng nhắn cho chủ nhân bức ảnh.

Ngày 15/12, @todaboluda cập nhật video cùng ông Bejar tới nhận chiếc tivi 55 inch tại cửa hàng. Chia sẻ với phóng viên địa phương, cụ ông cho biết hay đến cửa hàng xem bóng đá vì nhà không có truyền hình cáp và nơi này cũng chỉ cách nhà ông 40 m.

"Ở đây có màn hình siêu lớn, giống như tôi được xem trực tiếp trên sân vậy", ông nói.

Trong khi phần lớn bạn bè đều đã qua đời, cổ động viên 83 tuổi nói dù sao ông cũng thích xem bóng đá một mình hơn. Bejar cũng cho hay chiếc ghế gấp ông dùng từng là của mẹ ông và nó đã đem lại may mắn.

Dù đã có tivi mới, Bejar cho hay ông vẫn có kế hoạch xem trận chung kết World Cup từ bên ngoài cửa hàng đồ điện tử như trước.

Vào 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội), Argentina sẽ đối đầu tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 trên SVĐ Lusail Iconic Stadium. Đặc biệt, ngôi sao Lionel Messi của Argentina đang rất khao khát giành chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ở lần đối đầu gần nhất (vòng 1/8 World Cup 2018), đại diện Nam Mỹ nhận thất bại 3-4.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.