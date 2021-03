BTS tiếp tục lập kỷ lục Guinness thế giới

Nhóm BTS thiết lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ “Dynamite”. Sản phẩm được ghi nhận là MV có lượng người xem công chiếu trực tuyến lớn nhất.

Theo tạp chí NME, BTS lập thêm một kỷ lục Guinness thế giới với bản hit Dynamite vào ngày 16/3.

BTS được xác nhận là chủ nhân MV có lượng người xem lớn nhất khi công chiếu trực tuyến. Nhóm nhạc đã thu hút hơn 3 triệu người xem cùng lúc với MV Dynaminte ra mắt tháng 8/2020. MV ra mắt cách đây nửa năm, nhưng tổ chức Guinness cần sự xác nhận từ YouTube để chính thức công bố kỷ lục.

BTS xác lập nhiều kỷ lục thế giới nhờ Dynamite.

Năm 2020, Guinness xác nhận BTS cùng lúc thiết lập nhiều kỷ lục như Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ, Video âm nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ, và Video âm nhạc được xem nhiều nhất của Kpop trong 24 giờ.

Dynamite đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và hiện tại có hơn 928 triệu lượt xem.

Nhóm nhạc 7 thành viên cũng nắm giữ một số danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới khác, chẳng hạn Nghệ sĩ có lượng khán giả xem buổi biểu diễn trực tiếp đông nhất nhờ Map of the Soul: 7 - The Journey hay Album bán chạy nhất (Hàn Quốc) với album phòng thu thứ 7 mang tên Map of the Soul: 7.

BTS gần đây biểu diễn ca khúc Dynamite tại lễ trao giải Grammy 2021. Họ là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng trên sân khấu của lễ trao giải danh giá.

Họ cũng được đề cử hạng mục Màn trình diễn song ca/ ​nhóm nhạc Pop xuất sắc. Tuy nhiên, Lady Gaga và Ariana Grande mới là những người giành chiến thắng nhờ ca khúc Rain on Me.