BTS, BlackPink và Son Heung Min quyền lực nhất Hàn Quốc

Lee Seung Gi: Nam ca sĩ sinh năm 1987, ra mắt nền giải trí Hàn Quốc vào năm 2004 khi phát hành The Dream Of A Moth. Sau đó, anh còn phát hành thêm nhiều ca khúc và nhận được sự yêu mến của khán giả như Because You’re My Woman, Will You Marry Me, Return… Ngoài ra, Lee Seung Gi còn là diễn viên tài năng với hàng loạt vai diễn trong các tác phẩm My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (Bạn gái tôi là hồ ly tinh), A Korean Odessey (Hoa Du Ký). Nam diễn viên trở thành tâm điểm khi công khai hẹn hò với Lee Da In vào năm 2021.