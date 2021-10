Bữa ăn cô đơn hậu Covid-19

Xu hướng dùng bữa một mình vốn thịnh hành trong vài năm trở lại đây, càng được ưa chuộng sau thời gian dài nhiều cá nhân tự nấu nướng, ăn uống tại nhà trong lúc phong tỏa.

“Số đông coi đó là cuộc khủng hoảng cô đơn. Ở Pháp, đó là khủng hoảng về lối hành xử và là khủng hoảng gia đình ở Trung Quốc. Trên khắp thế giới, hầu hết đều quan niệm rằng ngồi ăn cùng nhau sẽ tốt hơn. Ăn một mình đi ngược với chuẩn mực”, Giáo sư Nhân chủng học Mukta Das bình luận về xu hướng ăn một mình ở nhiều người trẻ hiện nay.

Từ một hoạt động chủ yếu mang tính cộng đồng, giờ việc ăn uống còn chuyển hướng sang thứ mà nhiều người thích tự trải nghiệm, theo The Guardian.

Nhiều người trẻ hiện đại thích đi ăn một mình để tận hưởng cảm giác riêng tư.

Theo cây viết Clare Finney, đại dịch Covid-19 xảy ra trong 2 năm đã làm tăng cường mối quan hệ của mỗi người với thực phẩm, bao gồm những người ăn 3 bữa bên gia đình lẫn những ai phải chuyển sang nấu nướng, ăn uống một mình.

“Tôi xuất thân từ một gia đình đông con. Dùng bữa cùng nhau luôn là phần quan trọng trong cuộc sống cả nhà. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy mình tận hưởng cảm giác thích thú khi chỉ có mình tôi và thức ăn”, một người bạn của Finney nói với cô.

Tìm kiếm sự riêng tư

Nhà sử học Bee Wilson cho biết vẫn tồn tại sự kỳ thị đối với các "bữa ăn cô đơn".

“Hầu hết hình ảnh mô phỏng các bữa ăn chúng ta thường thấy là những buổi tụ tập, quây quần. Điều này khoét sâu vào ấn tượng rằng ngồi ăn mà không có ai bên cạnh sẽ rất đơn độc”, Wilson đánh giá.

Trên thực tế, gần một phần ba số người trưởng thành trong 8 triệu hộ gia đình độc thân ở Anh chủ yếu ngồi ăn một mình, theo Chỉ số An sinh của nước này vào năm 2019.

Vài năm trở lại đây, xu hướng ăn cơm một mình, nhất là ở những người trẻ bận rộn với công việc ngày càng xuất hiện nhiều và trở thành hình ảnh quen thuộc.

“Tỷ lệ kết hôn và sinh giảm, ly hôn gia tăng. Thời gian văn phòng kéo dài, áp lực cuộc sống là những nguyên nhân về mặt kinh tế xã hội và nhân khẩu học đã thúc đẩy sự thay đổi này, gây ra cuộc khủng hoảng ở bất kỳ nền văn hóa nào đề cao bữa ăn gia đình”, Wilson cho hay.

Theo giáo sư Das, khoảng thời gian phong tỏa, ở yên trong nhà giúp nhiều người nhìn nhận việc chỉ có mình bản thân ngồi ăn có thể đem lại lợi ích về mặt sức khỏe.

"Lãng mạn hóa bữa ăn gia đình là điều tốt. Song, ở hầu hết hộ gia đình trên khắp thế giới, phụ nữ là người đảm nhận chính công việc trong bếp. Do đó, khi chỉ ngồi ăn một mình, họ mới không phải phục vụ những người khác, có quyền lựa chọn đi ăn, tự nấu hay mua đồ nấu sẵn".

Signe Johansen, tác giả cuốn sách Solo: The Joy of Cooking for One (tạm dịch: Niềm vui của việc nấu nướng một mình), ấn tượng trước số lượng độc giả nữ nhắn tin cho mình, nói rằng “thật tuyệt khi nghĩ về những gì họ muốn chứ không phải của ai khác”.

"Nấu nướng, ăn uống một mình có nghĩa là bạn quyết đoán hơn trong các quyết định. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp những thứ kỳ lạ như chuối với thịt xông khói. Không ai cấm bạn làm những gì bạn muốn", Johansen bình luận.

Xu hướng đi ăn một mình tại nhiều nước ngày càng được xã hội đón nhận.

Từ không mặn mà chuyển sang chào đón

James Lowe, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Lyle's (Anh), tin rằng có đông khách hàng nữ đến dùng bữa một mình hơn là thực khách nam.

“Đó là những gì tôi muốn nói về sự cân bằng", Lowe nói.

Elli Jafari, giám đốc điều hành của khách sạn Standard ở London và thường xuyên ăn tối một mình cho biết: "Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ngon hơn, khi bạn thoải mái ở một mình và biết mình đang ở một nhà hàng chất lượng".

Sự gia tăng về số lượng thực khách một mình là xu hướng thấy rõ ở Anh, với tỷ lệ tăng 160% trong 4 năm, theo dữ liệu của Open Table. Các nhà hàng cũng dần chú ý đến nhóm khách hàng này và sắp xếp nhiều vị trí ngồi hơn cho các cá nhân đi 1 người.

Đi cùng với việc ăn một mình không còn phải nhận những ánh nhìn tò mò, nhiều nhà hàng tại các nước cũng nhanh chóng đưa ra các dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng này.

Điều này ngược lại với suy nghĩ trước đó, khi "bàn cho một người" bị coi là làm mất đi doanh thu, còn quản lý, phục vụ không mấy mặn mà chào đón.

"Tôi nghĩ đã có sự thay đổi trong thái độ. Nhà hàng nhận được nhiều tương tác của khách hơn với bàn một mình. Các vị khách đó thường vì chất lượng món ăn, không phải vì nhu cầu nói chuyện, giao lưu với những người khác. Với những người nói rằng họ chọn nhà hàng của chúng tôi vì muốn thưởng thức, đó là một lời khen thực sự", Elli cho biết.

Xu hướng ưa chuộng ăn uống một mình được cho sẽ cộng hưởng tốt với ngành du lịch, khi những du khách tự mình đi tham quan hoặc bạn đồng hành của họ không muốn thưởng thức cùng món ăn giống họ.

Bao - một chuỗi nhà hàng món Đài Loan nổi tiếng - đang tận dụng lợi thế này. Logo của quán là hình ảnh một người đàn ông đang tận hưởng "bữa ăn cô đơn".

"Chúng tôi xem các quán ăn dành cho khách đơn là điều đáng trân trọng. Chúng tôi đang lên kế hoạch tung ra thực đơn thiết kế sẵn cho nhóm thực khách này và tạp chí gợi ý các bữa ăn hoặc hoạt động một mình cho mọi người", Erchen Chang, người điều hành Bao, nói.