Bức ảnh bất ngờ gây tâm điểm chú ý tại Mỹ

Bức ảnh chụp bầu trời Minnesota, Mỹ, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó những đám mây cuồn cuộn như sóng biển.

Theresa Birgin Lucus, ở Bemidji, đang lái xe về nhà trên Quốc lộ 64 khi những đám mây bão bắt đầu ập đến. Trong một bài đăng trên Facebook, cô chia sẻ bản thân đã chụp lại bức ảnh để gửi cho con gái vì cô bé đang chờ đợi ở nhà và rất lo lắng cho mẹ.

“Con bé đã rất hoảng sợ và muốn biết còn bao lâu nữa tôi mới về đến nhà, vì vậy, tôi đã chụp lại bức ảnh đó và nói: ‘Mẹ gần tới Akeley rồi’”, cô viết, New York Post đưa tin.

Bức ảnh đám mây cuồn cuộn như sóng biển được chụp bởi Theresa Birgin Lucus ở bang Minnesota, Mỹ. Ảnh: New York Post.

Lucus thậm chí còn không nhìn vào bức ảnh cho đến khi về nhà và nghe con gái khen rằng bức ảnh tuyệt vời như thế nào.

"Có vẻ như bầu trời sắp cuộn trào", Lucas nói với KVRR.

Cô đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội và ngay lập tức nó được lan truyền rộng rãi. Lucas cho biết cô đã nhận được tin nhắn từ người xem trên khắp thế giới hỏi về hình ảnh này.

"Tôi nên khen ngợi con gái bé bỏng của mình", Lucas hài hước chia sẻ trên Facebook.

Một số người dùng trên mạng xã hội thậm chí đưa ra phản ứng trái chiều, tự hỏi liệu bức ảnh có phải đã được chỉnh sửa hay không, trong khi những người khác kinh ngạc như đang nhìn thấy đại dương trên bầu trời.

“Tôi thật may mắn khi đến đúng lúc, đúng chỗ. Không rõ lý do nhưng tôi (thật may mắn)!”, Lucas nói với FOX 35 News. Cô cũng chia sẻ đã gửi bức ảnh cho một cuộc thi ở bang Minnesota.