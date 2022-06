BTS tạm tan rã trong 5 năm

Theo giới chuyên gia, hoạt động solo là tất yếu cho BTS ở thời điểm lệnh nghĩa vụ quân sự không thể trì hoãn. Đây cũng là cơ hội để nhóm tìm lại âm nhạc và bản ngã của chính mình.

Những ngày gần đây, thông tin BTS tập trung cho các hoạt động cá nhân thay vì nhóm được giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế quan tâm. Tờ nhật báo lớn của Anh - The Times cũng có bài viết về sự kiện này với tiêu đề: “Vì sao nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới tạm dừng hoạt động?”.

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, BTS quyết định tập trung cho các hoạt động solo. Ảnh: Naver.

Tại đây, tác giả bài phân tích cũng là người từng phỏng vấn BTS năm 2018 - Richard Lloyd Parry - đã đề cập đến những khó khăn mà nhóm phải đối mặt khi hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Kpop.

Phóng viên The Times khu vực châu Á viết: "Họ trông chán nản, mệt mỏi hơn là đam mê, nhiệt huyết. Họ là những triệu phú USD chịu nhiều áp lực nhất mà tôi từng gặp".

Định hình lại chất riêng trong âm nhạc

Theo tiến sĩ ngành nghiên cứu và giảng dạy Hàn Quốc tại Đại học Nữ sinh Seoul, ĐH Hanyang nhận định các sản phẩm sau này của BTS nhạt nhẽo và nửa vời. Thay vì tạo ra sự khác biệt để chiếm lĩnh thị trường riêng, nhóm lại chạy theo xu hướng để chinh phục các BXH quốc tế. Phần lớn báo cáo về BTS chỉ tập trung vào các con số, không phải âm nhạc.

Ra mắt vào năm 2013, các thành viên BTS được tuyển chọn để tạo ra nhóm nhạc Hip Hop. Sân khấu debut đầu tiên của nhóm với single đầu tay 2 Cool 4 Skool mang đậm chất cá tính của thể loại âm nhạc ra đời vào thập niên 1970.

Dựa trên nền tảng Hip Hop, BTS đã mở rộng phạm vi với nhiều màu sắc khác nhau. Lời bài hát được các thành viên tự sáng tác, thể hiện khát vọng, hoài bão tuổi trẻ, đề cao chủ nghĩa cá nhân và truyền tải nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Định hướng này được chứng minh ngay từ những sản phẩm đầu tay như No More Dream, Run, Boy In Luv, Dope hay tới những bản hit sau này như Fire, Not Today... Nhưng thực tế cho thấy nhóm đang dần xa rời chất Hip Hop đặc trưng kể từ Butter và Permission To Dance - những bản hit đưa BTS vươn tầm quốc tế.

Âm nhạc của nhóm mang màu sắc Hip Hop đặc trưng, thể hiện cá tính độc đáo của từng người. Ảnh: Big Hit.

Dẫu sự thay đổi này hoàn toàn phù hợp bối cảnh và sự phát triển của thời đại, với những người đã theo dõi và yêu mến BTS từ ngày đầu, họ vẫn “thèm khát” thứ âm nhạc mang màu sắc đặc trưng trong quá khứ.

Bởi chính ca từ mộc mạc và cảm xúc chân thật, không hoa mỹ mới là gốc rễ đưa họ đến với BTS.

Trong buổi tiệc Festa Dinner, RM chia sẻ BTS quyết định tạm ngừng hoạt động cùng nhau để tập trung phát triển cá nhân. Với tư cách là trưởng nhóm, anh thú nhận bản thân đang bị mất phương hướng: “Tôi nhận ra nhóm chắc chắn đã thay đổi. Chúng tôi phải chấp nhận rằng mình đã thay đổi. Với tôi, BTS vẫn nằm trong tầm tay cho tới ON và Dynamite. Nhưng sau Butter và Permission To Dance, tôi không biết chúng tôi là nhóm nhạc như thế nào nữa”.

Trưởng nhóm BTS nói thêm: “Truyền đạt những thông điệp qua lời bài hát là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nhưng hiện tại, tôi không biết mình nên nói về điều gì”.

Do đó, RM cũng như các thành viên đều muốn dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân cũng như định hướng bản sắc âm nhạc của riêng họ. Theo The Times, BTS cần có không gian riêng để sáng tạo nghệ thuật cũng là giúp âm nhạc chữa lành tâm hồn của họ được tái sinh.

Tìm lại cảm hứng với âm nhạc

RM cho biết BTS đã làm việc chăm chỉ cùng nhau trong suốt 9 năm và họ cảm thấy kiệt sức.

Dù mỗi cá nhân tài năng và lượng fan đông đảo, họ vẫn đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. Chính sức mạnh tập thể đã đưa BTS lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng cũng chính sức mạnh này trở thành rào cản lớn cho các thành viên khi tách ra solo.

Để đạt được thành công hiện tại, nhóm phải hy sinh cuộc sống cá nhân vì lợi ích của tập thể. Ảnh: Twitter.

Theo The Times, hệ thống thần tượng đã lạm dụng BTS mà không cho họ thời gian phát triển. 7 thành viên từng đề cập họ không có thời gian để gặp gỡ gia đình, bạn bè, không được phép để hẹn hò, nghỉ ngơi.

Cuộc sống của họ không giống người bình thường. Anh cả của nhóm cũng lên tiếng thừa nhận trong bữa tiệc Festa Dinner: "Tôi cảm thấy mình đã trở thành một cỗ máy mặc dù bản thân có những sở thích và công việc riêng muốn thực hiện”.

BTS chính là cái tên đã đưa nền âm nhạc Kpop vươn tầm thế giới, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, chính trị, thương mại, du lịch… mang lại nguồn lợi kinh tế khổng lồ cho quốc gia. Thế nhưng, mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm của nhóm ngày càng nặng nề.

Nói về áp lực mà BTS phải chịu đựng, phóng viên người Anh cho rằng không còn đơn thuần là hoạt động vì đam mê của nhóm hay danh tiếng công ty, BTS hiện tại phải gánh vác trên vai trách nhiệm của cả quốc gia thậm chí của cả một thế hệ trẻ trên thế giới.

Trưởng nhóm RM bộc bạch: “Mình ra mắt với tư cách là ca sĩ. Mọi việc xảy đến và mình mang thêm trách nhiệm với xã hội. Rồi bằng một cách nào đó, mình đang mang trên vai trách nhiệm với cả thế giới. Chúng mình có lẽ chẳng xứng đáng với biết bao điều như thế. Chúng mình đâu có đặc biệt hay thông minh đến vậy. Nhưng chúng mình vẫn luôn kiên định hướng đến mục tiêu chung bằng tất cả nỗ lực”.

Nếu ví BTS là những người viết nên lịch sử thì ARMYs (fanclub của BTS) chính là nhân vật trung tâm trong cuốn sử vẻ vang mà họ tạo ra. Đối với 7 thành viên, người hâm mộ chính là yếu tố cốt lõi định hình nên tên tuổi của nhóm. Cũng chính vì điều này, họ cảm thấy có lỗi khi nói mệt mỏi, kiệt sức.

Đằng sau ánh hào quang của sân khấu là những áp lực đè nặng lên vai của những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Ảnh: Twitter.

Nhưng sau tất cả, việc hoạt động solo là điều tất yếu để các thành viên củng cố lại vai trò của từng người.

Jimin tâm sự: "Chúng tôi bắt đầu nghĩ tới việc mỗi người muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào để được người hâm mộ nhớ tới. Vì vậy, đây là giai đoạn khó khăn với chúng tôi. BTS đã bước vào giai đoạn mới, thời điểm mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra bản sắc của chính mình".

Jung Kook cho biết hoạt động solo đáng lẽ phải đến sớm hơn nhưng nhóm đã trì hoãn vì muốn tập trung đẩy mạnh tên tuổi BTS.

Và hơn hết, họ muốn dành thời gian cho bản thân để tìm lại niềm vui trong âm nhạc cũng là để tạo ra phiên bản tốt hơn của BTS trong tương lai. Chỉ khi đó, cả 7 thành viên mới có thể tiếp tục hoạt động cùng nhau lâu dài.

Duy trì sức nóng tên tuổi

Theo Yonhap News, Soichiro Matsutani - chuyên gia người Nhật Bản - cho rằng hoạt động solo của các thành viên được công bố chủ yếu liên quan đến vấn đề nghĩa vụ quân sự. Tuy chưa có quyết định chính thức, việc miễn nhập ngũ của nhóm dường như không mấy khả quan khi Cục Quản lý Nhân lực Quân đội cho rằng thành tích của họ chưa đủ để có được đặc ân này.

Sau thành công vang dội của BTS ở quốc tế, các nhà lập pháp đã đệ trình dự luật sửa đổi miễn nghĩa vụ quân sự cho các nhóm nhạc Kpop có tầm ảnh hưởng lớn đến vị thế quốc gia.

Trong đó, Bộ trưởng bộ Văn hóa là một trong số những người ủng hộ sự thay đổi này. Trong cuộc họp nội chính gần đây, chính trị gia Sung Il Jong cũng đã đệ trình dự luật miễn trừ cùng nhiều tư liệu ủng hộ BTS được thông qua.

Thành tựu của BTS chưa đủ lớn để nhóm được miễn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, không phải tất cả quan chức chính phủ đều đồng tình với việc thay đổi này. Điển hình là Kim Yong Moo - đại diện Cục Quản lý Nhân lực Quân đội đã phản đối lập luận trên bằng cách chỉ ra rằng những giải thưởng của BTS không thể được sử dụng như cái cớ để được miễn trừ.

Bởi giải được trao không dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể mà phần lớn do người hâm mộ bình chọn hoặc trong một số trường hợp là doanh số bán album.

Vì vậy với ông, thành tựu của BTS hoàn toàn khác biệt với những tiêu chí được xét duyệt và sử dụng để miễn nghĩa vụ quân sự hiện nay. Với quyền lực lớn mạnh của ông Kim, BTS có nhiều khả năng không được miễn nghĩa vụ. Các đại diện từ Cục Quản lý Nhân lực Quân sự có ảnh hưởng đáng kể đến việc xét duyệt vấn đề này. Và ngay cả khi dự luật được thông qua và trở thành luật, nếu quân đội không đồng ý, có thể dẫn đến hậu quả theo những cách khác.

Trong trường hợp dự luật sửa đổi không được thông qua, chắc chắn các thành viên BTS lần lượt lên đường nhập ngũ. Thời gian tạm ngừng hoạt động của nhóm có thể dao động từ 1 đến 5 năm, tùy thuộc vào tình trạng và nguyện vọng của từng người.

Theo Yonhap News, việc quyết định để các thành viên tập trung hoạt động solo là hợp lý. Đây chính là cách duy nhất khiến nhóm có thể duy trì sức nóng tên tuổi cho đến thời điểm tái hợp với đội hình đầy đủ.

Tuy nhiên, việc tạm dừng hoạt động nhóm chính là cách để BTS trở lại mạnh mẽ hơn ở tương lai. Ảnh: Twitter.

Hơn nữa, BTS đều có đủ nguồn lực cũng như lượng fan đông đảo để phát triển danh tiếng cá nhân. Bởi vậy, họ có thể tự định hình và xây dựng hình ảnh theo cá tính của mỗi người. Điều này cũng giúp người hâm mộ có cái nhìn chính xác hơn về tính cách họ khi không hoạt động cùng nhóm.

Tờ The Times nhận định rằng thời điểm các thành viên trở lại cùng nhau sau khi tất cả đã khẳng định được chất riêng của từng người, họ sẽ trở thành một tập thể còn lớn mạnh và thành công hơn trước.