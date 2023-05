Bữa sáng tại nhà ở những nơi có thu nhập cao nhất Việt Nam

Dù thu nhập tăng, nhiều gia đình vẫn chọn nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí và đảm bảo sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao.

Theo số liệu Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng cục Thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,076 triệu đồng/tháng.

Con số này vượt xa 2 địa phương xếp sau là Hà Nội với giá trị 6,423 triệu đồng/tháng và TP. HCM với 6,392 triệu đồng/tháng. Xếp thứ 4 trong danh sách là Đồng Nai với thu nhập 6,346 triệu đồng/tháng.

Dù thu nhập trung bình tăng đều ở cả thành thị và nông thôn, mức chi tiêu của người dân đã giảm xuống do ảnh hưởng của đại dịch và khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Năm 2022, chi tiêu bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 2,8 triệu đồng, giảm 3,3 điểm % so với 2020, con số ghi nhận ở khu vực thành thị là 3,3 triệu đồng (giảm 13,6 điểm % so với năm 2020).

Dưới tác động đó, các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị. Trong đó, thói quen ăn uống của nhiều gia đình đã thay đổi sau đại dịch, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong khi một số gia đình chuyển từ ăn sáng ở ngoài sang nấu tại nhà để tiết kiệm, một số người cho biết chấp nhận bỏ nhiều công sức hơn vì muốn bữa ăn an toàn, chất lượng.

Zing đã trò chuyện với 4 gia đình ở Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội và Đồng Nai, nơi có mức thu nhập lớn nhất cả nước, để tìm hiểu về thói quen nấu nướng và mức chi phí họ dành cho bữa sáng.

Chú trọng bữa sáng cho con nhỏ

Bảo Khuyên (32 tuổi)

Nơi ở: Bình Dương

Thành viên gia đình: 2 vợ chồng, 2 con

Chi phí trung bình cho bữa sáng của cả gia đình: 1-1,5 triệu đồng/tháng

: 1-1,5 triệu đồng/tháng Thay đổi linh hoạt giữa nấu ăn ở nhà, mua đồ ăn ngoài

Buổi sáng, bé lớn 5 tuổi sẽ đi học và ăn ở trường, nên tôi chủ yếu nấu ăn cho bé nhỏ. Bé mới hơn một tuổi, đang làm quen với bữa sáng, vì thế tôi chọn món đơn giản, nhanh gọn mà vẫn đảm bảo sự đa dạng.

Hai vợ chồng tôi thay đổi linh hoạt giữa ăn sáng tại nhà hoặc ăn ở ngoài, tùy điều kiện từng hôm. Nếu có nhiều thời gian, tôi vẫn ưu tiên chọn nấu cho cả nhà.

Chi phí nấu bữa sáng cho bé tại nhà không tốn kém quá nhiều, vì phần ăn của bé còn ít và kết hợp uống sữa. Con đang trong giai đoạn cần sự hứng thú, tôi tìm hiểu nhiều món đa dạng, chế biến nhanh trong 30 phút để bé không chờ đợi lâu.

Cuối tuần, tôi thường nấu những món ăn cầu kỳ hơn, như một cách để cả gia đình gắn kết. Ngày nghỉ, có nhiều thời gian nên tôi có thể chọn những món chế biến lâu, khoảng 1 giờ như phở, soup, bún…

Những món ăn đơn giản, được trình bày đẹp mắt giúp em bé có hứng thú ăn uống hơn.

Nấu ăn ở nhà giúp tôi tiết kiệm một phần chi phí, đặc biệt cảm thấy an toàn hơn so với khi ăn uống ở ngoài. Khi tự nấu ăn, tôi quản lý được thành phần dinh dưỡng, an tâm trong khâu chế biến, làm những món phù hợp với sở thích của bé.

Khó khăn lớn nhất là cần phải suy nghĩ và tìm hiểu để lên thực đơn mỗi ngày.

Ưu tiên sức khỏe

Bùi Hòa (31 tuổi)

Nơi ở: Hà Nội

Thành viên gia đình: hai vợ chồng, 3 con, ông bà nội

Chi phí trung bình cho bữa sáng: 2,1-4,2 triệu đồng/tháng

: 2,1-4,2 triệu đồng/tháng Chủ yếu ăn sáng ở nhà, cuối tuần hoặc dịp đặc biệt mới đi ăn ngoài

Tôi ưu tiên ăn uống tại nhà. Gia đình đông người và có con nhỏ nên tự nấu nướng vừa an toàn, sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng, cũng nhanh và tiện lợi. Thỉnh thoảng, cuối tuần hoặc dịp đặc biệt, cả nhà mới ra ngoài đổi bữa.

Cả vợ chồng và các con đều ra khỏi nhà đi làm, đi học từ 7h30 nên tôi luôn chọn làm bữa sáng nhanh, gọn nhẹ, đơn giản.

Với những món cần chế biến lâu như món kho, hầm, tôi làm sẵn từ tối hôm trước. Nguyên liệu sơ chế từ buổi tối, sáng chỉ việc nấu nên cũng rất nhanh.

Tôi thường đổi món đa dạng cho bữa sáng như cơm, phở, bún, bánh mì. Đặc biệt, tôi ăn Eat Clean nên ưu tiên chọn smoothie cho bữa sáng. Mỗi thành viên cũng uống thêm một cốc sữa hạt.

Thực tế, tôi chọn nấu ăn ở nhà không hẳn để tiết kiệm chi phí, bởi nhiều khi có bữa ở nhà còn hết nhiều tiền hơn đi ăn hàng, nhưng đổi lại là sự yên tâm và an toàn, đảm bảo dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tôi cũng có thể nấu theo đúng sở thích và khẩu vị của cả nhà.

Theo chị Hòa, biết sử dụng các dụng cụ nhà bếp hiện đại sẽ giúp việc nấu ăn nhanh chóng và đơn giản.

Nhược điểm khi nấu bữa sáng tại nhà là phải cân đối được thời gian, nếu không sẽ khá mệt mỏi, nhất là khoản dọn dẹp sau khi nấu.

Tôi cho rằng nếu biết sắp xếp mọi thứ khoa học, sử dụng các thiết bị hỗ trợ như nồi áp suất, nồi nấu chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên hơi nước, máy xay thịt, máy xay sinh tố, việc tự làm bữa sáng sẽ rất nhanh và tiện lợi.

Tiết kiệm một nửa khi ăn sáng ở nhà

Lê Thị Huyền (35 tuổi)

Nơi ở: TP.HCM

Thành viên gia đình: hai vợ chồng, em gái, hai con

Chi phí trung bình cho bữa sáng của cả gia đình: 1,5-3 triệu đồng/tháng

: 1,5-3 triệu đồng/tháng Chủ yếu tự nấu ăn sáng tại nhà

Vợ chồng tôi và em gái đều đi làm, hai con nhỏ đi học nên tôi thường thức dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị bữa sáng.

So với đi ăn ở ngoài, tự nấu ăn tại nhà giúp gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 50% chi phí. Điều này đặc biệt giúp chúng tôi đỡ gánh nặng chi tiêu khi sống ở TP.HCM, một trong những thành phố có phí sinh hoạt đắt đỏ nhất đất nước.

Hiện tại khi giá cả các mặt hàng đều tăng cao, số tiền chi cho bữa sáng của cả gia đình đã tăng khoảng 30% so với thời điểm trước dịch. Với tổng thu nhập của cả gia đình, khoản chi cho bữa sáng là phù hợp và thoải mái.

Ưu điểm lớn nhất khi nấu ăn tại nhà là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và có không khí gia đình. Tuy nhiên, việc chuẩn bị bữa sáng sẽ mất thời gian, tôi chủ yếu làm các món đơn giản nên thực đơn không đủ phong phú.

Nấu ăn tại nhà để tiết kiệm

Hồ Thị Xuân Liên (30 tuổi)

Nơi ở: Đồng Nai

Thành viên gia đình: hai vợ chồng, hai con

Chi phí trung bình cho bữa sáng: 2,4-3,6 triệu đồng/tháng

: 2,4-3,6 triệu đồng/tháng Ăn sáng ở nhà 6 ngày/tuần, trừ chủ nhật vì thường sẽ đi chơi nên ăn ngoài

Vợ chồng tôi nấu ăn sáng ở nhà từ lúc dịch Covid-19 bùng phát. Thói quen này đã được duy trì hơn hai năm. Hiện tại, cả nhà đã quen việc quen tay nên thấy chuyện tự nấu bữa sáng cũng rất nhẹ nhàng, đơn giản.

Thông thường, tôi thức dậy lúc 5h30. Trong thời gian chờ ninh nước dùng, tôi sẽ đi luộc bún/miến/mì/nui, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi sau đó quay lại nêm nước dùng, dọn đồ ăn ra bàn. Đến khoảng 6h20, cả nhà đã có thể cùng ngồi vào bàn và thong thả dùng bữa. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi vẫn có thời gian hỏi han, trò chuyện cùng nhau.

Gia đình tôi chọn ăn sáng ở nhà vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo được dinh dưỡng và sức khỏe cho mọi thành viên. Chi phí cho mỗi bữa ăn sáng ở nhà cũng xấp xỉ bữa ăn ở ngoài hàng, nhưng nếu xét về lượng và chất thì có phần nhỉnh hơn, nên tính đi tính lại thì ăn ở nhà vẫn có lợi hơn nhiều.

Chị Liên thường dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn tươm tất cho cả nhà.

Vì có thể chủ động lựa chọn từ nguyên liệu cho đến gia vị và cách chế biến, chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng cho từng bữa sáng tại nhà.

Theo tôi, một bữa ăn sáng đủ chất là nguồn năng lượng cho mọi thành viên tích cực làm việc và học tập trong ngày mới. Các con tôi luôn đến trường với cái bụng no và tinh thần vui vẻ, còn hai vợ chồng cũng trong trạng thái “đầy pin” để làm việc hiệu quả hơn.