BTS đi phát tờ rơi, bị hắt hủi trước khi nổi tiếng

Trước khi trở thành nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới, BTS phải vật lộn để có chỗ đứng trong giới giải trí khắc nghiệt Hàn Quốc.

Theo SCMP, BTS hiện được coi là nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn cầu với nhiều thành công đi vào lịch sử. Tuy nhiên, trước khi đạt được đỉnh cao như hiện tại, BTS cũng từng là những nhóm nhạc vô danh. Khi mới ra mắt, BTS và công ty chủ quản Big Hit Entertainment, chỉ là những "tay chơi nhỏ" trong giới Kpop. Vì thế, họ đã trải qua quãng thời gian vật lộn không hề đơn giản để có chỗ đứng trong giới giải trí vốn khắc nghiệt ở Hàn Quốc.

Cùng với sự chăm chỉ, BTS nhận được tình cảm và sự hỗ trợ không nhỏ từ Army (câu lạc bộ những người hâm mộ chính thức của BTS). Trong lần xuất hiện mới nhất trên chương trình You Quiz on the Block, MC Yoo Jae Suk miêu tả sự nổi tiếng của BTS kỳ diệu như trong phim.

BTS từng trải qua không ít khó khăn trước khi nổi tiếng. Ảnh: SCMP.

Cả nhóm cùng ở ký túc xá

Trong nhiều bài phỏng vấn, thành viên BTS cho hay họ có nhiều kỷ niệm khi ở ký túc xá. Thời điểm còn là thực tập sinh, cả bảy thành viên ở chung một phòng và sử dụng chung phòng tắm. Trong You Quiz on the Block, Jung Kook nói rằng là em út của nhóm, anh thường đợi mọi người ngủ say rồi mới đi tắm.

Hiện tại, hầu hết sự kiện có mặt BTS đều được bán cháy vé trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời điểm mới ra mắt, nhóm nhạc bảy thành viên từng trải qua quãng thời gian khó khăn, lo lắng không có khán giả. Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế American Hustle Life, BTS kể rằng họ từng đi phát tờ rơi dọc Đại lộ Hollywood (Los Angeles) để mời người qua đường đến xem buổi hoà nhạc miễn phí của họ.

Thời điểm còn là thực tập sinh, 7 thành viên BTS ở chung một phòng và sử dụng chung phòng tắm. Ảnh: Chụp màn hình.

Bị ngược đãi khi tham gia chương trình

Trước khi ra mắt, Run BTS từng gặp không ít khó khăn so với những chương trình khác của Hàn Quốc.

Khi tham gia Weekly Idol, Suga - người từng có ý định rời Big Hit Entertainment khi còn là thực tập sinh - đã hát bài hát của riêng mình. Tuy nhiên, thay vì được đón nhận, MC của chương trình đã yêu cầu Suga dừng lại.

Thời điểm Jung Kook xuất hiện trên Flower Crew, nam ca sĩ đã tặng bánh mì kẹp thịt và nước ngọt cho những người dẫn chương trình. Thay vì nhận đồ ăn, những người này nói rằng món quà của Jung Kook như đồ thừa và yêu cầu nam ca sĩ bỏ đi. Lúc này, nhiều khán giả cho rằng Jung Kook như cố kìm để không khóc và cảm thấy tủi thân, bất lực.

BTS từng bị hắt hủi khi tham gia nhiều chương trình truyền hình. Ảnh: Stardailynews.

Không chỉ vậy, năm 2016, BTS được mời tham gia Busan One Asia Festival - sự kiện văn hóa thường niên mang tính bước ngoặt ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở phút chót, nhóm nhạc bị loại khỏi danh sách phát sóng. Điều này không được thông báo rõ ràng, chỉ nói qua Vlive của sự kiện với nội dung: "BTS sẽ không xuất hiện trong chương trình".

Vẫn có mặt tại sự kiện nhưng màn biểu diễn của BTS bị cắt khỏi chương trình phát sóng trực tiếp trên TV. Loạt video hôm đó chỉ được ghi lại bởi người hâm mộ.