BTS, TWICE và dàn sao Kpop đeo khẩu trang dự thảm đỏ

Sana vừa chấm dứt thời gian tự cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 và trở lại hoạt động cùng TWICE. Nhóm dự thảm đỏ SBS Gayo Daejun với đội hình tám thành viên do Jung Yeon vẫn tạm dừng hoạt động vì chấn thương.