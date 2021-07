BTS lần đầu diễn live 'Permission to Dance'

"Permission to Dance" là sản phẩm âm nhạc mới nhất của BTS. Ca khúc hiện nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả xứ kim chi.

The Chosun Ilbo đưa tin ngày 9/7, BTS lần đầu trình diễn live ca khúc mới nhất mang tên Permission to Dance tại chương trình A Butterful Getaway with BTS. 7 chàng trai xuất hiện trên sân khấu lớn được dàn dựng ngoài trời, với tạo hình điển trai, lịch lãm.

Không chỉ có giai điệu sôi động, gây nghiện, màn trình diễn của BTS còn thu hút khán giả nhờ vũ đạo độc, lạ. Dàn vũ công hùng hậu có mặt hỗ trợ khiến sân khấu trở nên hoành tráng hơn, đẩy sự phấn khích của người xem lên cao trào.

BTS lần đầu trình diễn live Permission to Dance.

Ngoài Permission to Dance, BTS còn thể hiện hai ca khúc nổi tiếng của nhóm là Butter và Spring Day.

Permission to Dance là sản phẩm âm nhạc mới nhất của BTS nằm trong đĩa đơn Butter, trình làng vào ngày 9/7.

Permission to Dance có sự tham gia sáng tác của Ed Sheeran. Đây là ca khúc thứ hai Ed Sheeran viết lời cho BTS. Trước đó, chủ nhân bản hit Shape of you từng chấp bút cho ca khúc Make it right của nhóm, được phát hành trong album Map of the soul: Persona vào năm 2019.

Permission to Dance mang màu sắc tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhiều bình luận khen ngợi ca khúc bắt tai, dễ nghe dễ thuộc. MV truyền tải thông điệp về tương lai tươi sáng sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc. Khi đó, con người có thể cởi bỏ lớp khẩu trang, nhảy múa hát ca và kết nối với nhau.

Permission to Dance nhận nhiều phản ứng tích cực từ khán giả nhờ giai điệu bắt tai và thông điệp tích cực, ý nghĩa.

Ca khúc được kỳ vọng tiếp nối các sản phẩm âm nhạc trước đó tạo nên nhiều kỷ lục mới cho BTS.