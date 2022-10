Trên bản đồ ẩm thực thế giới, món ăn Đức ít được nhắc tới hơn bia Đức. Đồ ăn của người Đức có gì đặc biệt, bữa sáng của họ có gì?

Bữa sáng kiểu Đức với xúc xích, trứng chiên, rau xanh và phê. Ảnh: thewednesdaychef.

Theo khảo sát của trang thông tin Expatrio (Đức), món ăn truyền thống phổ biến của Đức gồm có käsespätzle (mì kiểu Đức ăn kèm phô mai), xúc xích các loại, bánh quy, dăm bông nướng và schweinebraten - một món ăn từ thịt lợn quay ăn kèm nước sốt làm từ bia.

Đức có nhiều thứ để tìm hiểu hơn ngoài những cốc bia to mát lạnh và đồ ăn. Đất nước này còn được mệnh danh là vùng đất của những lâu đài, nổi tiếng với ngành công nghiệp xe hơi phát triển, thu hút đông đảo du khách nhờ những hội chợ Giáng sinh quy mô lớn bậc nhất châu Âu...

Ngoài ra, ẩm thực Đức cũng có nhiều điều thú vị để trải nghiệm. Nhiều du khách tò mò về bữa ăn sáng điển hình của người Đức gồm có những món gì.

Theo thông tin từ The German Way & More, bữa sáng ở Đức được gọi là "das Frühstück". Bữa sáng ở Đức là một biến thể của “bữa sáng kiểu lục địa” được tìm thấy ở nhiều nước châu Âu. Các món thường bao gồm bánh mì tươi, bánh ngọt và xúc xích. Nhìn chung, bữa sáng ở Đức khá giống bữa sáng ở Áo và Thụy Sĩ.

Bên cạnh đó, bánh mì cuộn là một phần không thể thiếu trong bữa sáng của người Đức và thường được kết hợp với bơ, thịt nguội, lát phô mai, mật ong và mứt trái cây. Trứng luộc cũng là một món ăn phổ biến của người Đức, cũng như leberwurst - một loại xúc xích gan truyền thống - theo I Like Germany.

Thịt nguội và bánh mì không thể thiếu trong bữa sáng của người Đức. Ảnh: thewednesdaychef.

Trang Insanely Good Recipes tạo một danh sách món ăn sáng kiểu Đức đa dạng bao gồm apfelkuchen (bánh táo), muesli, bánh khoai tây, bánh pudding bột báng và trứng sốt mù tạt.

Nếu đang ở trong một khách sạn Đức, du khách có thể gọi trứng rán và trái cây ăn kèm với những món quen thuộc như bánh mì, xúc xích.

Đồ ăn "take away" (đồ ăn mang đi) ở Đức cũng cho thực khách vô vàn lựa chọn. Mọi ngóc ngách trên những con đường ở Đức đều có những tiệm bánh mì thơm lừng. Du khách muốn rảo quanh thành phố cùng đồ ăn sáng trên tay có thể dừng tại các tiệm bánh này để mua một phần bánh ăn sáng nhỏ. Sau đó, bạn có thể tráng miệng bằng một tách cà phê hoặc trà, hay một ít sữa chua và sẵn sàng cho ngày mới. Một bữa sáng đầy đặn ở Berlin thường có giá khoảng 10 euro.

Cuối tuần lại là một câu chuyện khác. Người Đức ăn sáng muộn vào ngày nghỉ, thường kéo dài tới giờ trưa.

Ngoài ra, ở Đức còn có một thuật ngữ khác cho bữa ăn nằm giữa khung giờ bữa trưa và bữa sáng là "zweites Frühstück". Tại các trường học cho trẻ nhỏ, bữa ăn sáng thường bắt đầu khoảng 8-9h.