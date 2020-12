BTS thống trị Kpop

Trong năm nay, BTS đã khẳng định tên tuổi ở tầm quốc tế khi phát hành những album ăn khách cùng nhiều giải thưởng, đề cử lớn mà chưa nhóm nhạc Kpop nào đạt được trước đó.

BTS hát live không khác biệt với phòng thu BTS vươn tầm thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop nhờ ngoại hình sáng, vũ đạo ấn tượng và giọng hát live được đánh giá cao.

Với nhiều người, 2020 là năm đầy tăm tối.

Tuy nhiên, theo SCMP, BTS đã góp phần giúp đỡ người hâm mộ vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 bằng âm nhạc.

BTS đã dành phần lớn thời gian trong năm để cống hiến cho Kpop bằng việc phát hành album Map of the Soul: 7, BE, đĩa đơn nổi tiếng Dynamite cùng hàng loạt dự án cá nhân, hợp tác cùng nghệ sĩ quốc tế.

Gần đây, 7 chàng trai tiếp tục vượt mặt Taylor Swift để giành được danh hiệu Album được yêu thích nhất năm 2020 của Billboard.

Song, câu hỏi đặt ra là BTS có đủ tầm để thống trị Kpop?

Dynamite giúp BTS gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Ảnh: Big Hit.

Thành tích đáng gờm

Trong 7 năm cố gắng, 2020 đã đánh dấu bước thành công vượt bậc của 7 chàng trai.

Họ đi lên từ những định kiến, cuối cùng mang đến cho người hâm mộ và nền công nghiệp Kpop những thành công chưa từng thấy. Việc Dynamite được đề cử Grammy là thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của BTS.

Dù thành công của BTS sớm bị sức ép của đại dịch Covid-19 làm cho lu mờ, công ty Big Hit Entertainment đã sớm tìm cách cứu vãn. Những concert toàn cầu đã lên lịch trước đó đều bị hủy, thay vào đó là những buổi diễn trực tiếp. Nghĩ tích cực, BTS đã xoa dịu người hâm mộ bằng âm nhạc.

Dynamite là ca khúc thăng hoa, tiếp theo là album BE đầy chiêm nghiệm - được mở đầu bằng đĩa đơn Life Goes On - ca khúc nói lên việc tìm ra những điều tích cực trong cuộc sống gần như bế tắc, hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Trong năm 2020, BTS đã làm nên lịch sử Kpop bằng thành tích ba lần đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Mỹ, bao gồm Dynamite, Life Goes On, bản phối lại của Savage Love với Jawsh 685 và Jason Derulo.

Trong 7 năm, BTS dần khẳng định tên tuổi và từng bước đứng đầu Kpop. Ảnh: Billboard.

BTS không sáng tác âm nhạc chỉ để giành giải thưởng, dù thành tích No 1 Billboard và được đề cử Grammy là thành công không thể phủ nhận. Nhóm nhạc 7 thành viên làm nhiều điều không chỉ cho bản thân mà còn dành tặng fandom ARMY.

Bởi, nếu không có người hâm mộ trung thành, BTS chưa chắc chiến thắng trong các cuộc chiến fan vote hay thành tích ở các bảng xếp hạng.

Sau đề cử ở Grammy, BTS hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử cho cả ba giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ, cùng với Billboard Music Awards và American Music Awards.

Với những thành tích đạt được, BTS khiến những người từng xem thường họ phải nghĩ lại. Đặc biệt, hành trình Mỹ tiến của 7 chàng trai đạt được tầm cao mới. Họ liên tục được mời xuất hiện trong các chương trình và được các tờ báo lớn phỏng vấn. Đó là sự tôn trọng nhất định.

Tạp chí Time quyết định chọn BTS là nghệ sĩ giải trí của năm 2020. Variety và Esquire cũng bắt đầu nhìn nhận về sự thành công của bảy chàng trai. Đây là hai tạp chí lớn ít khi tập trung hay chú ý đến tầm quan trọng các nhóm nhạc nam, huống chi BTS lại là nhóm nhạc của châu Á, nơi âm nhạc vốn chưa phổ biến toàn cầu.

Esquire cũng dành một buổi riêng cho thành viên Suga để anh nói về chủ đề của những ca khúc, bày tỏ quan điểm chống lại định kiến nam tính và những vấn đề nhức nhối về sức khỏe tâm thần.

Theo SCMP, BTS bắt đầu trở thành điểm sáng của Kpop từ năm 2017. Suốt 3 năm, nhóm liên tục được chú ý. Họ chưa bao giờ chịu thất bại, luôn “chơi” theo ý mình và chiến thắng.

BTS liệu có đủ tầm thống trị làng nhạc?

Ban đầu, đại dịch đã khiến kế hoạch của BTS lệch quỹ đạo vạch sẵn.

Song BTS cho biết họ có thể và sẵn sàng đi theo hướng mới do chính họ vẽ nên. Trong đại dịch, sự thành công của Dynamite - ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên và là đĩa đơn số 1 đầu tiên của họ tại Mỹ đã khẳng định với thế giới BTS là ai và đã làm được những gì.

Suốt 12 tháng qua, sự phát triển về mặt nghệ thuật của BTS thể hiện rõ rệt. SCMP cho rằng sự pha trộn giữa yếu tố cổ điển - pop trong Black Swan và bản hit On đã đưa âm nhạc và những màn biểu diễn của 7 chàng trai lên tầm cao mới. Nhóm cũng cho ra đời tác phẩm nghệ thuật mang tính quốc tế mang tên Connect: BTS.

Thành công của BTS còn được ghi nhận khi nhóm liên tục hợp tác với nhiều ngôi sao lớn.

Bảy chàng trai nhà Big Hit Entertainment hợp tác với các nghệ sĩ như Halsey, Max, Lauv, IU và Yun Ha... Đồng thời, BTS cũng có các dự án lớn như Sweet Night, thành viên V góp giọng trong OST bộ K-drama nổi tiếng Tầng lớp Itaewon, bản mixtape D-2 của Suga…

Liệu BTS có đủ tầm để đứng đầu Kpop? Ảnh: Big Hit.

Ngoài ca, các thành viên trong nhóm cũng thành công với những bản solo, bao gồm ca khúc Abyss - lời tri ân của Jimin gửi tặng đến người hâm mộ khắp thế giới, ca khúc phát hành dịp Giáng sinh của Jimin và V…

BTS cũng thường xuyên đảm nhận vai trò chỉ đạo hình ảnh lẫn âm thanh trong các ca khúc. Em út Jung Kook thậm chí làm đạo diễn hình ảnh trong các video âm nhạc.

Cây bút Tamar Herman cho rằng rất khó để diễn tả toàn bộ những gì BTS đã làm được trong năm 2020. Chỉ biết rằng, 7 chàng trai đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, hoạt động tích cực đến mức khó mà kể tên những điểm nổi bật.

Từ việc hai lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc, tham gia chương trình Jimmy Show tại Mỹ, các buổi diễn quy mô lớn, sân khấu khổng lồ trong một năm đại dịch Covid-19 tại nhiều sân vận động lớn ở Hàn Quốc, Bảo tàng Quốc gia và Cung điện Gyeongbokgung…

Nói đúng hơn, 2020 là năm BTS thống trị làng nhạc.