BTS, Lady Gaga, Beckham tham gia tập phim 'Friends: The Reunion'

Lần đầu tiên kể từ khi tập cuối phát sóng cách đây 17 năm, khán giả được chứng kiến màn tái ngộ đặc biệt của “Friends” - một trong những tượng đài dòng phim sitcom - trên FPT Play.

Màn tái hợp của 6 người bạn thân thiết Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler, Joey cùng với David Crane và Marta Kauffman đã tạo ra bộ một phim huyền thoại với thế hệ 8X. Tập đặc biệt này ghi hình ở Stage 24 của Warner Bros, nơi được xem là ngôi nhà thân thương đã gắn bó với nhóm bạn trong 10 mùa phim liên tục, phát sóng từ năm 1994 tới 2004.

Friends là một trong những bộ phim sitcom gắn liền với thế hệ 8X.

Tập phim The one where they get back together (tạm dịch: Khi cả nhóm chúng mình lại được sum họp) sẽ có những cảnh phim chưa từng chiếu trước đây, theo lời Lisa Kudrow - nữ diễn viên đóng vai Phoebe Buffay - trong clip phỏng vấn mới nhất. Cả nhóm sẽ cùng diễn lại những cảnh trong các tập phim đình đám như The one with the jellyfish, The one with the embryos...

Bên cạnh đó, 6 người bạn sẽ thăm lại phim trường xưa là 2 căn hộ nhà Monica và Joey, đài phun nước quen thuộc ở đoạn intro mỗi tập phim và cả Central Perk - quán cà phê nhóm bạn hay tới chuyện trò. Để ôn lại kỷ niệm 10 năm quay phim, Lisa Kudrow sẽ trình diễn live bài hát Smelly cat (Mèo hôi) - ca khúc được ngân nga suốt 10 mùa phim cùng tiếng đàn của Phoebe và những người bạn.

6 diễn viên chính của Friends phiên bản gốc có dịp tái ngộ sau nhiều năm.

Friends: The Reunion phiên bản đặc biệt được triển khai thực hiện đầu năm nay, cũng tại phim trường Stage 24 của Warner Bros Studio gần thành phố Los Angeles (Mỹ) - nơi đã gắn bó với sitcom phiên bản gốc. Phim kể về 6 thanh niên ở độ tuổi đôi mươi sống tại New York, do Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc và Matthew Perry thủ vai.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí People, Jennifer Aniston - người thủ vai Rachel Green - chia sẻ: “Làm sao mà 6 người chúng tôi có thể cùng đứng trên phim trường sau ngần ấy năm mà không khóc lóc hay vỡ òa nhỉ?”.

Nói về bí mật đằng sau thành công vượt thời gian của bộ phim, Matthew Perry - người đóng vai Chandler Bing - giải thích: “Đó không phải là bộ phim hài hước chạy theo mảng miếng thịnh hành vào thời điểm ra mắt, mà là câu chuyện về các nhân vật trong phim”.

Friends: The Reunion được phát sóng trên FPT Play.

Bên cạnh 6 gương mặt quen thuộc, Friends: The Reunion còn có sự tham gia của hơn 15 khách mời là những người nổi tiếng. Ngoài những tên tuổi từng tham gia Friends phiên bản gốc là Tom Selleck (vai Richard), Maggie Wheeler (vai Janice) và Reese Witherspoon (vai Rachel), tập phim mới còn có sự góp mặt của ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham, tài tử Kit Harington trong Game of Thrones, 2 danh ca Justin Bieber và Lady Gaga, 2 biểu tượng thời trang Cindy Crawford và Cara Delevingne cùng Malala Yousafzai - người trẻ tuổi nhất từng đoạt giải Nobel hòa bình, nhóm nhạc BTS...

Các nhà điều hành sản xuất Friends phiên bản gốc là Kevin Bright, Marta Kauffman và David Crane cũng trở lại trong cuộc hội ngộ đặc biệt này.

Tập đặc biệt Friends: The Reunion sẽ được chiếu trên FPT Play, chuyên mục HBO GO lúc 19h ngày 27/5.