BTS sẽ trở thành nhóm nhạc số một châu Á?

Với doanh thu và lượt nghe lớn từ MAP OF THE SOUL: 7 và BE, BTS dễ dàng giành vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu. Gà nhà Big Hit là nghệ sĩ châu Á đầu tiên hát tiếng Anh có thành tích lớn này. Theo Mydaily, đây là ví dụ cho việc BTS đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành nghệ sĩ toàn cầu.