BTS, BlackPink có ca khúc tệ nhất 2020

Trong danh sách 5 bài hát tệ nhất năm 2020 của New York Post, "Dis-ease" do BTS thể hiện đứng hạng 2. Ca khúc của BlackPink cũng lọt vào danh sách này.

Ngày 23/12, New York Post công bố 5 bài hát tệ nhất năm 2020. Danh sách gây bất ngờ cho cộng đồng fan Kpop khi xuất hiện BTS và BlackPink.

Bài hát của BTS được chọn là Dis-ease, nằm trong album phòng thu gần đây nhất của nhóm. Dis-ease mang giai điệu lạc quan, nhằm xua đi những suy nghĩ tiêu cực giữa thời điểm dịch bệnh. Bài hát gửi đi thông điệp về sức mạnh và sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau như kèn đồng, trống, kèn dây, guitar…

Bài hát của BTS đứng hạng 2 trong top 5 ca khúc tệ nhất năm 2020.

Sở dĩ ca khúc là một trong những bài hát dở nhất của năm vì lối chơi chữ sến súa. Theo New York Post, đó là một "bất đồng" trong bài hát của nhóm nhạc 7 thành viên. Tờ này viết: “BTS viết về cuộc khủng hoảng bằng những trò chơi chữ vui nhộn, đó là một sự thất bại”.

Tuy nhiên, bài báo cũng khen ngợi thành công của BTS trong năm 2020. Nhóm đã phát hành ca khúc tiếng Anh Dynamite vào tháng 8 và vươn lên vị trí đầu bảng Billboard Hot 100. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được thành tích này.

Về BlackPink, bài hát New York Post nhắc đến là Bet You Wanna kết hợp cùng Cardi B. Đây là ca khúc phụ nằm trong album đầy đủ đầu tiên của nhóm THE ALBUM. Bài hát do Cardi B đồng sáng tác. Trước đó, Bet You Wanna được nhiều tạp chí khen ngợi là bản nhạc phù hợp với club, giai điệu đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn.

New York Post nhận định Bet You Wanna chỉ là bài hát lập dị.

Tuy nhiên, New York Post không đồng tình với quan điểm đó. Bài viết cho rằng những lần BlackPink hợp tác với ngôi sao quyền lực như Lady Gaga ở Sour Candy, Selena Gomez (Ice Cream) khá tốt, ngoại trừ Bet You Wanna.

2020 vẫn là năm thành công rực rỡ với BlackPink bất chấp những lời chỉ trích về Bet You Wanna. Nhóm phát hành album THE ALBUM với ca khúc chủ đề Lovesick Girls vào tháng 10. THE ALBUM đạt vị trí thứ 2 trên Billboard 200 và bảng xếp hạng album của Anh. Album cũng đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên ở Kpop bán được 1,2 triệu bản trong vòng chưa đầy một tháng.

Ba ca khúc còn lại trong danh sách là Sine from Above, Bill & Ted Face the Music và Dirty Little Virus.