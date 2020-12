BTS dẫn đầu top xu hướng toàn cầu sau màn biểu diễn tại MMA 2020

Ngoài các giải thưởng, màn trình diễn của dàn khách mời, trong đó có BTS, được đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu mong đợi. Trên sân khấu, nhóm nhạc nhà Big Hit mang đến bốn bản hit làm nên thành công vang dội của nhóm trong năm qua gồm Black Swan, ON, Life Goes on và Dynamite.