Bức ảnh Alvarez và Messi 10 năm trước gây sốt

Ngay khi trận bán kết giữa Argentina và Croatia khép lại, bức ảnh Alvarez đứng cạnh Messi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chỉ riêng ở trang ESPN FC, bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" của hai tuyển thủ Argentina thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Nhiều người nói rằng Alvarez đang sống trong giấc mơ của mình khi được thi đấu bên cạnh Messi và cùng thần tượng tỏa sáng. Trước Croatia, sao trẻ sinh năm 2000 mang về quả phạt đền để Messi mở tỷ số cho Argentina. Sau đó, anh có pha solo táo bạo, giúp đại diện Nam Mỹ nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Alvarez hoàn tất cú đúp từ đường kiến tạo của Messi.

Những khoảnh khắc ăn mừng chung của Messi và Alvarez trong trận bán kết World Cup 2022 đã tạo ra bức ảnh "ngày ấy - bây giờ" gây sốt.

"Cậu bé Alvarez không thể tin được rằng mình được chụp ảnh cùng thần tượng. 10 năm sau, anh đang nỗ lực để giúp Messi chinh phục giấc mơ World Cup", Sun viết về bức ảnh.

Ở World Cup 2022, Alvarez thể hiện phong độ ấn tượng. Anh đã có 4 pha lập công sau 6 lần ra sân cho Argentina và trở thành lựa chọn số một của HLV Lionel Scaloni trên hàng công. Anh cũng trở thành cầu thủ dưới 22 tuổi thứ hai của Argentina ghi được 4 bàn ở một kỳ World Cup sau Gonzalo Higuain (World Cup 2010 - 4 bàn).

Với màn trình diễn này, Alvarez có cơ hội lớn tiếp tục đá chính ở chung kết World Cup 2022 vào ngày 18/12 tới. Đối thủ của Argentina là Pháp hoặc Morocco.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.