"Butter" là ca khúc viết bằng tiếng Anh thứ hai của BTS. Nhóm đang có tham vọng chinh phục thị trường Âu Mỹ sau loạt thành tích ấn tượng của "Dynamite".

Loại hình: Music Video

Thể loại: EDM, Dance-pop, Retro-disco

Sáng tác: Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, RM, Alex Bolowitz, Sebastian Garcia

Đánh giá: 7/10

Sau Dynamite với những thành tích quốc tế, đặc biệt là được đề cử Grammy hạng mục Trình diễn song ca/ Nhóm nhạc pop xuất sắc, BTS cho ra mắt Butter. Đây là ca khúc thứ hai viết hoàn toàn bằng tiếng Anh của BTS. Hơn bao giờ hết, gà nhà HYBE (trước đây là Big Hit) đang chứng tỏ tham vọng chinh phục thị trường quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety, RM cho biết Butter ra mắt trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Họ muốn gửi đến người hâm mộ ca khúc “vui tươi, hòa vào mùa hè”, tiếp nối thành công của Dynamite.

Từ ngày ra mắt, Butter liên tục lập nhiều thành tích. Trong một ứng dụng nhạc số, ca khúc phá kỷ lục “lần ra mắt ấn tượng nhất” của I Don't Care (Ed Sheeran và Justin Bieber).

Ngoài ra, lần trở lại của BTS giúp nhóm lập kỷ lục là ban nhạc sở hữu MV có lượt xem lúc công chiếu nhiều nhất. Với 3,9 triệu lượt, BTS tự phá kỷ lục 3 triệu lượt xem của Dynamite trước đó.

Với việc phát hành hai ca khúc tấn công thị trường quốc tế trong vòng chưa đầy một năm, BTS có quá tham lam? Và liệu Butter có thực sự đáng nghe và ấn tượng như những thành tích của nhóm?

Hay nhưng không quá đột phá

Dù được giới thiệu thuộc thể loại EDM, dance-pop, Butter của BTS mang hơi hướm nhạc retro-disco. Phong cách vui tươi, sôi động làm người nghe liên tưởng đến những bản hit đầy thành công của Bruno Mars. Sự sắp xếp âm điệu, lớp lang của các verse nhạc lại mang đặc trưng của đôi nghệ sĩ Jimmy Jam và Terry Lewis.

Giống với tuyên bố của BTS trên Rolling Stone, ca khúc mở đầu với âm điệu vui tươi, giai điệu mang hơi hướm disco thập niên trước. Đây là bước đi khá thành công của BTS, khi nhóm không đơn thuần chọn phong cách dance-pop thường thấy của Kpop, mà chạy theo trào lưu của nhạc pop thế giới.

Một trong những bước đi khôn ngoan của BTS là nhắc đến nhiều thần tượng âm nhạc trên thế giới. Ngoài việc chạy theo xu hướng retro-disco của Bruno Mars, lời bài hát nhắc đến nhiều thần tượng âm nhạc, trong đó có Smooth Criminal, Rock With You của Michael Jackson và U Got It Bad của Usher.

Điều đáng nói, BTS không trực tiếp nhắc đến các ngôi sao quốc tế. Việc lồng tên bài hát, ca sĩ thông qua những câu từ hoàn chỉnh, có nghĩa là cách hay để chứng tỏ nhóm nhạc hiểu biết văn hóa pop thế giới - cách hay để hút fan của các ca sĩ quốc tế.

Trong verse đầu tiên, Jung Kook và V chọn cách gieo vần trực tiếp ngay từ câu đầu của ca khúc. Những cụm từ butter, undercover, stunner, mother hay summer… được gieo ở cuối mỗi câu hát. Nhịp nhanh, dồn dập, những từ ngữ không quá phức tạp giúp bài hát dễ nghe, dễ hiểu.

Butter đánh dấu tham vọng chinh phục thị trường quốc tế của BTS.

Khác với bản Dynamite trước đó với toàn những câu phức, Butter chọn cách ngắt câu, gieo vần đậm phong cách disco. Đoạn chuyển từ verse 1 sang điệp khúc được ngắt bởi đoạn mào ngắn, dễ nghe, khá dễ đoán và không quá đột phá.

Phần rap của Suga và RM đậm phong cách BTS. Hai giọng rap không nhanh, chậm rãi nhưng chắc nhịp. Thay vì đua tốc độ, cả Suga và RM đều đọc theo giai điệu, chú trọng vào cách gieo vần ở cuối câu theo cách dồn dập và chắc nịch. Từ nice guy, right mind cho đến right vibe… đều thực hiện nhịp nhàng.

Phần rap của RM đi theo hướng “đánh lừa” người nghe. Từ những lần gieo vần chậm rãi ở cuối câu như lay low, bass low, say so sau đó mượn câu mệnh lệnh Let’s go để trở lại phần sôi động của điệp khúc. Đây được xem là thành công nhất trong toàn bộ ca khúc mới của BTS.

Tuy nhiên, ca khúc hay không đồng nghĩa với đột phá - điều cần thiết nhất trong lúc này của BTS. Bởi, để chinh phục thị trường quốc tế, điều quan trọng của nhóm là thay đổi nhiều hơn so với Dynamite - ca khúc cũng vốn mang âm hưởng disco.

Đối với ARMY, đây có thể là bước đột phá mới của BTS. Nhưng để chinh phục thị trường quốc tế, câu hỏi đặt ra là BTS nên làm gì để vượt qua cái bóng lớn của Bruno Mars và hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của làng nhạc Âu Mỹ.

Và khi đặt lên bàn cân với Don’t Start Now của Dua Lipa - ca khúc có cùng thể loại phát hành từ năm 2019 - Butter chưa chắc đột phá hơn.

Sự đầu tư có tính toán của BTS

So với việc không quá mới mẻ trong ca từ bài hát, hình ảnh trong MV lại là điểm cộng của BTS.

Đơn giản, không màu mè, rối mắt là những thứ mới mẻ ở BTS. Ở phần đầu MV, nhóm không chú trọng khoe vũ điệu dồn dập mà đưa đến hình ảnh dễ tiếp nhận - phong cách thường thấy trong MV của các ca sĩ thế hệ mới.

Những góc quay trung - cận đều được đơn giản hóa đến mức tối đa. Đây là hướng đi khôn ngoan, có tính toán của gà nhà HYBE. Đơn giản hóa là bước đầu tiên chinh phục thị trường Âu - Mỹ.

Tuy nhiên, BTS không bỏ qua “bản sắc” Kpop. Bắt đầu từ đoạn điệp khúc, hình ảnh một nhóm nhạc đa dạng, đậm phong cách Kpop được thể hiện rõ ràng. Mái tóc nhuộm tím của Jung Kook, đầy màu sắc của Jimin, hình ảnh bóng bẩy của V hay phong cách lịch lãm của Jin… đưa ARMY về với cội nguồn vốn có của BTS.

Butter đáng xem, đáng nghe nhưng không quá đột phá.

Vũ đạo lần nữa trở thành điểm cộng của nhóm. Những bước kéo chân, động tác tay là sự kết hợp giữa vũ đạo hiện đại cùng phong cách disco truyền thống, thường bắt gặp ở các vũ hội, hộp đêm thập niên 1970-1980.

Giai điệu với tiết tấu quen thuộc “1-2, 3-4-5” cũng là hướng đi khôn ngoan của BTS. Có thể nói, sau khi phát hành, Butter sẽ liên tục xuất hiện tại nhiều không gian khác nhau, thậm chí là những bản cover trên mạng.

Sau khi làm thỏa mãn thị hiếu của công chúng quốc tế, 7 chàng trai của BTS trở lại cuộc chơi đầy màu sắc bằng những bộ trang phục mang hơi hướm color-block. Ở phần rap của Suga, nhóm tái hiện phong cách hip hop đường phố bằng những động tác huýt sáo, vẫy tay đặc trưng giới underground.

Mãi đến gần cuối MV, hình ảnh một BTS unisex mới xuất hiện. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thấy sự hiện diện đủ đầy, đa phong cách của BTS.

Tuy tái hiện nhiều phong cách, Butter của BTS không mang lại cảm giác nồi lẩu thập cẩm. Bởi, ở từng verse nhạc, đoạn điệp khúc, bảy chàng trai đều áp dụng từng phong cách theo cách vừa vặn, không làm người xem choáng ngợp. Trình tự phong cách đi từ Âu sang Á, từ đơn giản, lịch lãm đến phức tạp, đa dạng đậm chất BTS.

Tựu trung lại, Butter là MV đáng xem của BTS. Nỗ lực để vươn đến mục tiêu toàn cầu hóa, trở thành nhóm nhạc của các chàng trai đáng được ghi nhận. Với Army, đây sẽ là bước tiến mới của BTS, nhưng trên thực tế, BTS cần phải đột phá hơn để đủ sức cạnh tranh với làng nhạc quốc tế, sự vươn lên mạnh mẽ của gen Z đang chinh phục âm nhạc toàn cầu.