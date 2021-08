BTS làm nên lịch sử

Ca khúc "Butter" của BTS đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 7 tuần liên tiếp. Đây là thành tích chưa từng có với một nghệ sĩ Hàn Quốc.

BTS làm nên lịch sử với ca khúc mùa hè Butter. Butter trở thành quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2021. Sau khi phát hành vào 21/5, Butter đã thống trị bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tiếp trước khi nhường vị trí cho bài hát khác của BTS là Permission to Dance.

Tờ The Korea Times nhận định BTS đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp với thành tích trên.

"Thành công trên bảng xếp hạng gần đây của BTS rất có ý nghĩa. Đây là chiến thắng thuộc về một nhóm nhạc không phải người da trắng, càng không phải người Mỹ. Người hâm mộ toàn cầu của nhóm đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ngành công nghiệp giải trí Mỹ nơi người da trắng thống trị", Stephanie Choi, trợ lý giáo sư tại khoa Nghiên cứu Đông Á, Đại học Nghệ thuật và Khoa học New York, cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây của The Korea Times.

Thành tích 5 thập kỷ mới có một lần

Nhà báo âm nhạc Maria Sherman có trụ sở tại Brooklyn, tác giả cuốn sách Larger Than Life: A History of Boy Bands From NKOTB To BTS năm 2020 chỉ ra sự thống trị liên tục của BTS là minh chứng cho quyền lực của nhóm.

Theo Maria Sherman, nhiều người coi bảng xếp hạng Billboard là thước đo quan trọng và uy tín nhất để chứng tỏ thành tích cũng như sự thành công của một nghệ sĩ hoặc bài hát ở Mỹ.

"Thành tích mới nhất của BTS đang chứng minh họ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hành tinh. Trên thực tế, Butter là bản hit thứ 4 liên tiếp của nhóm giành vị trí quán quân sau Dynamite (2020), Savage Love (2020) và Life Goes On (2020). Không nghệ sĩ nào khác làm được điều đó nhanh chóng như vậy sau Jackson 5 vào năm 1970”, Maria Sherman nhận định.

BTS liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Theo Maria Sherman, điều quan trọng là thành công của BTS đã thay đổi cách người hâm mộ nhạc pop nghĩ về bảng xếp hạng. Họ từng nghĩ những nghệ sĩ không nói tiếng Anh không bao giờ có thể đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Nhưng giờ đây, BTS đang chứng minh điều ngược lại.

Tuy nhiên, một số khán giả tại Mỹ lên tiếng chỉ trích nhóm nhạc 7 thành viên và cộng đồng ARMY (tên gọi fan của BTS) toàn cầu. Họ cho rằng việc BTS đứng đầu Billboard nhờ lượng fan đông đảo đã làm bảng xếp hạng mất đi tính công bằng. Theo những đối tượng chỉ trích, chính người hâm mộ mua lượng lớn ca khúc của BTS chứ không phải khán giả đại chúng yêu thích bài hát này.

Khi được hỏi về vấn đề này, hầu hết chuyên gia có trụ sở tại Mỹ cho biết họ tin những người hâm mộ của BTS vẫn đang chơi công bằng.

"Miễn là họ không gian lận, ví dụ tăng tổng số phát trực tuyến, tổng doanh thu một cách giả tạo bằng cách sử dụng robot hoặc mua hàng giả. Việc mua tất cả bản thu hoặc mua một bài hát trên nền tảng khác nhau là hoàn toàn công bằng", nhà phê bình nhạc pop Chris Molanphy nói với The Korea Times.

Theo Stephanie Choi, việc người hâm mộ ủng hộ BTS sau đó đưa nhóm lên hạng quán quân của bảng xếp hạng chứng tỏ họ là "những người tiêu dùng thông thái". Stephanie Choi nhấn mạnh người hâm mộ là những người biết lắng nghe một cách thông minh, trong khi những người đang chỉ trích BTS luôn thụ động và không biết gì về những thứ họ muốn, họ thích và họ nghe.

Thành tích của BTS đang được thổi phồng?

Tuy nhiên, trong bài viết của The Korea Times, Chris Molanphy cũng lưu ý việc người hâm mộ mua số lượng lớn các bản ghi âm của BTS đang thổi phồng độ nổi tiếng của nhóm nhạc này.

Chuyên gia giải thích: "Một người hâm mộ mua Butter 6 lần trong 6 tuần không đồng nghĩa BTS có thêm 5 người hâm mộ ở Mỹ trong thời gian đó. Hiện tại, lượng fan của BTS ở Mỹ chắc chắn tăng so với một năm trước, nhưng các bảng xếp hạng chỉ đo lường hoạt động mỗi tuần một lần. Việc một khán giả mua đi mua lại ca khúc không khiến cộng đồng fan của BTS lớn hơn mà chỉ giúp Butter đứng đầu Hot 100 lâu hơn".

Nhiều người cho rằng thành tích của BTS đến từ lượng fan đông đảo chứ không phải khán giả đại chúng.

Về lý do thành công của BTS, Chris Molanphy chỉ ra việc nhóm phát hành nhiều phiên bản khác nhau cho cùng một ca khúc là yếu tố quan trọng.

"Columbia Records, hãng thu âm của BTS tại Mỹ, đã khuyến khích người hâm mộ mua nhiều bản thu. Tuần thứ 2 sau khi ca khúc ra mắt, họ tung ra bản phối mới là Hot, tiếp đến là Cooler và Sweeter trong tuần thứ 3. Tất cả đều được giảm giá xuống còn 69 xu trên iTunes và các nhà bán lẻ khác, trong khi giá thông thường cho một bản tải xuống là 1,29 USD , gần gấp đôi", Maria Sherman nói.

Maria Sherman chỉ ra BTS có lượng người hâm mộ nhiệt thành, sẵn sàng trả tiền cho âm nhạc của họ trên mọi phương tiện. Vì vậy, việc liên tục đứng đầu bảng xếp hạng là bằng chứng cho thấy BTS đang ở vị trí độc nhất trong lòng người hâm mộ. Hơn hết, những khán giả yêu mến BTS biết phải làm gì và tận dụng khả năng đó một cách đáng kinh ngạc để duy trì vị trí số 1 của BTS.

Tuy nhiên, việc BTS xuất hiện trên sóng radio của Mỹ vẫn là thách thức lớn cần giải quyết. Sự hiện diện trên đài phát thanh của Butter đã tăng so với bài hát tiếng Anh đầu tiên của BTS là Dynamite nhưng nhiều người tin các ngôi sao Kpop chưa đủ phủ sóng.

Đài phát thanh là một trong những phương tiện quan trọng làm nên thành tích của một ca khúc trên Billboard. Dynamite từng đứng vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 nhưng chỉ đạt vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Radio Songs.