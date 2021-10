BTS là nhóm nhạc nam quyền lực thế giới

Thành tích ấn tượng của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu giúp họ được đánh giá là nhóm nhạc nam quyền lực thế giới.

Ngày 5/10, ca khúc My Universe kết hợp cùng Coldplay của nhóm nhạc nam BTS đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu lần thứ 6 nhóm nhạc nam giành vị trí thứ nhất tại bảng xếp hạng này. Đây cũng là lần thứ hai Coldplay đạt vị trí số một trên Billboard Hot 100 sau ca khúc nổi tiếng Viva La Vida phát hành năm 2008.

Ca khúc My Universe kết hợp cùng Coldplay của BTS ghi nhận thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: Naver.

Korea Herald cho hay BTS được đánh giá là nhóm nhạc nam thành công nhất thế giới. Năm 2020, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nhóm tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng với hai ca khúc Butter và Permission To Dance phát hành sau đó.

Đặc biệt, sau ca khúc The Box phát hành năm 2020 của Roddy Richh, Butter trở thành đĩa đơn tiếp theo duy trì vị trí số một trong ít nhất 10 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Cho tới hiện tại, lịch sử Billboard mới chỉ ghi nhận 40 ca khúc đạt được thành tích này.

Trước bề dày thành tích ấn tượng của nhóm, hầu hết khán giả công nhận rằng BTS là thần tượng Hàn Quốc thành công nhất từ trước đến nay.

Sự phát triển của nhóm nhạc nam trong Kpop

Trong suy nghĩ của công chúng, cụm từ "nhóm nhạc nam" ý chỉ tập hợp các ca sĩ nam - thông thường ở độ tuổi thanh thiếu niên - chuyên hát những bản nhạc pop nói về tình yêu. Thực tế, cách miêu tả này không hoàn toàn chính xác. Có nhiều nhóm nhạc nam được công chúng biết tới thông qua những động tác nhảy được biên đạo, dàn dựng kỹ lưỡng.

Một số cái tên nổi bật có thể đề cập tới trong thời kỳ đầu hình thành nên văn hóa nhóm nhạc nam là New Edition và New Kids on The Block. Tuy nhiên, nửa đầu của thập niên 1990 gần như được thống trị bởi Boyz Il Men. Nhóm nhạc nổi tiếng này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tổng cộng 50 lần.

Tới đầu những năm 2000, công chúng chứng kiến độ nổi tiếng bùng nổ của hai nhóm nhạc có nhiều nét đặc trưng giống nhau - tập hợp các nam ca sĩ trẻ với ngoại hình cuốn hút, có kỹ thuật vũ đạo điêu luyện - Backstreet Boys và NSYNC.

Backstreet Boys trở thành nhóm nhạc nam có doanh thu album cao nhất mọi thời đại, với 100 triệu bản được bán ra, trong khi NSYNC ghi nhận 12 ca khúc lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Cũng vào khoảng thời gian này, văn hóa thần tượng trong âm nhạc Hàn Quốc - thứ sau này được gọi là Kpop - bắt đầu hình thành.

Sự xuất hiện của văn hóa thần tượng đem tới nhiều thay đổi cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Kpop đem tới sự đổi mới cho dòng nhạc pop tại Hàn Quốc khi các công ty giải trí tập trung đào tạo hàng loạt thực tập sinh thần tượng. Họ thường ra mắt dưới hình thức thành viên nhóm nhạc nam hoặc nhóm nhạc nữ. Tại thời điểm ấy, độ nổi tiếng của họ chủ yếu nằm trong khu vực châu Á.

Dần dần, nhiều công ty giải trí cố gắng lan tỏa độ phổ biến của Kpop tới thị trường quốc tế, nhưng họ chưa thực sự thành công lấn sân sang nền âm nhạc đại chúng tại Mỹ.

Năm 2009, với ca khúc Nobody, Wonder Girls trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tuy nhiên, họ nhanh chóng biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ sau một tuần xếp ở vị trí thứ 76.

Năm 2012, PSY phát hành ca khúc Gangnam Style, đánh dấu bước tiến mới của nền âm nhạc Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Cơn sốt toàn cầu mang tên "điệu nhảy ngựa" giúp PSY trở thành nghệ sĩ người Hàn Quốc đầu tiên lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Anh nắm giữ vị trí thứ hai trong 7 tuần và có mặt tại bảng xếp hạng trong tổng cộng 31 tuần.

Dù vậy, từ sau năm 2013, PSY không thể quay trở lại top 10 của bảng xếp hạng, mặc cho thành công bùng nổ của Gangnam Style. Trong vòng 5 năm, không có nghệ sĩ Hàn Quốc nào đạt được thành tích tương tự, cho tới khi BTS phát hành ca khúc Fake Love vào năm 2018.

Nối tiếp thành công của các nhóm nhạc nam đi trước

Sau Fake Love, BTS trở thành cái tên thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard với 5 bản hit giành vị trí số một, 7 ca khúc thành công lọt vào top 10 và 15 bài hát có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 chỉ trong 3 năm.

BTS trở thành một trong những thần tượng Kpop đầu tiên gặt hái thành công tại thị trường âm nhạc Mỹ. Ảnh: Billboard.

Năm 2020, BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Social 50 trong 200 tuần, vượt qua nhiều người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, điển hình như Justin Bieber.

Với các thành tích nổi bật như giành 9 giải thưởng tại lễ trao giải Billboard Music Award, nhận đề cử cho giải Grammy và lễ trao giải BRIT Award, có cơ hội phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, BTS thường được gọi là "nhóm nhạc nam mạnh nhất thế giới".

Tuy nhiên, thành tích của các nhóm nhạc nam đi trước, điển hình như Jackson 5, khiến nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh cách gọi này.

Xuyên suốt thời gian hoạt động, Jackson 5 gặt hái thành công vang dội, trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật của thập niên 1970.

Năm 1972, Jackson 5 được quốc hội Mỹ trao tặng bằng khen đặc biệt dành cho những nhân vật, hình mẫu có ảnh hưởng tích cực tới công chúng. Tới năm 1997, họ được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Grammy - nơi tôn vinh những tác phẩm âm nhạc mang tính lịch sử.

Jackson 5 đồng thời là nhóm nhạc đầu tiên có 4 ca khúc liên tiếp ra mắt tại vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Các ca khúc I Want You Back và I Will Be There của nhóm vẫn được khán giả yêu thích trong suốt nửa thế kỷ kể từ khi phát hành. Thành tích của Jackson 5 là điều mà hiếm có nghệ sĩ nào thực hiện được.

The Korea Times cho rằng có thể còn quá sớm để so sánh BTS với những huyền thoại như vậy, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, họ nằm trong số những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới, là nghệ sĩ được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội và là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới, cả về thứ hạng trên bảng xếp hạng âm nhạc và số lượng giải thưởng đạt được.

"Dù các nhóm nhạc nam trong quá khứ đã có những bước tiến dài, tuy nhiên, có lẽ không quá khó để khẳng định rằng các chàng trai trẻ người Hàn Quốc này đang nối tiếp bước chân của họ", The Korea Times nhận định.