BTS: 'Thật tồi tệ khi không thể thắng giải Grammy'

Kim Tae Ri: 'Trái tim tôi tan vỡ vì kết phim Tuổi 25, tuổi 21'

0 1

Kim Tae Ri tâm sự cô buồn vì đoạn kết của "Twenty Five, Twenty One". Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Na Hee Do.